Ο σκύλος εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το γάβγισμα.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι σκύλοι που… το παρακάνουν. Γαβγίζουν έντονα και ακατάπαυστα.

Μία από τις πιο συνηθισμένες συμπεριφορές που αντιμετωπίζουμε σε έναν σκύλο, επισημαίνει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια, είναι το ασταμάτητο γάβγισμα.

Προτού όμως, αναφερθεί λέξη προς λέξη στο αδιάκοπο γάβγισμα του σκύλου, εξηγεί τι δηλώνει ο σκύλος όταν φτάσει στο σημείο να «μιλήσει».

Το γάβγισμα, σύμφωνα με την κα Κουτούλια, είναι τρόπος έκφρασης. Ο σκύλος, μπορεί να δηλώνει την παρουσία του, να προειδοποιεί με σκοπό την προστασία του χώρου του ή απλώς να εκφράζει τη χαρά του. Ο ενθουσιασμός εκφράζεται με γάβγισμα. Η ανασφάλεια εκφράζεται με γάβγισμα. Η διεκδίκηση ενός αντικειμένου, μπορεί να εκφραστεί με γάβγισμα όπως και η ανάγκη για προσοχή.

Σχεδόν όλες οι συμπεριφορές, υπογραμμίζει η κα Κουτούλια, μπορούν να υποστηριχθούν από το γάβγισμα και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. «Η γλώσσα του σώματός» του είναι εκείνη που αποκαλύπτει την πραγματική πρόθεση του σκύλου.

Ο σκύλος που είναι «πρωταθλητής» στο γάβγισμα

«Το αδιάκοπο γάβγισμα όμως, είναι αυτό που συναντάμε πολύ συχνά στους κατοικίδιους σκύλους. Και αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους, που ένας κηδεμόνας απευθύνεται σε εκπαιδευτή σκύλων», αναφέρει η κα Κουτούλια.

Δεν θα αναφερθεί εκτενώς σε σκύλους που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε έναν κήπο. Και ο λόγος είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει η συνήθεια του γαβγίσματος.

Και αυτό γιατί, ο σκύλος εκφράζεται όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς την ανθρώπινη καθοδήγηση και περνά τη ζωή του, ουσιαστικά περιορισμένος.

Το αδιάκοπο γάβγισμα σε έναν σκύλο που περνά χρόνο με τον κηδεμόνα του, λέει η ειδικός, είναι σχεδόν βέβαιο πως έχει προκληθεί με τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Έστω και άθελά του. Παρόλο που, συνήθως ο ίδιος δεν έχει αντιληφθεί τη συμβολή του.

Πώς ενισχύεται το γάβγισμα

Συχνά, στις νεότερες ηλικίες, αναφέρει η κα Κουτούλια, οι κηδεμόνες βρίσκουν τα γαβγίσματα χαριτωμένα και άθελά τους τα ενισχύουν.

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο οι ίδιοι οι κηδεμόνες να «πιάνουν κουβέντα» με τον σκύλο, προσπαθώντας δήθεν να αντλήσουν πληροφορία από εκείνον.

Στην πραγματικότητα, διευκρινίζει η εκπαιδεύτρια, καλλιεργούν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και τον παγιώνουν.

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις γαβγίζει ο σκύλος

Άλλες φορές, αναφέρει η κα Κουτούλια, οι σκύλοι γαβγίζουν σε εξωτερικά ερεθίσματα. Όπως σε έναν ήχο, σε περαστικούς ή σε άλλους σκύλους που συναντούν στον δρόμο. Σε αυτήν την περίπτωση, συνήθως εκδηλώνουν στρες, καθώς η πληροφορία που λαμβάνουν δεν είναι ξεκάθαρη και τούς προκαλεί ανασφάλεια. Εκεί, ο κηδεμόνας οφείλει να λειτουργεί ως «οδηγός» του ζώου.

«Όταν ο σκύλος γαβγίζει μέσα στο σπίτι, συχνά ακούω: «μα δεν ακούγεται τίποτα». Φυσικά και στα δικά μας αυτιά, μπορεί να μην ακούγεται, όχι όμως στα δικά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σκύλος δεν πρέπει να γαβγίσει. Είναι φυσιολογικό», ενημερώνει η κα Κουτούλια.

Η λύση για το γάβγισμα

Όμως, ένας σκύλος που έχει δουλέψει στη βασική υπακοή, τονίζει η κα Κουτούλια, έχει μάθει να συνεργάζεται. Και θα συνεργαστεί όταν του δοθεί το κατάλληλο σήμα και ακούσει την κατάλληλη λέξη – κλειδί για να σταματήσει, επειδή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει. Αυτό λέγεται συνεργασία.

Ένας σκύλος που δεν έχει εργαστεί στις ασκήσεις βασικής υπακοής, περιγράφει η εκπαιδεύτρια, είναι πιο αφηρημένος και παρασύρεται εύκολα από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Όπως επίσης, δυσκολεύεται να ελέγξει τις επιθυμίες και τα συναισθήματά του.

Ο ισορροπημένος σκύλος

Κλείνοντας, η κα Κουτούλια διαβεβαιώνει ότι: «Δεν υπάρχει περίπτωση ένας σκύλος που έχει προπονηθεί σωστά με τον κηδεμόνα του να εκφράζεται μέσω του γαυγίσματος σε βαθμό που να προκαλεί ενόχληση. Αυτός ο σκύλος, θα είναι ισορροπημένος, ήρεμος, με καθαρό νου και αντίληψη».

⃰ Η κυρία Μυρτώ Κουτούλια είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η εκπαιδευτική της φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τον κηδεμόνα. Εκπαιδεύει τον σκύλο, αλλά εξίσου σημαντικό θεωρεί να εκπαιδεύει τον άνθρωπο ως προς τη σωστή κατανόηση της ψυχολογίας του ζώου. Έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να το καθοδηγεί με ασφάλεια και συνέπεια.

Εξειδικεύεται στην επίλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, όπως ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Δραστηριοποιείται διεθνώς, παραδίδοντας σεμινάρια και workshops σε ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι ενεργό μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας (ΚΟΕ), μέλος DDI (Dog Dancing International) και δόκιμη κριτής Dog Dancing.

Μαζί με τον σκύλο της Onar (Border Collie) έχουν συμμετάσχει σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα του Dog Dancing.

Ο Onar έχει πιστοποιηθεί ως Psychiatric Service Dog, ενώ η ίδια έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση χειριστή για τη συγκεκριμένη ειδικότητα από τον φορέα Service Dog Training School International LTD.

Ειδικεύεται στην προετοιμασία σκύλων και γατών για κινηματογραφικές παραγωγές σε Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 ταινίες.

Διατηρεί δύο σχολές εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας.

