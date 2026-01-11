Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι η Ελένη Βαρίκα. Η Ελένη Βαρίκα ήταν καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και μία από τις σημαντικότερες θεωρητικούς του φεμινισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Το έργο της και η σκέψη της έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη μελέτη του φύλου, την πολιτική θεωρία και την ιστορία των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ποια ήταν

Η Ελένη Βαρίκα ήταν κόρη του δημοσιογράφου και κριτικού λογοτεχνίας, Βάσου Βαρίκα, και αδερφή του Ανδρέα Βαρίκα, πρώην προέδρου Πανιωνίου.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και στο Πανεπιστήμιο Paris 7.

Ήταν παντρεμένη με τον Μίκαελ Λέβι, διευθυντή Κοινωνιολογικών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, που διδάσκει κοινωνικές επιστήμες στην Ecole des Hautes Etudes.

Από το 1991 ήταν καθηγήτρια στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Παρίσι VIII, όπου δίδασκε διανοητική και πολιτική ιστορία και Πολιτική Θεωρία και ερευνήτρια στο Centre Nationale de Recherche Scientifique. Δίδαξε στην έδρα Suzanne Tessier του Universite Libre των Βρυξελλών και στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης. Υπήρξε επισκέπτρια καθηγήτρια στο European University Institute, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Portland State University, Harvard και Columbia) και της Βραζιλίας (Campinas και USP). Έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων έργα του Μπέκετ και του Ζορζ Μπατάιγ.

Άρθρα και βιβλία της σχετικά με την ιστορία του φεμινισμού, το φύλο στην πολιτική θεωρία, τη γενεαλογία των κοινωνικών ιεραρχιών στις κοινωνικές και επιστημονικές πρακτικές της νεωτερικότητας έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα βιβλία της «Με διαφορετικό πρόσωπο: φύλο, διαφορά και οικουμενικότητα», εκδ. Κατάρτι, 2000 και «Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, 1833-1907», εκδ. Κατάρτι, 2007.