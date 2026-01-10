newspaper
10.01.2026
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Υπό πίεση τα ακίνητα στη Βρετανία – Τι συμβαίνει στο Λονδίνο
Διεθνής Οικονομία 10 Ιανουαρίου 2026

Υπό πίεση τα ακίνητα στη Βρετανία – Τι συμβαίνει στο Λονδίνο

Οι πιέσεις για προσιτή τιμή στη Μεγάλη Βρετανία επιμένουν παρά τη μείωση στις τιμές κατοικιών που παρατηρήθηκε πριν την έλευση του 2026 - Πώς ενισχύεται η αγορά

Σάκχαρο: Ρυθμίζεται καλύτερα στο φυσικό φως;

Σάκχαρο: Ρυθμίζεται καλύτερα στο φυσικό φως;

Spotlight

Οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία μειώθηκαν απροσδόκητα κατά 0,6% τον Δεκέμβριο, κλείνοντας το 2025, μόλις 0,3% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας την ασθενέστερη ετήσια ανάπτυξη από τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Halifax την Πέμπτη.

Μια δημοσκόπηση του Reuters σε οικονομολόγους είχε δείξει μηνιαία αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά 0,2% και ετήσια αύξηση 1,1%.

«Ενώ αυτό μπορεί να μοιάζει με ένα υποτονικό κλείσιμο της αγοράς κατοικίας το 2025, τα συνολικά επίπεδα δραστηριότητας ήταν ανθεκτικά κατά το τελευταίο έτος και σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον μέσο όρο πριν από την πανδημία», δήλωσε η Αμάντα Μπράιντεν, επικεφαλής στεγαστικών δανείων στη Halifax.

«Διάφορες δυνάμεις είναι έτοιμες να ενισχύσουν κάπως την αγορά ενόψει του 2026. Ενώ η μηνιαία πτώση των τιμών τον Δεκέμβριο πιθανότατα σχετιζόταν με την αβεβαιότητα στο δεύτερο μέρος του έτους, αυτό θα πρέπει τώρα να αρχίσει να εξομαλύνεται». Το μέτρο τιμών κατοικιών της αντίπαλης εταιρείας στεγαστικών δανείων Nationwide, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, μειώθηκε κατά 0,4% μόνο τον Δεκέμβριο, ενώ η εκτίμησή της για την ετήσια αύξηση των τιμών κατοικιών ήταν η πιο αδύναμη από τον Απρίλιο του 2024.

Πώς ενισχύεται η αγορά στη Βρετανία

Η Μπράιντεν μιλώντας στην κλαδική ιστοσελίδα Mortgage Introducer επεσήμανε ότι διάφορες δυνάμεις είναι έτοιμες να ενισχύσουν κάπως την αγορά ενόψει του 2026. «Ενώ η μηνιαία πτώση των τιμών τον Δεκέμβριο πιθανότατα σχετίζεται με την αβεβαιότητα στο δεύτερο μέρος του έτους, αυτό θα πρέπει τώρα να αρχίζει να εξομαλύνεται», είπε.

«Επιπλέον, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων ήδη μειώνονται μετά την τελευταία μείωση του βασικού επιτοκίου και υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επιλογών δανεισμού που είναι διαθέσιμες για όσους δανείζονται με υψηλότερο λόγο δανείου προς αξία».

Η Μπράιντεν πρόσθεσε ότι, ενώ οι πιέσεις για προσιτή τιμή επιμένουν, ο λόγος τιμής κατοικίας προς εισόδημα ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας θετική νότα για όσους επιθυμούν να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι.

Για τον Νέιθαν Έμερσον, διευθύνοντα σύμβουλο του εμπορικού φορέα Propertymark, εξακολουθεί να υπάρχει μια αίσθηση προσοχής των καταναλωτών στην αγορά, κυρίως σε σχέση με ευρύτερες οικονομικές παραμέτρους, όπως ο ρυθμός πληθωρισμού και ο τρόπος με τον οποίο αυτό επηρεάζει άμεσα την προσιτή τιμή για πολλούς.

Οι αυξήσεις

Η έκθεση της Halifax έδειξε μια αποκλίνουσα εικόνα μεταξύ των χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου και των περιφερειών της Αγγλίας.

Η Βόρεια Ιρλανδία κατέγραψε την ισχυρότερη ετήσια απόδοση, με τις μέσες τιμές να αυξάνονται κατά 7,5% σε ετήσια βάση. σε ετήσια βάση και μια τυπική κατοικία αξίας 221.062 λιρών.

Στη Σκωτία, οι μέσες αξίες ακινήτων έφτασαν τις 217.775 λίρες τον Δεκέμβριο, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 3,9%. Ενώ στην Ουαλία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,6% σε ετήσια βάση, με τη μέση κατοικία να ανέρχεται πλέον στις 230.233 λίρες.

Σε όλη την Αγγλία, η Βορειοανατολική Αγγλία ηγήθηκε της περιφερειακής ανάπτυξης, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 3,5% στις 181.798 λίρες. Η Βορειοδυτική Αγγλία ακολούθησε, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 2,8% στις 245.323 λίρες.

Το Λονδίνο παρέμεινε μια εξαίρεση στην καθοδική πορεία, με τις μέσες αξίες να μειώνονται κατά 1,3% έως το 2025 στις 539.086 λίρες.

Πηγή: ot.gr

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10.01.26

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύνταξη
Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»
Αλλαγή ρότας 10.01.26

Κυνηγώντας τα πλοία – φαντάσματα: Οι ΗΠΑ βάζουν στο μάτι τον «σκοτεινό στόλο»

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο αυτής της κινηματογραφικής σειράς καταδιώξεων ήταν η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Olina, του πέμπτου πλοίου που κατέσχεσαν οι αμερικανικές δυνάμεις μέσα σε τρεις εβδομάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Στεγαστική κρίση: Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο»
Πριν να είναι αργά 09.01.26

Ο «πονοκέφαλος» από την έλλειψη προσιτής στέγης και το «ολλανδικό μοντέλο» που… τραβάει τα βλέμματα

Στο μικροσκόπιο το «ολλανδικό μοντέλο» για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Πως λειτουργεί. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
Bundesliga 10.01.26

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς

LIVE: Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Βερολίνου - Μάιντς για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 5.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
Βιώσιμες πόλεις 10.01.26

Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα

Η προσιτή στέγαση και οι σύντομοι χρόνοι αναμονής για δημόσια περίθαλψη είναι οι δύο κορυφαίοι παράγοντες που καθιστούν μια πόλη ελκυστική, σύμφωνα με νέα διασυνοριακή έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
Euroleague 10.01.26

25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο βασιλιάς του off-ball και το απέδειξε άλλη μια φορά, αυτή τη φορά κόντρα στην Μπάγερν, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, μόλις μία ντρίμπλα και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην… τσέπη του.

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Volley League 10.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τη 10η αγωνιστική της Volley League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα – Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι
Καιρός 10.01.26

«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ποιες περιοχές θα δουν χιόνι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην Τρίτη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης - «Σχεδόν βέβαιο ότι η Αττική θα επηρεαστεί από το χιόνι»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja
Πολιτική 10.01.26

Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι: Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου – Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας
Κακοκαιρία 10.01.26

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου λόγω ισχυρών ανέμων - Προβλήματα στο λιμάνι της Γλύφας

Η μετακίνηση των αυτοκινήτων στο Ρίο Αντίρριο γίνεται μέσω της ομώνυμης γέφυρας - Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι μεγέθους δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
