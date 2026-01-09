Απίστευτο: Ο Κούτσιας δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του την ώρα του αγώνα (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε φιλικό παιχνίδι της Λουγκάνο κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κούτσια έστω και άθελά του.

Ο Έλληνας επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό του ματς και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δέχθηκε επίθεση από τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς!

Οι δυο τους φάνηκε να έχουν έναν έντονο διάλογο και λίγες στιγμές μετά ο Μπέρενς πήρε στο κυνήγι τον Κούτσια και τον έσπρωξε ρίχνοντάς τον στον αγωνιστικό χώρο.

Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων ηρέμησαν τα πνεύματα, με τον Κούτσια να δείχνει απορημένος για τη συμπεριφορά του συμπαίκτη του ο οποίος ζήτησε μάλιστα αλλαγή.

Δείτε το βίντεο:

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver. La concurrence entre Behrens et Koutsias a l’air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Λίγο μετά το συμβάν η Λουγκάνο εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε:

«Αναφορικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν και το απαράδεκτο περιστατικό που ενεπλάκησαν οι Κέβιν Μπέρενς και Γιώργος Κούτσιας, η Λουγκάνο καταδικάζει απερίφραστα το συμβάν.

Το ζήτημα θα εξεταστεί και θα διευθετηθεί εσωτερικά από τον σύλλογο, ο οποίος θα αξιολογήσει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων ποδοσφαιριστών.

Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις ή σχόλια επί του θέματος».