Ουάσινγκτον για το ρόστερ της Παρτιζάν: «Όλοι μαζί, ως σύνολο, είμαστε οι καλύτεροι παίκτες στη Euroleague»

Η Παρτιζάν ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Ντουέιν Ουάσινγκτον φάνηκε στις δηλώσεις του ιδιαίτερα αισιόδοξος για την ομάδα, καθώς τόνισε ότι οι ασπρόμαυροι διαθέτουν το καλύτερο ρόστερ στην Euroleague.

Ο Ουάσινγκτον τόνισε ότι η ομάδα πέρασε πολλές αλλαγές και εκτυλίχθηκαν αρκετές εξελίξεις εκτός παρκέ, ενώ δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για την ήττα από τους «μπλαουγκράνα».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ουάσινγκτον

«Δεν έχω πολλά λόγια μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Πιστεύω ότι όλοι μαζί, ως σύνολο, είμαστε οι καλύτεροι παίκτες στη Euroleague. Απλώς περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, με πολλές αλλαγές και γεγονότα εκτός παρκέ που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε.

Μια πολύ ασυνήθιστη και περίπλοκη κατάσταση. Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά γιατί προσπάθησαν να παραμείνουν θετικοί και επαγγελματίες. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που κάνουμε: προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να είμαστε επαγγελματίες και να συνεχίζουμε τη δουλειά».