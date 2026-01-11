Οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν τρεις πλατφόρμες γεώτρησης στην Κασπία Θάλασσα που ανήκουν στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη Lukoil, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας στις 11 Ιανουαρίου.

Ξεχωριστά, η Ουκρανία χτύπησε επίσης ένα ρωσικό αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα Buk-M3 στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της Ουκρανίας και άλλα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με τη δήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ουκρανίας.

Οι τρεις πλατφόρμες γεώτρησης της Lukoil Corporation που χτυπήθηκαν από την Ουκρανία — οι πλατφόρμες V. Filanovsky, Yuri Korchagin και Valery Graifer — χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Έχουν καταγραφεί άμεσες επιθέσεις. Η έκταση των ζημιών εκτιμάται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αυτές οι πλατφόρμες προμηθεύουν καύσιμα στον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με τις Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων της Ουκρανίας (SSO), οι οποίες πραγματοποίησαν τις επιθέσεις τη νύχτα της 11ης Ιανουαρίου. Η SSO δημοσίευσε επίσης βίντεο από τις φερόμενες επιθέσεις.

Η Ρωσία έπεσε από τους επιθυμητούς στόχους παραγωγής εξαιτίας επιθέσεων και κυρώσεων

Σύμφωνα με το Bloomberg, η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 18 μηνών τον Δεκέμβριο, ως αποτέλεσμα των δυτικών κυρώσεων και των επιθέσεων με drones από την Ουκρανία στις ενεργειακές υποδομές της Μόσχας.

Η μέση παραγωγή ήταν περίπου 9,326 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, πάνω από 100.000 βαρέλια την ημέρα λιγότερα από τον Νοέμβριο και περίπου 250.000 βαρέλια την ημέρα κάτω από την ποσόστωση της Ρωσίας στο OPEC+.

Τα απούλητα φορτία συσσωρεύονται στη θάλασσα, καθώς ορισμένοι αγοραστές διστάζουν να προχωρήσουν σε αγορές μετά την επιβολή αυστηρών αμερικανικών κυρώσεων στους μεγάλους παραγωγούς Rosneft και Lukoil τον Νοέμβριο.