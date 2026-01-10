Υπό πίεση τα ακίνητα στη Βρετανία – Τι συμβαίνει στο Λονδίνο

Οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 0,6% τον Δεκέμβριο, κλείνοντας το 2025, μόλις 0,3% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας την ασθενέστερη ετήσια ανάπτυξη από τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Halifax την Πέμπτη.

Μια δημοσκόπηση του Reuters σε οικονομολόγους είχε δείξει μηνιαία αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά 0,2% και ετήσια αύξηση 1,1%.

«Ενώ αυτό μπορεί να μοιάζει με ένα υποτονικό κλείσιμο της αγοράς κατοικίας το 2025, τα συνολικά επίπεδα δραστηριότητας ήταν ανθεκτικά κατά το τελευταίο έτος και σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον μέσο όρο πριν από την πανδημία», δήλωσε η Αμάντα Μπράιντεν, επικεφαλής στεγαστικών δανείων στη Halifax.

«Διάφορες δυνάμεις είναι έτοιμες να ενισχύσουν κάπως την αγορά ενόψει του 2026. Ενώ η μηνιαία πτώση των τιμών τον Δεκέμβριο πιθανότατα σχετιζόταν με την αβεβαιότητα στο δεύτερο μέρος του έτους, αυτό θα πρέπει τώρα να αρχίσει να εξομαλύνεται». Το μέτρο τιμών κατοικιών της αντίπαλης εταιρείας στεγαστικών δανείων Nationwide, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, μειώθηκε κατά 0,4% μόνο τον Δεκέμβριο, ενώ η εκτίμησή της για την ετήσια αύξηση των τιμών κατοικιών ήταν η πιο αδύναμη από τον Απρίλιο του 2024.

Πώς ενισχύεται η αγορά στη Βρετανία

«Επιπλέον, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων ήδη μειώνονται μετά την τελευταία μείωση του βασικού επιτοκίου και υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επιλογών δανεισμού που είναι διαθέσιμες για όσους δανείζονται με υψηλότερο λόγο δανείου προς αξία».

Η Μπράιντεν πρόσθεσε ότι, ενώ οι πιέσεις για προσιτή τιμή επιμένουν, ο λόγος τιμής κατοικίας προς εισόδημα ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας θετική νότα για όσους επιθυμούν να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι.

Για τον Νέιθαν Έμερσον, διευθύνοντα σύμβουλο του εμπορικού φορέα Propertymark, εξακολουθεί να υπάρχει μια αίσθηση προσοχής των καταναλωτών στην αγορά, κυρίως σε σχέση με ευρύτερες οικονομικές παραμέτρους, όπως ο ρυθμός πληθωρισμού και ο τρόπος με τον οποίο αυτό επηρεάζει άμεσα την προσιτή τιμή για πολλούς.

Οι αυξήσεις

Η έκθεση της Halifax έδειξε μια αποκλίνουσα εικόνα μεταξύ των χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου και των περιφερειών της Αγγλίας.

Η Βόρεια Ιρλανδία κατέγραψε την ισχυρότερη ετήσια απόδοση, με τις μέσες τιμές να αυξάνονται κατά 7,5% σε ετήσια βάση. σε ετήσια βάση και μια τυπική κατοικία αξίας 221.062 λιρών.

Στη Σκωτία, οι μέσες αξίες ακινήτων έφτασαν τις 217.775 λίρες τον Δεκέμβριο, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 3,9%. Ενώ στην Ουαλία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,6% σε ετήσια βάση, με τη μέση κατοικία να ανέρχεται πλέον στις 230.233 λίρες.

Σε όλη την Αγγλία, η Βορειοανατολική Αγγλία ηγήθηκε της περιφερειακής ανάπτυξης, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 3,5% στις 181.798 λίρες. Η Βορειοδυτική Αγγλία ακολούθησε, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 2,8% στις 245.323 λίρες.

Το Λονδίνο παρέμεινε μια εξαίρεση στην καθοδική πορεία, με τις μέσες αξίες να μειώνονται κατά 1,3% έως το 2025 στις 539.086 λίρες.

Πηγή: ot.gr