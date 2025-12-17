Οι ανθρώπινες ιστορίες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεση στην Αυστραλία συγκλονίζουν. Η 10χρονη που έπεσε νεκρή στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ προερχόταν από την Ουκρανία. Η οικογένειά της είχε βρει καταφύγιο εκεί, ή τουλάχιστον έτσι ήλπιζε…

Η μητέρα της μικρής Ματίλντα θυμάται τις τραγικές στιγμές, όταν η μικρή της κόρη χάθηκε για πάντα μέσα στα χέρια της.

«Τύλιξα το πουκάμισό μου γύρω της και της μιλούσα επειδή ήταν σε σοκ. Μου έλεγε ‘δυσκολεύομαι να αναπνεύσω’. Την κρατούσα και της έλεγα ‘ηρέμησε, σε παρακαλώ’. Προσπαθούσα να την τραβήξω έξω, αλλά οι πυροβολισμοί δεν σταματούσαν. Κοιτούσαμε τριγύρω, οι αστυνομικοί, δεν υπήρχαν αστυνομικοί» λέει η ίδια.

«Ήμουν χαρούμενη που ο γιος μου δεν ήταν εκεί να πολεμάει – Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εδώ θα έχανα την κόρη μου»

H οικογένειά της αποφάσισε να έρθει από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο. Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως θα έχανε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ.

«Ήμουν τόσο χαρούμενη που ο γιος μου δεν είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Δεν πολεμάει για τη χώρα του και είναι ασφαλής εδώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εδώ θα έχανα την κόρη, είναι απλώς ένας εφιάλτης», συμπλήρωσε.

Οι συγγενείς των θυμάτων αυτού του πρωτοφανούς μακελειού έχουν αρχίσει να κηδεύουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ο 40χρονος Ραβίνος Έλι Σλάνγκερ είχε μόλις αποκτήσει το πέμπτο παιδί του.

«Έπρεπε να της εξηγήσουμε χθες ότι ο μπαμπάς της φίλης της δεν είναι πια μαζί μας, δεν γυρίζει πια σπίτι. Αυτό δεν είναι, δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι έχουμε τρομοκρατία στο κατώφλι μας», ανέφερε συγγενής του Σλάνγκερ.

Her father, Michael, said he wanted the crowd to know what a “beautiful person” she was. “Her name was Matilda because she was our first Australian,” he said, holding a framed picture of his daughter. “We came here from Ukraine … and I thought that Matilda is the most… pic.twitter.com/PQuyrJ9dB0 — Tyler Green (@GreenTyler27) December 16, 2025

«Θέλουμε να εξαλείψουμε τον αντισημιτισμό από την κοινωνία μας. Θέλουμε επίσης να εξαλείψουμε την κακή ιδεολογία αυτού που σύμφωνα με τους ερευνητές ήταν μια επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

«Όλα τα έθνη πρέπει να ενωθούν ενάντια στις κακές δυνάμεις της ριζοσπαστικής ισλαμικής τρομοκρατίας. Και αυτό κάνουμε», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα ολοένα και νέα βίντεο βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από τις τραγικές εκείνες στιγμές της επίθεσης. Πλάνα από βίντεο δείχνουν θαμώνες μιας καφετέριας με θέα την παραλία Μποντάι να ακούν τους πυροβολισμούς και απομακρύνονται από τα παράθυρα. Στην παραλία διακρίνονται κάποιοι να πέφτουν στο νερό για να γλιτώσουν από σφαίρες των μακελάρηδων.