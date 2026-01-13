Επίθεση στο Σίδνεϊ: Ημέρα εθνικού πένθους η 22η Ιανουαρίου στην Αυστραλία
Φόρο τιμής στα θύματα του Μποντάι αποτελεί η απόφαση να τηρηθεί ημέρα εθνικού πένθους στην Αυστραλία την 22η Ιανουαρίου, με τον γενικό τίτλο «το φως θα νικήσει».
Η Αυστραλία θα τηρήσει «ημέρα (εθνικού) πένθους» την 22η Ιανουαρίου, αποτίνοντας φόρο τιμής στους 15 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν όταν διαπράχθηκε επίθεση αντισημιτικής φύσης σε παραλία του Σίδνεϊ τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Αντονι Αλμπανέζι (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Flavio Brancaleone).
Ο γενικός τίτλος «θα είναι ‘το φως θα νικήσει’», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους. Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα-ήπειρο.
Η εκδήλωση «ενότητας και μνήμης» αποφασίστηκε σε συντονισμό με ηγέτες της ισραηλιτικής κοινότητας, διευκρίνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών.
Προσφέρει «χώρο για να τιμηθούν αυτοί που χάθηκαν, να εκδηλωθεί η υποστήριξή μας σε αυτούς που τραυματίστηκαν και να σταθούμε στο πλευρό των οικογενειών και των αγαπημένων τους», σχολίασε το κέντρο της εβραϊκής κοινότητας του Μπόνταϊ, το οποίο είχε οργανώσει τη συγκέντρωση της 14ης Δεκεμβρίου.
Δυο ένοπλοι, οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ — πατέρας και γιος — πυροβόλησαν τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε δέκα λεπτά την Κυριακή 14η Δεκεμβρίου εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.
Οι δράστες
Ο πατέρας, 50 ετών, ινδός υπήκοος, σκοτώθηκε από πυρά ανδρών της αστυνομίας. Ο γιος, 24 ετών, γεννημένος στην Αυστραλία, υπήκοος της χώρας, βρίσκεται στα χέρια των αρχών.
Του έχει ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις.
Πηγή: ΑΠΕ
