Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
Η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο Paris 8/Saint-Denis, Ελένη Βαρίκα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος θεωρητικός του φεμινισμού στην Ελλάδα.
- Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
- Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
- Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ηλικιωμένος
- Νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΙRIS - Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου σε ημερήσια όρια
Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι η Ελένη Βαρίκα. Η Ελένη Βαρίκα ήταν καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και μία από τις σημαντικότερες θεωρητικούς του φεμινισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Το έργο της και η σκέψη της έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη μελέτη του φύλου, την πολιτική θεωρία και την ιστορία των κοινωνικών ανισοτήτων.
Ποια ήταν
Η Ελένη Βαρίκα ήταν κόρη του δημοσιογράφου και κριτικού λογοτεχνίας, Βάσου Βαρίκα, και αδερφή του Ανδρέα Βαρίκα, πρώην προέδρου Πανιωνίου.
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και στο Πανεπιστήμιο Paris 7.
Ήταν παντρεμένη με τον Μίκαελ Λέβι, διευθυντή Κοινωνιολογικών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, που διδάσκει κοινωνικές επιστήμες στην Ecole des Hautes Etudes.
Από το 1991 ήταν καθηγήτρια στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Παρίσι VIII, όπου δίδασκε διανοητική και πολιτική ιστορία και Πολιτική Θεωρία και ερευνήτρια στο Centre Nationale de Recherche Scientifique. Δίδαξε στην έδρα Suzanne Tessier του Universite Libre των Βρυξελλών και στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης. Υπήρξε επισκέπτρια καθηγήτρια στο European University Institute, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Portland State University, Harvard και Columbia) και της Βραζιλίας (Campinas και USP). Έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων έργα του Μπέκετ και του Ζορζ Μπατάιγ.
Άρθρα και βιβλία της σχετικά με την ιστορία του φεμινισμού, το φύλο στην πολιτική θεωρία, τη γενεαλογία των κοινωνικών ιεραρχιών στις κοινωνικές και επιστημονικές πρακτικές της νεωτερικότητας έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.
Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα βιβλία της «Με διαφορετικό πρόσωπο: φύλο, διαφορά και οικουμενικότητα», εκδ. Κατάρτι, 2000 και «Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, 1833-1907», εκδ. Κατάρτι, 2007.
- Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών
- Πέθανε ο Έρικ φον Ντένικεν, γνωστός για τη θεωρία του περί «εξωγήινων θεών»
- Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο! Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο (vid)
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
- «Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας
- Θα δικαιωθεί η πρόβλεψη για Ταρέμι
- «Κόντρα» της ινδικής κυβέρνησης με Apple και Samsung
- Ένας νεκρός και εκατοντάδες σπίτια στις φλόγες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις