Σέρβος πολίστας τα… έβαλε με Έλληνα διαιτητή: «Υπάρχει θεός και βλέπει»

Η Σερβία επικράτησε σε ένα ματς «θρίλερ» της Ισπανίας με 12-11 για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο, με τους πλάβι να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα 7:32 πριν το φινάλε του αγώνα αποβλήθηκε για βίαιο χτύπημα ο Ντούσαν Μάντιτς. Ο Σέρβοι αγωνίστηκαν για τέσσερα λεπτά με παίκτη λιγότερο, δίνοντας πλεονέκτημα στους Ισπανούς.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Ντούσαν Μάντιτς εμφανίστηκε στην τηλεόραση με δάκρυα στα μάτια και συναισθηματικά φορτισμένος. Ο Σέρβος παίκτης ήταν έξαλλος με την απόφασης των διαιτητών, ο ένας εκ των οποίων ήταν ο Έλληνας Γιώργος Σταυρίδης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος πολίστας

«Υπάρχει Θεός. Ο Θεός βλέπει τα πάντα. Υπάρχει Θεός! Ενάντια στους διαιτητές, ενάντια σε όλους. Ενάντια σε όλους! Είμαστε οι καλύτεροι! Είμαστε οι πιο δυνατοί! Ενάντια σε όλους! Αν θέλει ο Θεός, πάμε στον τελικό».