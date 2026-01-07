Στο σφυρί βίλες, μεζονέτες και οικόπεδα για χρέη στην εφορία

Νέοι πλειστηριασμοί έρχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνοντας την πίεση σε όσους έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία και κυρίως στους μεγαλοοφειλέτες.

Η ΑΑΔΕ εντείνει την πίεση στους φορολογούμενους για ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να οδηγήσει στο ταμείο ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, με το συνηθέστερο μέσο να αποτελούν οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων οι οποίες διενεργούνται με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ανέλθει στα 112,5 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών φτάνει τα 3,89 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται στον προθάλαμο κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ 1,63 εκατ. οφειλέτες έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα.

Οι πλειστηριασμοί

Το πρώτο ηλεκτρονικό σφυρί για το 2026 για χρέη στην εφορία έχει προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 14 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς στο πεδίο της αναγκαστικής είσπραξης.

Στη λίστα περιλαμβάνονται κατοικίες, γραφεία, οικόπεδα, αγροτεμάχια με τιμές πρώτης προσφοράς που φθάνουν έως 3,8 εκατ. ευρώ.

Για παράδειγμα:

– Δύο αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων, με μεζονέτες, αποθήκες και γκαράζ στη Μύκονο με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει οριστεί στα 3,88 εκατ. ευρώ και το πλειστηριασμό να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιανουαρίου 2026.

– Οικόπεδο 1.200 τ.μ. με κτίσμα 374 τ.μ στη Κηφισιά με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού 14 Ιανουαρίου 2026.

– Αγροτεμάχιο 4.400 τ.μ. με ξερολιθιά στη Μύκονο με τιμή πρώτης προσφοράς: 370.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού 14 Ιανουαρίου 2026.

– Αγροτεμάχιο 4.749 τ.μ. στη Σύρο με τιμή πρώτης προσφοράς 246.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Πότε γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων

Για οφειλές μεγάλου ύψους η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

