Έξι χώρες έχουν προτείνει υποψηφίους τους για τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Λουίς ντε Γκίντος, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες

Οι έξι χώρες και οι αντίστοιχες υποψηφιότητες, που πρόκειται να συζητηθούν στο επόμενο Eurogroup στις 19 Ιανουαρίου, είναι: Πορτογαλία – Μάριο Σεντένο, Λετονία – Μάρτινς Καζάκς, Εσθονία – Μαντίς Μιούλερ, Φινλανδία – Ολι Ρεν, Λιθουανία – Ριμάντας Σάτζιους, Κροατία – Μπόρις Βούισιτς.

4 +2 υποψηφιότητες

Τέσσερις από τους υποψηφίους – ο Μπόρις Βούισιτς της Κροατίας, ο Μάντις Μίλερ της Εσθονίας, ο Όλι Ρεν της Φινλανδίας και ο Μάρτινς Καζάκς της Λετονίας – είναι εν ενεργεία επικεφαλής κεντρικών τραπεζών.

Η Πορτογαλία έθεσε ως υποψήφιο τον πρώην υπουργό Οικονομικών και διοικητή της κεντρικής τράπεζας Μάριο Σεντένο, ενώ ο Λιθουανός Ριμάντας Σάτζιους είναι επίσης πρώην υπουργός Οικονομικών.

Προηγούμενοι αντιπρόεδροι προέρχονται από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Στις 19 Ιανουαρίου η ψηφοφορία

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα ψηφίσουν στις 19 Ιανουαρίου για να επιλέξουν έναν από τους υποψηφίους. Η επιλογή τους θα τύχει στη συνέχεια ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ζητηθεί επίσης η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τον τελικό λόγο για τον διορισμό.

«Μετά τη συζήτηση στο Eurogroup, το Συμβούλιο θα υιοθετήσει σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ», δήλωσε ο Πιερρακάκης. «Η πλειοψηφία αυτή απαιτεί την υποστήριξη του 72% των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (δηλαδή τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ), που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που καθορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθούν να εκφράσουν τη γνώμη τους πριν από την τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επί της ουσίας της διαδικασίας

Ενώ οι κορυφαίες θέσεις στην ΕΚΤ απονέμονται επίσημα με βάση την ατομική εμπειρογνωμοσύνη, η απόφαση λαμβάνεται τελικά από τις κυβερνήσεις, με το εθνικό συμφέρον και τις διαπραγματεύσεις να επηρεάζουν την απόφαση, όπως επισημαίνει το Bloomberg. Αυτό καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό, καθώς μια σειρά από βασικές θέσεις στην ΕΚΤ πρόκειται να καλυφθούν τα επόμενα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης αυτής του προέδρου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εμποδίσει την τοποθέτηση, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία και να προσπαθήσει να φέρει σε δύσκολη θέση τους ηγέτες εάν δεν προτείνουν κατάλληλους υποψηφίους.

Ο διορισμός του Yves Mersch από το Λουξεμβούργο είχε καθυστερήσει για μήνες το 2012 λόγω έλλειψης γυναικών υποψηφίων.

Το εξαμελές όργανο περιλαμβάνει ακόμη μόνο δύο γυναίκες, την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ και την επικεφαλής αγορών Ιζαμπέλ Σνάμπελ, και οι θητείες και των δύο θα λήξουν μέχρι το τέλος του 2027.

Με όλους τους υποψηφίους να είναι ξανά άνδρες αυτή τη φορά, το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα δεχθεί αυτή την εκπροσώπησης των φύλων.

Η περιφερειακή εκπροσώπηση μπορεί επίσης να τραβήξει την προσοχή τους: η Ανατολική Ευρώπη -η οποία τώρα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των μελών της ευρωζώνης- δεν είχε ποτέ έδρα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, ενώ η Φινλανδία και η Πορτογαλία ήταν και οι δύο μέρος της κορυφαίας εξουσίας στο παρελθόν.

Ωστόσο, η αδυναμία ενοποίησης πίσω από έναν ενιαίο υποψήφιο από την Ανατολική Ευρώπη θα μπορούσε να διχάσει την υποστήριξη μεταξύ των εθνών που λαμβάνουν την απόφαση.

