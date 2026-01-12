Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

«Δεν είναι υπάρχει κακή δημοσιότητα» είχε πει κάποτε ο Φ. Τ. Μπάρνουμ, θέλοντας να δικαιολογήσει τις περίεργες και αμφιλεγόμενες καμπάνιες του προκειμένου να προσελκύσει το κοινό. Περίπου 150 χρόνια αργότερα ένα καφέ στη Μεσσήνη αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του showman, επιχειρηματία και πολιτικού, κυκλοφορώντας μια διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Συγκεκριμένα, ένα κατάστημα στην πόλη της Πελοποννήσου, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης «έβαλε» τον γνωστό δημοσιογράφο που «έφυγε» από τη ζωή πριν λίγες ημέρες, να κερνάει καφέ με το brand του μαγαζιού από τον Παράδεισο.

Η καμπάνια δεν άργησε να γίνει κάτι σαν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να προκαλέσει αντιδράσεις και να φτάνει μέχρι τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, με τον Γιώργο Λιάγκα να τη χαρακτηρίζει ανήθικη, απαράδεκτη και ακραία.

Ο Διονύσης Σωτηρόπουλος, ιδιοκτήτης του μαγαζιού, απάντησε στις αντιδράσεις τονίζοντας πως ήταν «χιούμορ, ούτε διαστροφικό το μυαλό μου είναι, ούτε σχιζοφρένεια έχω».

«Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Στον παράδεισο τον, όχι στην κόλαση», τόνισε και συμπλήρωσε: «Αν κάποιους τους στεναχώρησε η εικόνα ζητάω συγγνώμη, σταυρώστε με για το λάθος, εκτελέστε με. Όλο αυτό ήταν θέμα marketing, το απέσυρα».

Και κάπως έτσι ο Διονύσης Σωτηρόπουλος, κάνοντας πράξη τα λόγια του Φ. Τ. Μπάρνουμ έφτασε σε εκείνα του Άντι Γουόρχολ που είχε πει το 1967 στο περιοδικό Time «κάποια μέρα ο καθένας θα είναι διάσημος για 15 λεπτά».