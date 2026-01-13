newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 15:31
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
Σαν… Αλκυονίδες οι επόμενες ημέρες – Η προοπτική του καιρού
Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026 | 18:33

Σαν… Αλκυονίδες οι επόμενες ημέρες – Η προοπτική του καιρού

Αναφορά στις Αλκυονίδες ημέρες του 2026 έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνοντας ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν στο σκηνικό του καιρού.

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Καιρικές συνθήκες που θα θυμίζουν έντονα τις Αλκυονίδες ημέρες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, μέχρι την Παρασκευή, σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι επιστήμονες δεν μπορούν να τις εντάξουν σ’ αυτές τυπικά, καθώς λόγω των χαμηλών ελάχιστων θερμοκρασιών που επιμένουν.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς στην ιστοσελίδα του, το φαινόμενο αφορά κυρίως στη βόρεια Ελλάδα όπου, παρά την άνοδο του υδραργύρου, το κρύο παραμένει αισθητό μη πληρώντας τα απαραίτητα κριτήρια, ενώ αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού το προσεχές Σαββατοκύριακο (17-18/1).

Πότε εμφανίζονται οι Αλκυονίδες ημέρες και τι λέει η επιστήμη

Οι Αλκυονίδες ημέρες είναι συνδεδεμένες από την αρχαιότητα με μια περίοδο γαλήνης και φωτεινού καιρού μέσα στον χειμώνα. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Δίας ηρεμούσε τη θάλασσα για να μπορέσει η Αλκυόνη να επωάσει τα αυγά της, ενώ ο Αριστοτέλης προσέγγισε το φαινόμενο μέσα από συστηματική παρατήρηση της φύσης.

Σήμερα, το φαινόμενο τοποθετείται χρονικά μεταξύ 15 Δεκεμβρίου και 15 Φεβρουαρίου, με συχνότερη εμφάνιση στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου. Η περίοδος αυτή συνδυάζει τον συμβολισμό του χειμερινού ηλιοστασίου με τη βιολογική δραστηριότητα των πτηνών.

Μετεωρολογικά, οι Αλκυονίδες ημέρες δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο, αλλά μια στατιστικά επαναλαμβανόμενη περίοδο καλοκαιρίας. Ωστόσο, για να χαρακτηριστεί έτσι η περίοδος αυτή, απαιτείται αντικυκλωνική κυκλοφορία, ελάχιστη θερμοκρασία άνω των 4°C, μέγιστη άνω των 14°C, περιορισμένη νεφοκάλυψη και αρκετά ήπιοι άνεμοι έως 2 μποφόρ.

Το αποτέλεσμα είναι ήπιος, ηλιόλουστος καιρός, με αίσθηση θερμικής άνεσης που ξεχωρίζει έντονα μέσα στο χειμερινό σκηνικό.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Κόσμος 13.01.26

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών», διαμηνύει η Ρωσία

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Μάχη για ανεξαρτησία 13.01.26

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Σύνταξη
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
«Πουθενά ασφαλείς» 13.01.26

Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

Σύνταξη
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Made in Greece 13.01.26

Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Σύνταξη
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Super Cup βόλεϊ 13.01.26

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
27η δικάσιμος 13.01.26

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Ελλάδα 13.01.26

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Σύνταξη
Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Σαουδική Αραβία 13.01.26

Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο

«Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου στην υπουργική συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους

Σύνταξη
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
On Field 13.01.26

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι
«Δολοφόνοι του κουρδικού λαού» 13.01.26

Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι

Συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ Κούρδων και δυνάμεων της νέας κυβέρνησης του Αχμέντ αλ-Σαράα στη Συρία είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι

Σύνταξη
Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Όραμα 13.01.26

Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα

Η Lorena Muñoz πρόκειται να σκηνοθετήσει τη σειρά «Pioneers» - μια τηλεοπτική ωδή στη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1971.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία
Όλα ανοιχτά 13.01.26

Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες - Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία

Προς μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση οδηγούνται τα 62 αγροτικά μπλόκα, που αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές για δύο συναδέλφους του που συντάχθηκαν με τους «προθύμους» από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Αχαΐας.

Σύνταξη
Ιράν: Το κύμα αμφισβήτησης ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές
Reuters 13.01.26

Το κύμα αμφισβήτησης στο Ιράν ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές

Επιβίωση του καθεστώτος, ωστόσο, δεν σημαίνει σταθερότητα, επισημαίνουν οι αναλυτές. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το 1979

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

