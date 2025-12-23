Η Αυστραλία θεσπίζει αυστηρότερους νόμους για τα όπλα και τη ρητορική μίσους μετά την επίθεση στο Μπόνταϊ

Σε έκτακτη συνεδρίαση μετά τη μαζική επίθεση στο Μπόνταϊ, η πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία στην Αυστραλία πρόκειται να θεσπίσει αυστηρότερους νόμους για τα όπλα, να απαγορεύσει την επίδειξη συμβόλων τρομοκρατίας και να περιορίσει τις διαμαρτυρίες.

Το νομοσχέδιο για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας και άλλων θεμάτων αναμένεται να ψηφιστεί από την άνω βουλή του κοινοβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας την Τρίτη.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση του κράτους πρότεινε να περιοριστεί ο αριθμός των ατομικών αδειών οπλοκατοχής σε τέσσερα πυροβόλα όπλα, με εξαίρεση τους αγρότες, στους οποίους επιτρέπονται έως και 10.

Το ζήτημα της τρομοκρατίας

Δεκαπέντε άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στη μαζική επίθεση κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στο Μπόνταϊ στις 14 Δεκεμβρίου, μια σοκαριστική επίθεση που προκάλεσε εκκλήσεις για αυστηρότερους νόμους περί όπλων και πιο σκληρά μέτρα κατά του αντισημιτισμού.

Μια μουσουλμανική αίθουσα προσευχής, η οποία είχε προηγουμένως συνδεθεί από το δικαστήριο με έναν κληρικό που έκανε δηλώσεις εκφοβισμού εναντίον Εβραίων Αυστραλών, έκλεισε τη Δευτέρα από τις τοπικές αρχές, μια κίνηση που περιγράφηκε από τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, ως «σημαντικό βήμα» για την κοινότητα.

Ο Μινς δήλωσε ότι οι αρχές «πρέπει να λάβουν αποφασιστικά μέτρα, είτε μέσω της νομοθεσίας για τον πολεοδομικό σχεδιασμό είτε μέσω της νομοθεσίας για την ρητορική μίσους, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα σε όσους επιδιώκουν να σπείρουν το μίσος στις καρδιές των ανθρώπων ή να διαδώσουν τον ρατσισμό στην κοινότητά μας, ότι θα αντιμετωπίσουν το πλήρες βάρος του νόμου».

WE SHUT DOWN THE ISIS MOSQUE THAT INSPIRED THE BONDI MASSACRED AFTER 18,000 SIGNATURES Next petition will call for ISIS preacher Wissam Haddad to be arrested and tried for treason. pic.twitter.com/trwd7hso0e — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 23, 2025

Το Συμβούλιο του Καντέρμπουρι Μπάνκσταουν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξέδωσε οδηγία «παύσης χρήσης» για το κλείσιμο μιας «παράνομης αίθουσας προσευχής» που διευθύνεται από τον κληρικό Βισάμ Χαντάντ, αφού η επιτήρηση του Al Madina Dawah Centre έδειξε ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν κατά παράβαση των νόμων περί πολεοδομίας.

Ένας υπάλληλος του κέντρου δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ότι ο Χαντάντ δεν ασχολείται πλέον με τη διαχείριση του κέντρου.

Το κέντρο Al Madina Dawah ανέφερε σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 15 Δεκεμβρίου ότι η συμμετοχή του Χαντάντ «περιοριζόταν σε περιστασιακές προσκλήσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης διαλέξεων και, κατά καιρούς, της παράδοσης κηρυγμάτων την Παρασκευή».

Η κυβέρνηση αντιμέτωπη με τη ρητορική μίσους και τους ελέγχους όπλων

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης στο Μπόντι, ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς, κατείχε έξι πυροβόλα όπλα. Ο 24χρονος γιος του, Ναβίντ, ο οποίος μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο στη φυλακή τη Δευτέρα, αντιμετωπίζει 59 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων φόνος και τρομοκρατία.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του θα αντιμετωπίσει τη ρητορική μίσους και τον έλεγχο των όπλων, συνεργαζόμενη με τις πολιτείες για τη θέσπιση νέων νόμων.

Αν και η Αυστραλία αυστηροποίησε τους νόμους για τα όπλα μετά από μια ένοπλη επίθεση το 1996 που σκότωσε 35 άτομα, ένα μητρώο όπλων της αστυνομίας έδειξε ότι περισσότεροι από 70 άνθρωποι στη Νέα Νότια Ουαλία, που περιλαμβάνει το Σίδνεϊ, κατέχουν ο καθένας περισσότερα από 100 όπλα. Μάλιστα κάτοχος άδειας έχει 298 όπλα.

Μια δημοσκόπηση της εφημερίδας Sydney Morning Herald την Τρίτη έδειξε ότι τα τρία τέταρτα των Αυστραλών επιθυμούν αυστηρότερους νόμους για τα όπλα.