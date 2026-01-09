Μειώστε τα «φέσια» προς τους ιδιώτες λέει το ΥΠΟΙΚ σε φορείς τους Δημοσίου

«Τάξη» στα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες επιδιώκει να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως αποδεικνύεται το Δημόσιο εξακολουθεί να συσσωρεύει φέσια. Οι καθυστερήσεις πληρωμών προς προμηθευτές πλήττει την αγορά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ενώ δημιουργούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Τα νοσοκομεία αποτελούν σταθερά τον «μεγάλο ασθενή», με τα χρέη τους, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, να ξεπερνούν τα 1,7 δισ. ευρώ και τη χώρα να έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών.

Αυστηρές εντολές του υπουργείου Οικονομικών προς τους κρατικούς φορείς για άμεσες πληρωμές

Τα νοσοκομεία ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι οφείλουν σε ιδιώτες 590 εκατ. ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ με 248 εκατ. ευρώ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 239 εκατ. ευρώ και τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 236 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση καταγράφεται μόνο στο μέτωπο των συντάξεων. Οι καθυστερήσεις στις κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν πλέον τις 60 ημέρες και η απονομή έχει εξομαλυνθεί. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων, το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί πλήρως μέχρι να ψηφιοποιηθούν τα αρχεία όλων των επικουρικών ταμείων.

Οι εντολές

Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2026, τίθεται ως βασική προτεραιότητα η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος είναι αφενός η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και αφετέρου η ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας, με σαφείς προειδοποιήσεις προς όσους καθυστερούν.

Η εγκύκλιος καλεί τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών να προχωρούν χωρίς καθυστέρηση στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες και προμηθευτές, τόσο για τους ίδιους τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όσο και για τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αξιοποιώντας ίδιους πόρους.

Παράλληλα, ζητείται να αποτρέπεται η δημιουργία νέων οφειλών, με έγκαιρο προγραμματισμό πληρωμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν σε καθυστερήσεις, με εντολή για άμεση άρση διοικητικών ή νομοθετικών εμποδίων όπου αυτά εντοπίζονται.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται επίσης να καταγράψουν πλήρως τις οφειλές που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως χρέη υπό δικαστική διεκδίκηση, οφειλές που συνδέονται με πάγιες προκαταβολές ή καθυστερήσεις λόγω εξωγενών παραγόντων, ώστε να υπάρχει σαφής και επικαιροποιημένη εικόνα.