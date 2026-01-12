magazin
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

«Δεν είναι υπάρχει κακή δημοσιότητα» είχε πει κάποτε ο Φ. Τ. Μπάρνουμ, θέλοντας να δικαιολογήσει τις περίεργες και αμφιλεγόμενες καμπάνιες του προκειμένου να προσελκύσει το κοινό. Περίπου 150 χρόνια αργότερα ένα καφέ στη Μεσσήνη αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του showman, επιχειρηματία και πολιτικού, κυκλοφορώντας μια διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Συγκεκριμένα, ένα κατάστημα στην πόλη της Πελοποννήσου, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης «έβαλε» τον γνωστό δημοσιογράφο που «έφυγε» από τη ζωή πριν λίγες ημέρες, να κερνάει καφέ με το brand του μαγαζιού από τον Παράδεισο.

Η καμπάνια δεν άργησε να γίνει κάτι σαν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να προκαλέσει αντιδράσεις και να φτάνει μέχρι τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, με τον Γιώργο Λιάγκα να τη χαρακτηρίζει ανήθικη, απαράδεκτη και ακραία.

Ο Διονύσης Σωτηρόπουλος, ιδιοκτήτης του μαγαζιού, απάντησε στις αντιδράσεις τονίζοντας πως ήταν «χιούμορ, ούτε διαστροφικό το μυαλό μου είναι, ούτε σχιζοφρένεια έχω».

«Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Στον παράδεισο τον, όχι στην κόλαση», τόνισε και συμπλήρωσε: «Αν κάποιους τους στεναχώρησε η εικόνα ζητάω συγγνώμη, σταυρώστε με για το λάθος, εκτελέστε με. Όλο αυτό ήταν θέμα marketing, το απέσυρα».

Και κάπως έτσι ο Διονύσης Σωτηρόπουλος, κάνοντας πράξη τα λόγια του Φ. Τ. Μπάρνουμ έφτασε σε εκείνα του Άντι Γουόρχολ που είχε πει το 1967 στο περιοδικό Time «κάποια μέρα ο καθένας θα είναι διάσημος για 15 λεπτά».

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά την απαγωγή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά την απαγωγή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας
«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας

«Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’», δήλωσε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνσταντινίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;
«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

