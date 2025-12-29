«Η ψυχή μου μού ζήτησε να το κάνω»: Ο ήρωας του Μπόνταϊ μιλά για τις δραματικές στιγμές της επίθεσης

Ο άνδρας που αφόπλισε έναν από τους άνδρες που σκότωσαν 15 άτομα σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία αποκάλυψε τις σκέψεις του τις στιγμές πριν από την ηρωική του πράξη.

Σε επαληθευμένο βίντεο, ο Άχμεντ αλ Άχμεντ – ιδιοκτήτης καταστήματος στο Σίδνεϊ που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Συρία – όρμησε σε έναν από τους δύο σκοπευτές και του άρπαξε το όπλο.

«Τον κρατάω με το δεξί μου χέρι και αρχίζω να του λέω κάτι, ξέρεις, σαν να τον προειδοποιώ: ‘πέτα το όπλο σου, σταμάτα αυτό που κάνεις’», είπε ο πατέρας δύο παιδιών σε αποκλειστική συνέντευξη στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Ο Άχμεντ, ο οποίος δέχτηκε αρκετές βολές από τον άλλον ένοπλο, είπε ότι οι ενέργειές του έσωσαν «πολλούς ανθρώπους… αλλά εξακολουθώ να λυπάμαι για τους χαμένους».

Στην συνέντευξη, ο Άχμεντ θυμήθηκε τη στιγμή που αντιμετώπισε τον Σάτζιντ Ακράμ, 50 ετών, ο οποίος άνοιξε πυρ ενάντια στους συμμετέχοντες σε μια εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Bondi Beach την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Australian hero takes the gun off the terrorist at Bondi. Absolute hero, this was as brave as it gets. pic.twitter.com/wBsV8hLJMQ — Àdnanô (@iAdnano) December 14, 2025

Τι κινητοποίησε τον Άχμεντ

«Ο στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους».

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης – η πιο θανατηφόρα μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία από το 1996 – και 40 άλλοι τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση ως τρομοκρατικό συμβάν που είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Ο Σάτζιντ Ακράμ σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο γιος του Ναβίντ, ο άλλος φερόμενος ως δράστης που νοσηλεύτηκε μετά την επίθεση, έχει από τότε κατηγορηθεί για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 κατηγορίες για φόνο και μία για τρομοκρατική επίθεση.

Ο Άχμεντ περιέγραψε τις σκέψεις που του περνούσαν από το μυαλό πριν από την πράξη του, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές και τους πολιτικούς, έσωσε αμέτρητες ζωές.

«Συναισθηματικά, κάνω κάτι, το οποίο είναι ότι νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου», είπε ο Άχμεντ.

«Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να βλέπω αίμα, δεν θέλω να ακούω το όπλο του, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να ικετεύουν, να ζητούν βοήθεια.

Είναι η ψυχή μου που μου ζητά να το κάνω αυτό».

Το τίμημα και η επιβράβευση του θάρρους

Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε αρκετές φορές στον ώμο μετά την πάλη με τον Σάτζιντ Ακράμ και χρειάστηκε να υποβληθεί σε τουλάχιστον τρεις χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επισκέφθηκε τον Άχμεντ στο νοσοκομείο, περιγράφοντάς τον ως «το καλύτερο της χώρας μας», ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα».

This is beautiful. The smiles! Bondi beach hero Ahmed Al-Ahmed with the doctors looking after him at the hospital in Sydney. And… The doctors are *also* Syrian! Tamer Al-Kahil from Homs.

Anas Natfaji from Aleppo. *Three* heroes. pic.twitter.com/CFRDjsWj3J — Ben Phillips (@benphillips76) December 18, 2025

Νωρίτερα, οι γονείς του δήλωσαν στο BBC Arabic ότι ο γιος τους «καθοδηγούνταν από τα συναισθήματά του, τη συνείδησή του και την ανθρωπιά του».

Λίγες μέρες μετά το περιστατικό, ο Άχμεντ έλαβε στο κρεβάτι του νοσοκομείου μια επιταγή ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 1.4 εκατομμύρια ευρώ), τα οποία συγκεντρώθηκαν από δεκάδες χιλιάδες μέλη της κοινότητας που συγκινήθηκαν από τις πράξεις του.