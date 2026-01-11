«Κόντρα» της ινδικής κυβέρνησης με Apple και Samsung

Αντιδράσεις απο κορυφαίους κατασκευαστές έξυπνων τηλεφώνων – smartphones, προκαλεί μια απόφαση της ινδικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η Ινδία προτείνει να απαιτήσει από τους κατασκευαστές smartphone να μοιράζονται τον πηγαίο κώδικα με την κυβέρνηση και να πραγματοποιήσουν αρκετές αλλαγές στο λογισμικό ως μέρος μιας σειράς μέτρων ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση -πίσω από τα παρασκήνια- από γίγαντες όπως η Apple και η Samsung. Η πρώτη άλλωστε κατασκευάζει μεγαλο μέρος των συσκευών της στην Ινδία.

Οι εταιρείες τεχνολογίας αντέδρασαν λέγοντας ότι το πακέτο των 83 προτύπων ασφάλειας, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνεται η κυβέρνηση για σημαντικές ενημερώσεις λογισμικού, δεν έχει προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο και ενέχει τον κίνδυνο αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις και μια ανασκόπηση εμπιστευτικών εγγράφων της κυβέρνησης και του κλάδου από το Reuters.

Διαδικτυακές απάτες στην Ινδία

Το σχέδιο αποτελεί μέρος των προσπαθειών του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να ενισχύσει την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών, καθώς οι διαδικτυακές απάτες και οι παραβιάσεις δεδομένων αυξάνονται στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά smartphone στον κόσμο, με σχεδόν 750 εκατομμύρια τηλέφωνα.

Ο υπουργός Πληροφορικής Σ. Κρίσναν δήλωσε στο Reuters ότι «οποιαδήποτε νόμιμη ανησυχία του κλάδου θα αντιμετωπιστεί με ανοιχτό μυαλό», προσθέτοντας ότι είναι «πρόωρο να βγάλουμε συμπεράσματα». Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω λόγω των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων με τις εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με τις προτάσεις.

Η Apple, η Samsung της Νότιας Κορέας , η Google , η Xiaomi της Κίνα και η MAIT, η ινδική βιομηχανική ομάδα που εκπροσωπεί τις εταιρείες, δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια αναφέρει το Reuters.

Οι απαιτήσεις της ινδικής κυβέρνησης έχουν ενοχλήσει τις εταιρείες τεχνολογίας και στο παρελθόν. Τον περασμένο μήνα, ανακάλεσε μια εντολή που επέβαλε την υποχρεωτική εγκατάσταση μιας κρατικής εφαρμογής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στα τηλέφωνα, εν μέσω ανησυχιών για την παρακολούθηση. Ωστόσο, η κυβέρνηση αγνόησε τις πιέσεις που ασκήθηκαν πέρυσι και επέβαλε αυστηρούς ελέγχους για τις κάμερες ασφαλείας, λόγω των φόβων για κινεζική κατασκοπεία.

Πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα

Η Xiaomi και η Samsung, των οποίων τα τηλέφωνα χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android της Google, κατέχουν το 19% και το 15% αντίστοιχα της αγοράς της Ινδίας, ενώ η Apple κατέχει το 5%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Counterpoint Research.

Μεταξύ των πιο ευαίσθητων απαιτήσεων των νέων απαιτήσεων ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών της Ινδίας είναι η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, δηλαδή στις βασικές οδηγίες προγραμματισμού που κάνουν τα τηλέφωνα να λειτουργούν. Σύμφωνα με τα έγγραφα, αυτός θα αναλύεται και ενδεχομένως θα δοκιμάζεται σε καθορισμένα ινδικά εργαστήρια.

Πηγλή: ot.gr