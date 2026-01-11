«Σύνδρομο αυτοζύμωσης» – Πώς κάποιοι άνθρωποι μεθούν χωρίς να πίνουν

Είναι μια σπάνια πάθηση που οι περισσότεροι γιατροί δεν έχουν καν ακούσει. Μια πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, όπως απόλυση, στιγματισμό ή ακόμα και φυλάκιση.

Είναι το «σύνδρομο αυτοζύμωσης», ή ABS, μια σπάνια διαταραχή που κάνει τους ασθενείς να μεθούν χωρίς να πίνουν.

Το αλκοόλ παράγεται μετά την κατανάλωση αμύλου ή άλλων υδατανθράκων, τους οποίους μεταβολίζουν και μετατρέπουν σε αιθανόλη τα μικρόβια του εντέρου.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες πίστευαν πως υπεύθυνοι για τη ζύμωση των υδατανθράκων και την παραγωγή αλκοόλ ήταν οι ζυμομύκητες, όπως ο σακχαρομύκητας Saccharomyces cerevisiae, περισσότερο γνωστός ως μαγειρική μαγιά, είδος που χρησιμοποιείται ευρέως στη ζυθοποιία και την οινοποιία.

Τώρα, η μεγαλύτερη μελέτη για το σπάνιο σύνδρομο αποκαλύπτει ότι το φαινόμενο είναι πιο περίπλοκο από ό,τι πιστεύαμε. Σε όλες τις περιπτώσεις που εξέτασαν οι ερευνητές, ένοχος δεν ήταν οι ζυμομύκητες αλλά κάποια κοινά είδη βακτηρίων.

«Διαπιστώσαμε ότι βακτήρια του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων των Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae, ζυμώνουν σάκχαρα και τα μετατρέπουν σε αλκοόλ στους ασθενείς με ABS, δήλωσε Μπερντ Σναμπλ, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο και επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο Nature.

«Τα μικρόβια αυτά χρησιμοποιούν διάφορα μεταβολικά μονοπάτια που παράγουν αιθανόλη και μπορούν να ανεβάσουν το αλκοόλ στο αίμα σε επίπεδα αρκετά υψηλά για να προκαλέσουν μέθη όπως αναγνωρίζεται από τον νόμο».

Ζυθοποιείο στο έντερο

Πολλοί ασθενείς του συνδρόμου δεν γίνονται πιστευτοί από το περιβάλλον τους όταν συμπεριφέρονται σαν μεθυσμένοι αλλά διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν πιει αλκοόλ. Πολλοί περνούν χρόνια πηγαίνοντας από γιατρό σε γιατρό μέχρι να βρουν κάποιο ειδικό που γνωρίζει την πάθηση και μπορεί να προχωρήσει σε διάγνωση, για την οποία ο ασθενής καταναλώνει μια ποσότητα σακχάρων και μετά υποβάλλεται σε αλκοτέστ σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γιατροί συνταγογραφούν αντιμυκητιασικά φάρμακα και αντιβιοτικά και συστήνουν περιορισμό της κατατανάλωσης σακχάρων και υδατανθράκων. Ακόμα και έτσι, όμως, πολλοί ασθενείς συνεχίζουν να παρουσιάζουν εξάρσεις.

Η νέα μελέτη υποδεικνύει ότι το σύνδρομο ίσως μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά με παρεμβάσεις στο εντερικό μικροβίωμα.

Η ερευνητική ομάδα κατάφερε να έρθει σε επαφή με 22 ασθενείς ABS, το μεγαλύτερο δείγμα μέχρι σήμερα, ένας πραγματικός άθλος δεδομένης της σπανιότητας του συνδρόμου. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είχαν περάσει χρόνια αναζητώντας την αιτία του προβλήματός τους. Εκτός από τους ίδιους τους ασθενείς, οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τους συντρόφους τους και 22 υγιή άτομα για λόγους σύγκρισης.

Και όπως διαπίστωσαν, τα δείγματα κοπράνων που έδωσαν οι ασθενείς με ABS παρήγαγαν σημαντικές ποσότητες αιθανόλης, πολύ μεγαλύτερες από τα ίχνη αλκοόλ που ανιχνεύθηκαν στους υγιείς συμμετέχοντες.

Δύο βακτήρια, το E.coli και το K. pneumoniae, ήταν παρόντα σε μεγάλους αριθμούς σε κάποιους αλλά όχι σε όλους τους ασθενείς, έδειξε η ανάλυση. Επιπλέον, οι ασθενείς που βρίσκονταν σε υποτροπή παρουσίαζαν ανεβασμένα ηπατικά ένζυμα και ένας εμφάνιζε κίρρωση του ήπατος, πιθανότατα λόγω της συνεχούς έκθεσης σε αλκοόλ.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ένας από τους ασθενείς απαλλάχθηκε από τα συμπτώματα έπειτα από δύο μεταμοσχεύσεις εντερικού μικροβιώματος, για τις οποίες κλήθηκε να καταπιεί χάπια με βακτήρια από το έντερο υγιών εθελοντών.

Η παρέμβαση αυτή δείχνει υποσχόμενη και ο καθηγητής Σναμπλ σχεδιάζει τώρα κλινική μελέτη σε συνεργασία με συναδέλφους του στο Χάρβαρντ.

Η μελέτη προσφέρει έτσι μια πιθανή λύση, δεν λύνει όμως το μυστήριο του συνδρόμου αυτοζύμωσης: τα βακτήρια E.coli και K. pneumoniae ζουν στο έντερο πολλών ανθρώπων, και κανείς δεν γνωρίζει γιατί μόνο ένα μικρό ποσοστό θα εμφανίσει την περίεργη πάθηση.