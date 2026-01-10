newspaper
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
Διεθνής Οικονομία 10 Ιανουαρίου 2026 | 11:00

Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;

Μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή σε ολόκληρη την ΕΕ, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι το νόμισμα έχει διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα

Καθώς η Βουλγαρία ξεκινά τη νέα χρονιά αποχαιρετώντας το λέβα, μια νέα μελέτη του Ευρωβαρόμετρου διαπίστωσε ότι σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ πιστεύουν ότι το ευρώ είναι θετικό για την ΕΕ.

Η υποστήριξη για το νόμισμα είναι υψηλότερη στη Φινλανδία (91%), τη Λιθουανία (85%), τη Σλοβενία (85%) και τη Σλοβακία (85%).

Από την άλλη πλευρά, μόνο το 38% των Κροατών θεωρεί ότι το ευρώ είναι θετικό για τη χώρα τους, ποσοστό που έχει μειωθεί κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες από το 2024, σύμφωνα με το euronews.

Η υποστήριξη έχει επίσης μειωθεί σημαντικά στην Εσθονία και το Βέλγιο, με πτώση 6 και 5 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες στην Κροατία δηλώνουν ότι η εισαγωγή του ευρώ είχε αρνητική επίδραση στις τιμές κατά τη μεταβατική περίοδο.

Στην Κροατία, το 59% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να μετατρέπει τις τιμές από ευρώ σε κούνα Κροατίας όταν πραγματοποιεί αγορές.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των πολιτών της ευρωζώνης δηλώνει ότι το ευρώ τους βοηθά να αισθάνονται Ευρωπαίοι, μόνο το 46% των Κροατών συμφωνεί με αυτή τη δήλωση.

Για την Ελλάδα, η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι το ευρώ είναι θετικό για τη χώρα, αν και το ποσοστό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τις πιο «φιλοευρωπαϊκές» χώρες του Βορρά.

Παράλληλα, ένα αξιοσημείωτο μέρος των ερωτηθέντων εξακολουθεί να συνδέει το ευρώ με αυξήσεις τιμών και απώλεια αγοραστικής δύναμης, κάτι που αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες της οικονομικής κρίσης.

Οι νεότεροι ερωτηθέντες είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι το ευρώ είναι θετικό για τη χώρα τους και για την ΕΕ.

Οι ηλικίας 15-24 ετών (76 %) είναι πιο πιθανό να δηλώσουν ότι η χρήση του ευρώ είναι θετική για τη χώρα τους, ενώ οι ηλικίας 25-39 ετών (71 %), 40-54 ετών (69 %) ή άνω των 55 ετών (69 %) είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αυτή την άποψη.

Ποια είναι η επίδραση του ευρώ στις τιμές;

Περίπου το 79 % των ερωτηθέντων στην ΕΕ ισχυρίζονται ότι το ευρώ έχει διευκολύνει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διάφορες χώρες της ΕΕ — άποψη που υποστηρίζεται ένθερμα στη Σλοβενία, το Βέλγιο και τη Γαλλία.

Περίπου οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης ότι το ευρώ έχει διευκολύνει τη σύγκριση των τιμών και τις αγορές σε διάφορες χώρες.

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες στην ΕΕ (48 %) πιστεύουν ότι το ευρώ έχει μειώσει τις τραπεζικές χρεώσεις όταν ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ενώ το 32 % πιστεύει ότι το νόμισμα δεν έχει επηρεάσει τις χρεώσεις αυτές.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στη ζώνη του ευρώ δηλώνουν επίσης ότι το ευρώ έχει διευκολύνει τα ταξίδια και τα έχει καταστήσει λιγότερο δαπανηρά.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα κέρματα ευπρόσδεκτα.

Περίπου έξι στους δέκα ερωτηθέντες σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ τάσσονται υπέρ της κατάργησης των κερμάτων 1 και 2 σεντ.

Επί του παρόντος, διάφορες μορφές εθνικής νομοθεσίας επιβάλλουν ή ενθαρρύνουν τη στρογγυλοποίηση των κερμάτων ευρώ στα πέντε σεντ — ιδίως το τελικό ποσό αγοράς σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Αυτό ισχύει στο Βέλγιο, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβακία.

Η Βουλγαρία είναι το φτωχότερο κράτος μέλος της ΕΕ και, ενώ πολλοί ελπίζουν ότι η ένταξή της στο ευρώ θα τονώσει την οικονομία, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πολιτική αστάθεια.

