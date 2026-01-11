DO’S: Σήμερα πρέπει να διαχειριστείς με ψυχραιμία την ένταση, τα βαθιά συναισθήματα και τις φοβίες- δεύτερες σκέψεις που κάνεις. Πρέπει, όμως, να κουμαντάρεις τις υποψίες που έχεις σχετικά με τις συμπεριφορές ορισμένων συνεργατών ή ακόμα και της σχέσης σου, αν έχεις. Καλά μπορεί να έχουν και βάση αυτά που σκέφτεσαι, αλλά ψάξτο πρώτα.

DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις και μην αρχίσεις τα μισόλογα. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Εκεί δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τους πάντες. Μην πάρεις μέρος σε καυγάδες και μην κάνεις επίδειξη δύναμης. Μην θέλεις να έχεις το πάνω χέρι εσύ, καθώς δεν είναι κάτι που θα φανεί σήμερα. Άρα τσάμπα χαλιέσαι!