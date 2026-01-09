MEGA Γεγονότα: Νέο ρεκόρ για τη φετινή σεζόν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Την κυριαρχία του στη βραδινή ενημέρωση επιβεβαίωσε και την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα» καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σε μια περίοδο αυξημένου ενημερωτικού ενδιαφέροντος, οι ειδήσεις του MEGA ενίσχυσαν περαιτέρω την πρωτοκαθεδρία τους, ανεβάζοντας την κορυφαία επίδοση που ήδη κατείχαν. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα στην παρουσίαση και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό συγκέντρωσε 267.932 τηλεθεατές στο δυναμικό κοινό, τον υψηλότερο αριθμό που έχει σημειώσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αναλυτικά η κατάταξη, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης: ΜEGA 267.932, ALPHA 172.684, STAR 156.795, ΣΚΑΪ 96.287, OPEN 87.063, ANT1 49.834, ΕΡΤ1 48.794.

Οι ειδήσεις του MEGA παρέμειναν στην πρώτη θέση και σε μερίδιο τηλεθέασης, με 19,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 18,5% στο σύνολο του κοινού.

