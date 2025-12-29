newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
«Η ψυχή μου μού ζήτησε να το κάνω»: Ο ήρωας του Μπόνταϊ μιλά για τις δραματικές στιγμές της επίθεσης
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 16:15

«Η ψυχή μου μού ζήτησε να το κάνω»: Ο ήρωας του Μπόνταϊ μιλά για τις δραματικές στιγμές της επίθεσης

«Ο στόχος μου ήταν απλώς να πάρω το όπλο», είπε μεταξύ άλλων ο τραυματισμένος Άχμεντ αλ-Άχμεντ, που έσωσε ζωές στην παραλία Μπόνταϊ

Ο άνδρας που αφόπλισε έναν από τους άνδρες που σκότωσαν 15 άτομα σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία αποκάλυψε τις σκέψεις του τις στιγμές πριν από την ηρωική του πράξη.

Σε επαληθευμένο βίντεο, ο Άχμεντ αλ Άχμεντ – ιδιοκτήτης καταστήματος στο Σίδνεϊ που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Συρία – όρμησε σε έναν από τους δύο σκοπευτές και του άρπαξε το όπλο.

«Τον κρατάω με το δεξί μου χέρι και αρχίζω να του λέω κάτι, ξέρεις, σαν να τον προειδοποιώ: ‘πέτα το όπλο σου, σταμάτα αυτό που κάνεις’», είπε ο πατέρας δύο παιδιών σε αποκλειστική συνέντευξη στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ.

Ο Άχμεντ, ο οποίος δέχτηκε αρκετές βολές από τον άλλον ένοπλο, είπε ότι οι ενέργειές του έσωσαν «πολλούς ανθρώπους… αλλά εξακολουθώ να λυπάμαι για τους χαμένους».

Στην συνέντευξη, ο Άχμεντ θυμήθηκε τη στιγμή που αντιμετώπισε τον Σάτζιντ Ακράμ, 50 ετών, ο οποίος άνοιξε πυρ ενάντια στους συμμετέχοντες σε μια εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Bondi Beach την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Τι κινητοποίησε τον Άχμεντ

«Ο στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους».

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης – η πιο θανατηφόρα μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία από το 1996 – και 40 άλλοι τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση ως τρομοκρατικό συμβάν που είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Ο Σάτζιντ Ακράμ σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο γιος του Ναβίντ, ο άλλος φερόμενος ως δράστης που νοσηλεύτηκε μετά την επίθεση, έχει από τότε κατηγορηθεί για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 κατηγορίες για φόνο και μία για τρομοκρατική επίθεση.

Ο Άχμεντ περιέγραψε τις σκέψεις που του περνούσαν από το μυαλό πριν από την πράξη του, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές και τους πολιτικούς, έσωσε αμέτρητες ζωές.

«Συναισθηματικά, κάνω κάτι, το οποίο είναι ότι νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου», είπε ο Άχμεντ.

«Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να βλέπω αίμα, δεν θέλω να ακούω το όπλο του, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να ικετεύουν, να ζητούν βοήθεια.

Είναι η ψυχή μου που μου ζητά να το κάνω αυτό».

Το  τίμημα και η επιβράβευση του θάρρους

Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε αρκετές φορές στον ώμο μετά την πάλη με τον Σάτζιντ Ακράμ και χρειάστηκε να υποβληθεί σε τουλάχιστον τρεις χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επισκέφθηκε τον Άχμεντ στο νοσοκομείο, περιγράφοντάς τον ως «το καλύτερο της χώρας μας», ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα».

Νωρίτερα, οι γονείς του δήλωσαν στο BBC Arabic ότι ο γιος τους «καθοδηγούνταν από τα συναισθήματά του, τη συνείδησή του και την ανθρωπιά του».

Λίγες μέρες μετά το περιστατικό, ο Άχμεντ έλαβε στο κρεβάτι του νοσοκομείου μια επιταγή ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 1.4 εκατομμύρια ευρώ), τα οποία συγκεντρώθηκαν από δεκάδες χιλιάδες μέλη της κοινότητας που συγκινήθηκαν από τις πράξεις του.

googlenews

Stream newspaper
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζελένσκι: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια – Θα γίνει δημοψήφισμα
Κόσμος 29.12.25

«Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια - Θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα» λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις για 50 χρόνια

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
Παζάρια 29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Fizz 29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της
Αληθινή 29.12.25

«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της

Η σταρ του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, αποκάλυψε για πρώτη φορά, ότι ως έφηβη πειραματίστηκε τόσο με κορίτσια όσο και με αγόρια. «Σε εκείνη την ηλικία ήμουν αρκετά περίεργη».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
Εκπαιδευτικές υποδομές 29.12.25

Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Το νέο σχολείο θα ακολουθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύνταξη
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε στην Ισπανία για τις πρώτες του μέρες στον Παναθηναϊκό, για τις αλλαγές που γίνονται και για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια
Αντίο 29.12.25

Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Ρομπέρτα Φλακ, η Νταϊάν Κίτον, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Μαριάν Φέιθφουλ είναι μερικοί από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες που απεβίωσαν το 2025. Ας τους ξαναθυμηθούμε μέσα από τις ατάκες τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Σύνταξη
Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
