Σύνοδος G7: Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» για να ληφθεί υπόψη «η ατζέντα του Τραμπ»
Κόσμος 10 Ιανουαρίου 2026 | 05:15

Σύνοδος G7: Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» για να ληφθεί υπόψη «η ατζέντα του Τραμπ»

Οι ημερομηνίες της συνόδου G7 άλλαξαν καθώς ο Τραμπ οργανώνει στις 14 Ιουνίου αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο λόγω των γενεθλίων του και δεν θα μπορούσε να παρευρευθεί.

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Φλερτ και προσωπικότητα: Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που σε φλερτάρει;

Spotlight

Η Γαλλία «άλλαξε με ευγένεια τις ημερομηνίες» της προσεχούς συνόδου κορυφής της G7 «για να ληφθεί υπόψη η ατζέντα» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Παρασκευή υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Wolfgang Rattay).

Ο αξιωματούχος αντιδρούσε σε μια πληροφορία του ιστότοπου Politico, σύμφωνα με την οποία η σύνοδος κορυφής, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 14-16 Ιουνίου, μετατέθηκε και θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

«Αλλαξαν με ευγένεια τις ημερομηνίες για να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα του αμερικανού προέδρου»

Ο αμερικανός πρόεδρος οργανώνει στις 14 Ιουνίου, την ημέρα των 80ών γενεθλίων του, έναν αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών στον Λευκό Οίκο.

«Καθώς είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, οι εταίροι μας θεώρησαν απαραίτητη τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7.

»Αλλαξαν με ευγένεια τις ημερομηνίες για να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα του αμερικανού προέδρου», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Η ημερομηνία της συνόδου κορυφής είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με το σύνολο των εταίρων μας της G7», σχολίασε το Ελιζέ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Βρετανία συγκροτούν την «Ομάδα των Επτά».

Διαταράχθηκε…

Κάθε χώρα οργανώνει εκ περιτροπής τις υπουργικές συναντήσεις και τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Το σχήμα αυτό διαταράχθηκε από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, η οποία κλόνισε βαθιά τις παραδοσιακές συμμαχίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Wall Street
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης
Ιράν 10.01.26

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν
Συνάντηση 10.01.26

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία προέτρεψε να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Σύνταξη
Τραμπ προς Ιράν: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς»
Διαδηλώσεις 10.01.26

Ο Τραμπ απειλεί να «πυροβολήσει» και το Ιράν

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις διαδηλώσεις στο Ιράν και την αντίδραση του καθεστώτος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Σύνταξη
Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση
Κόσμος 09.01.26

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων

Σύνταξη
Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ
«Δεν φοβάμαι...» 09.01.26

Γιατί οι γυναίκες του Ιράν ανάβουν τα τσιγάρα του με φλεγόμενες φωτογραφίες του Χαμενεΐ

Μια τολμηρή μορφή διαμαρτυρίας, με Ιρανές γυναικές να ανάβουν τσιγάρα με φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία
Κόσμος 09.01.26

Μινεάπολη: Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανησυχεί για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τη δολοφονία

Ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Μινεάπολη κατά της διοίκησης Τραμπ

Σύνταξη
Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία
Δείτε εικόνες 09.01.26

Ορέσνικ: Στη δημοσιότητα τα θραύσματα του ρωσικού υπερόπλου μετά το νέο χτύπημα στην Ουκρανία

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας εντόπισε και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα θραύσματα του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ο οποίος έπληξε στόχο στην περιοχή του Λβιβ

Σύνταξη
Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1.000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια
Αγγλία 09.01.26

Ανάγκασε γυναίκα να κάνει σεξ με 1.000 άνδρες και την βιντεοσκοπούσε – Καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο Ρόντνεϊ Τζόνστον απείλησε και τιμώρησε τη γυναίκα, εκτός αν συμφωνούσε να συναντήσει άγνωστους άνδρες για σεξ σε δάση και δωμάτια ξενοδοχείων - έως και χίλιους άνδρες σε διάστημα 30 ετών, όπως ακούστηκε στη δίκη

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές
Κόσμος 09.01.26

Χριστοδουλίδης: Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις Αρχές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς καλεί όποιον έχει στοιχεία εναντίον του να τα παρουσιάσει.

Σύνταξη
Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα
Δεκάδες οι νεκροί 09.01.26

Ιράν: Το καθεστώς απειλεί τους διαδηλωτές με θανατική ποινή – Το χάος και η σκληρή πραγματικότητα

Τα γεγονότα του 1953 και η σημερινή οικονομική ασφυξία σημαντικότατου τμήματος της κοινωνίας του Ιράν είναι πιθανότατα οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος: του αγώνα για εθνική κυριαρχία και αξιοπρεπή διαβίωση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης
Ιράν 10.01.26

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν
Συνάντηση 10.01.26

Ο Τραμπ πιέζει πετρελαϊκούς κολοσσούς να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία προέτρεψε να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Σύνταξη
Το «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ» δεν κατάφερε να δέσει στη Μήλο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Μεταφέρει 1.002 επιβάτες 10.01.26

Δεν έδεσε στη Μήλο το «FAISTOS PALAS» λόγω θαλασσοταραχής

Συνεχίζει το δρομολόγιό του για το Ηράκλειο το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ», καθώς δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι της Μήλου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύνταξη
Τραμπ προς Ιράν: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς»
Διαδηλώσεις 10.01.26

Ο Τραμπ απειλεί να «πυροβολήσει» και το Ιράν

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, για τις διαδηλώσεις στο Ιράν και την αντίδραση του καθεστώτος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο – Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους
Κόσμος 10.01.26

Χωρίς θέρμανση το μισό Κίεβο - Η προτροπή του δημάρχου στους κατοίκους

Χωρίς θέρμανση περίπου 6.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο, στην Ουκρανία, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σε «προσωρινή» εκκένωση της ουκρανικής πρωτεύουσας καλεί τους κατοίκους ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
Μπάσκετ 09.01.26

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μόρις - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε λόγο για βαρύ διάστρεμμα το οποίο έχει υποστεί ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη
Σκληρές εικόνες 09.01.26

Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

Μεγάλη οργή και συνάμα απέραντη θλίψη εξακολουθεί να επικρατεί στη Μινεάπολη - Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE λίγο δεχτεί τα θανάσιμα πυρά

Σύνταξη
Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση
Κόσμος 09.01.26

Ιράν: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς καταδικάζουν τη δολοφονία διαδηλωτών και καλούν σε αυτοσυγκράτηση

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλο το Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων

Σύνταξη
