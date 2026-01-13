Σαν… Αλκυονίδες οι επόμενες ημέρες – Η προοπτική του καιρού

Καιρικές συνθήκες που θα θυμίζουν έντονα τις Αλκυονίδες ημέρες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, μέχρι την Παρασκευή, σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι επιστήμονες δεν μπορούν να τις εντάξουν σ’ αυτές τυπικά, καθώς λόγω των χαμηλών ελάχιστων θερμοκρασιών που επιμένουν.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς στην ιστοσελίδα του, το φαινόμενο αφορά κυρίως στη βόρεια Ελλάδα όπου, παρά την άνοδο του υδραργύρου, το κρύο παραμένει αισθητό μη πληρώντας τα απαραίτητα κριτήρια, ενώ αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού το προσεχές Σαββατοκύριακο (17-18/1).

✔ΟΙ ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ- Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Οι επόμενες ημέρες θα μας τις θυμίζουν , αλλά δεν θα είναι Αλκυονίδες ημέρες , κυρίως λόγω των ελαχίστων θερμοκρασιών -που παρότι ανεβαίνουν – θα εξακολουθήσουν να μη τηρούν τα κριτήρια…

Πότε εμφανίζονται οι Αλκυονίδες ημέρες και τι λέει η επιστήμη

Οι Αλκυονίδες ημέρες είναι συνδεδεμένες από την αρχαιότητα με μια περίοδο γαλήνης και φωτεινού καιρού μέσα στον χειμώνα. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Δίας ηρεμούσε τη θάλασσα για να μπορέσει η Αλκυόνη να επωάσει τα αυγά της, ενώ ο Αριστοτέλης προσέγγισε το φαινόμενο μέσα από συστηματική παρατήρηση της φύσης.

Σήμερα, το φαινόμενο τοποθετείται χρονικά μεταξύ 15 Δεκεμβρίου και 15 Φεβρουαρίου, με συχνότερη εμφάνιση στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου. Η περίοδος αυτή συνδυάζει τον συμβολισμό του χειμερινού ηλιοστασίου με τη βιολογική δραστηριότητα των πτηνών.

Μετεωρολογικά, οι Αλκυονίδες ημέρες δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο, αλλά μια στατιστικά επαναλαμβανόμενη περίοδο καλοκαιρίας. Ωστόσο, για να χαρακτηριστεί έτσι η περίοδος αυτή, απαιτείται αντικυκλωνική κυκλοφορία, ελάχιστη θερμοκρασία άνω των 4°C, μέγιστη άνω των 14°C, περιορισμένη νεφοκάλυψη και αρκετά ήπιοι άνεμοι έως 2 μποφόρ.

Το αποτέλεσμα είναι ήπιος, ηλιόλουστος καιρός, με αίσθηση θερμικής άνεσης που ξεχωρίζει έντονα μέσα στο χειμερινό σκηνικό.