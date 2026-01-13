Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία
Οι ισραηλινές αρχές συνέλαβαν σήμερα, Τρίτη, δύο Ισραηλινούς και έναν Παλαιστίνιο που παρίσταναν τους στρατιώτες για να ληστέψουν ένα κοσμηματοπωλείο στη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσαν, ξεχωριστά, ο στρατός και η αστυνομία.
Οι ύποπτοι συνελήφθησαν «ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία», στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η αστυνομία.
Σύμφωνα με αυτή την πηγή, οι ένοπλοι δράστες έφτασαν στην παλαιστινιακή κοινότητα με ένα όχημα «εξοπλισμένο με φάρο και ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη». Υποδυόμενοι τους στρατιώτες, επιτέθηκαν στο κοσμηματοπωλείο, έκλεψαν μεγάλη ποσότητα χρυσού, απείλησαν τους παριστάμενους πολίτες και κατέστρεψαν ένα μέρος του καταστήματος. Στη συνέχεια, διέφυγαν προς τη νότια είσοδο του χωριού, είπε ο δήμαρχος της Νταχαρία, Άκραμ Άμπου Άλαν.
Βεδουίνοι οι τρεις δράστες
Οι ύποπτοι εντοπίστηκαν στην κοινότητα Σαμούα, κοντά στα σύνορα της Δυτικής Όχθης με το Ισραήλ και συνελήφθησαν χάρη σε μια κοινή επιχείρηση της ισραηλινής αστυνομίας, του στρατού και της συνοριοφυλακής.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες ήταν Βεδουίνοι, καταγόμενοι από το νότιο Ισραήλ. Ο στρατός, ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ομάδα αποτελείτο από «έναν Παλαιστίνιο και δύο Ισραηλινούς» πολίτες.
Οι Βεδουίνοι ζουν στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη και μπορεί να έχουν ισραηλινή ή παλαιστινιακή υπηκοότητα. Είναι απόγονοι μουσουλμάνων βοσκών, που παλαιότερα μετακινούνταν ελεύθερα στις ερημικές εκτάσεις πέραν των σημερινών συνόρων του Ισραήλ. Αποτελούν μειονότητα τόσο στο Ισραήλ όσο και στα Παλαιστινιακά Εδάφη και ζουν κυρίως από την κτηνοτροφία, συχνά ακολουθώντας έναν ημινομαδικό τρόπο ζωής.
