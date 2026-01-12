Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 54χρονος άνδρας από το χωριό της Μεσσαράς, που φέρεται να βίαζε τις δύο κόρες του, μια 14χρονη και μια 22χρονη με νοητική υστέρηση.

Μαζί του είχε συλληφθεί και η 42χρονη σύζυγός του αντιμετωπίζοντας και η ίδια βαριές κατηγορίες.

Το οικογενειακό δράμα φέρεται να ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του 23χρονου αδελφού τους, ο οποίος έπειτα από την αποκάλυψη της υπόθεσης έχει πάρει την επιμέλεια τους, με εντολή εισαγγελέα.

Μάλιστα, ο φερόμενος ως δράστης της σεξουαλικής κακοποίησης πατέρας της 24χρονης, σύμφωνα με την καταγγελία έχει αποκτήσει κι ένα μωρό μαζί της.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ο πατέρας

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπερασπιστής του, ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η απόφαση για να κριθεί προσωρινά κρατούμενος σταθμίστηκε στο ότι δεν είχαν τα αποτελέσματα της εξέτασης dna του παιδιού που γέννησε η 24χρονη και δόθηκε για υιοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή 9-1-2026, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερος περιοριστικούς όρους η 42χρονη σύζυγός του, η οποία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

«Το έκανα για να τις προστατεύσω»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ο αδελφός των δύο γυναικών αποκάλυψε όσα ανατριχιαστικά συνέβαιναν για χρόνια στην οικογένειά του, ενώ όπως τονίζει η καταγγελία έγινε για να προστατευτούν οι δύο αδελφές του.

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος», δηλώνει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με όσα λέει, οι πράξεις φέρονται να τελούνταν με απειλές και εξαναγκασμό, ενώ περιέγραψε φράσεις που – όπως λέει – χρησιμοποιούσε ο πατέρας τους πριν προχωρήσει στις πράξεις.

«Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»

Ιδιαίτερα βαριά είναι και η καταγγελία σε βάρος της μητέρας τους, για την οποία ο αδελφός υποστηρίζει ότι γνώριζε τι συνέβαινε, κάνοντας λόγο για σιωπή και συγκάλυψη από τη μεριά της.

«Εγώ νομίζω ότι το ήξερε», δηλώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι δέχεται πιέσεις και απειλές προκειμένου να του αφαιρεθεί η επιμέλεια των δύο αδελφών του κι ότι τα δύο κορίτσια έχουν υποστεί και σωματική κακοποίηση.