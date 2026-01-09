ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Στις γυναικοκτονίες, «την έσχατη και πιο ακραία έκφραση της έμφυλης βίας, αποτέλεσμα βαθιά ριζωμένων ανισοτήτων, θεσμικών αποτυχιών και κοινωνικής ανοχής, είναι αφιερωμένη η εκδήλωση με τίτλο ‘Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο’, που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στις Βρυξέλλες.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φιλοδοξεί να αναδείξει ότι οι γυναικοκτονίες δεν αποτελούν «μεμονωμένα περιστατικά», αλλά ένα διαρθρωτικό κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα που απαιτεί συντονισμένες θεσμικές απαντήσεις.

Μέσα από τις μαρτυρίες συγγενών θυμάτων, αλλά και με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων και ειδικών επιστημόνων, η συζήτηση θα θέσει επιτακτικά το αίτημα για ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης, προστασίας και λογοδοσίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μιλούν συγγενείς θυμάτων γυναικοκτονιών:

Αλεξάνδρα Μάκου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου

Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλλη

Αγγελική Μπέρδου, μητέρα της Πολυξένης Μπέρδου

Ρόζα Φωτιάδου, μητέρα της Σοφίας Σαββίδου

Κατερίνα Κώτη, μητέρα της Ντόρας Ζαχαριά

Τζέσικα (Στεφανία) Ντανάι, κόρη της Ενκελέϊντα

Γιάννης Τοπαλούδης & Κούλα Αρμουτίδου, γονείς της Ελένης Τοπαλούδη

Δέσποινα Καλλέα, μητέρα της Κυριακής Γρίβα

Εμμανουήλ Αθανασίου, ξάδελφος της Έφης Τσιχλάκη

Ομιλήτριες:

Ξένη Δημητρίου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί τιμή

Έλενα Κουντουρά, Ευρωβουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ, Μέλος της Επιτροπής FEMM

Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πρόεδρος του ΜΚΟ «Γίνε Άνθρωπος»

Μαρία Ρεπούση, Ιστορικός, Διευθύντρια Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς

Θα μεταδοθεί απευθείας στις 13:00 ώρα Ελλάδος:

https://www.youtube.com/watch?v=opY9hXgc6RM

https://www.facebook.com/arvanitiskosta

και από τις σελίδες Facebook και YouTube του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Γίνε Άνθρωπος».

