Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer

Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζητά την καταδίκη της mega-influencer Κιάρα Φεράνι με ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για το αδίκημα της απάτης.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης εναντίον της Φεράνι δεν είναι μόνο τα έσοδα εκατομμυρίων, αλλά κυρίως η «παραπλάνηση του κοινού» ότι πουλούσε προϊόντα (πανετόνε, πασχαλινά αυγά) για φιλανθρωπία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των κερδών κατέληγε στην ίδια.

Η εισαγγελική έρευνα αφορά δύο κύριες εμπορικές συνεργασίες της έκπτωτης αυτοκράτειρας των social media και διαβόητης influencer.

Αυτήν με την εταιρεία Balocco για το χριστουγεννιάτικο Pandoro Balocco Pink Christmas (2022) και με την Dolci Preziosi για τα πασχαλινά αυγά (2021 και 2022).

Η κατηγορία είναι ξεκάθαρη: η Φεράνι άφηνε να εννοηθεί στο κοινό ότι η αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων συνδεόταν άμεσα με φιλανθρωπική δράση, παραπλανώντας έτσι τους καταναλωτές να τα αγοράσουν σε υψηλότερη τιμή, πιστεύοντας ότι τα χρήματα τους πήγαιναν σε καλό σκοπό.

Στην πραγματικότητα απλά έκαναν τη Φεράνι πιο πλούσια και ισχυρή στην οικονομία των δημιουργών που έχει γίνει φυτώριο απατεώνων.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Pandoro Balocco, η εταιρεία είχε δωρίσει ένα σταθερό ποσό (περίπου 54.000 ευρώ) σε νοσοκομείο πριν από τη διάθεση του γλυκού, ενώ η Φεράνι φέρεται να έλαβε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για τη χρήση του ονόματός της.

Ανάλογη είναι και η περίπτωση με τα πασχαλινά αυγά Dolci Preziosi, όπου από τα 1,28 εκατ. ευρώ που αποκόμισε η Φεράνι και ο κατασκευαστής, μόνο περίπου 38.000 ευρώ πήγαν σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι αυτές οι καμπάνιες, που προωθήθηκαν από την εταιρεία της Φεράνι, παρουσιάστηκαν ως συνδεόμενες με φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, κάτι που «δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην πραγματικότητα».

Το συνολικό «αθέμιτο κέρδος» που εκτιμάται ότι αποκόμισε η influencer ανέρχεται σε 2.225.000 ευρώ.

«Ό,τι κάναμε, το κάναμε καλόπιστα»

Η Κιάρα Φεράνι παραπέμφθηκε σε δίκη και εμφανίστηκε στην κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Στις δηλώσεις της η Φεράνι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και τόνισε, μέσω του δικηγόρου της, Τζουζέπε Ιανακόνε, ότι «ενήργησε πάντα καλόπιστα».

Φεύγοντας από το Δικαστικό Μέγαρο του Μιλάνου, η 38χρονη influencer δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αισθάνομαι σίγουρη… δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο». Η αίτηση καταδίκης της Εισαγγελίας αφορά επίσης τον πρώην στενό συνεργάτη της Φεράνι, Φάμπιο Μαρία Νταμάτο (1 έτος και 8 μήνες), και τον πρόεδρο της Cerealitalia-ID, Φραντσέσκο Κανίλλο (1 έτος).

Σημειώνεται ότι, λόγω της συνοπτικής διαδικασίας που επιλέχθηκε, η ζητούμενη ποινή φυλάκισης μειώνεται κατά το ένα τρίτο. Ωστόσο, στην Ιταλία, οι ποινές φυλάκισης κάτω των δύο ετών σπάνια συνεπάγονται πραγματικό εγκλεισμό.

Σημαντική εξέλιξη της ημέρας ήταν η αποδοχή του αιτήματος πολιτικής αγωγής από την ένωση La casa del consumatore (Το σπίτι του καταναλωτή), η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχουν «καταναλωτές που εξαπατήθηκαν», καθώς «η πώληση ήταν πάντοτε διαχωρισμένη από τη φιλανθρωπική δραστηριότητα».

Πτώση και οικονομική ζημία

Πριν καν ξεκινήσει η ουσιαστική δίκη, η Φεράνι έχει ήδη καταβάλει 3,4 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (AGCM) και απαιτήσεις για αποζημιώσεις.

Το #pandorogate πυροδότησε μια δραματική πτώση για το brand της. Η Φεράνι, η οποία εγκατέλειψε τη νομική σχολή για να δημιουργήσει το blog της το 2009, είχε φτάσει στο απόγειο, επεκτείνοντας την επιρροή της σε μια αυτοκρατορία αξίας 87,5 εκατ. δολαρίων (μέχρι το 2022), καταγράφοντας κάθε πτυχή της ζωής της, από τον γάμο της με τον ράπερ Φέντεζ μέχρι τη σειρά The Ferragnez.

Μετά το σκάνδαλο, η κρίση επιδεινώθηκε. Ακολούθησε ένα δημόσιο διαζύγιο και, παρά τις προσπάθειες των δικηγόρων της να σώσουν την εικόνα της (όπως η συγγνώμη της στο Instagram τον Δεκέμβριο 2024 και η υπόσχεση για επιπλέον δωρεά ενός εκατομμυρίου στο νοσοκομείο), το brand της Φεράνι είναι πλέον σε μόνιμη κρίση.

Στο μεταξύ, η υπόθεση αυτή οδήγησε στη θέσπιση του νόμου Φεράνι στην Ιταλία, ο οποίος επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις για προϊόντα φιλανθρωπίας που δεν διευκρινίζουν με σαφήνεια το πραγματικό ποσοστό της δωρεάς.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου, ενώ η οριστική δικαστική απόφαση αναμένεται τον Ιανουάριο.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί ορόσημο, καθώς θα κρίνει τα όρια της εμπορικής επικοινωνίας και της ευθύνης των influencers σημειώνει η Rai.