Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα βρίσκεται στα χέρια των ΗΠΑ επ’ αόριστον και θα καταθέτουν τα χρήματα που θα προκύπτουν από αυτές τις συναλλαγές σε λογαριασμούς που ελέγχονται από την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

«Θα βγάλουμε στην αγορά το αργό πετρέλαιο που προέρχεται από τη Βενεζουέλα, πρώτα αυτό το πετρέλαιο που είναι επί του παρόντος μπλοκαρισμένο (σ.σ. από τις ΗΠΑ) και, στη συνέχεια, για αόριστο χρονικό διάστημα, θα πουλάμε την παραγωγή της Βενεζουέλας στην αγορά», δήλωσε ο Ράιτ σε συνέδριο της Goldman Sachs για την ενέργεια στο Μαϊάμι.

Ο υπουργός δήλωσε ότι «συνεργάζεται άμεσα με τους Βενεζουελάνους» μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες για πώληση στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, όμως με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας να προσθέτει πως το πετρέλαιο θα πωληθεί σε «τιμές αγοράς».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα επιτρέψει την πώληση του πετρελαίου της Βενεζουέλας σε διυλιστήρια των ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, «αλλά αυτές οι πωλήσεις θα γίνουν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και θα κατατεθούν σε λογαριασμούς που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ» προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα.

Τι ανέφερε ξεχωριστά το υπουργείο Ενέργειας για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αρχίσει να εμπορεύεται το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας στην παγκόσμια αγορά προς όφελος των ΗΠΑ, της Βενεζουέλας και των συμμάχων μας» ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. «Έχουμε προσλάβει τους κορυφαίους ειδικούς στην αγορά εμπορευμάτων και τις σημαντικότερες τράπεζες του κόσμου για να εκτελέσουν και να παρέχουν χρηματοδοτική υποστήριξη για αυτές τις πωλήσεις αργού και προϊόντων αργού πετρελαίου».

Συμπλήρωσε πως «όλα τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου της Βενεζουέλας θα κατατίθενται πρώτα σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες τράπεζες, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ακεραιότητα της τελικής διανομής των εσόδων».

«Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν προς όφελος του αμερικανικού και του βενεζουελάνικου λαού, κατά την κρίση της αμερικανικής κυβέρνησης». Οι πωλήσεις πετρελαίου θα ξεκινήσουν αμέσως, με την προβλεπόμενη πώληση περίπου 30-50 εκατ. βαρελιών. Θα συνεχιστούν επ’ αόριστον» ξεκαθάρισε το αρμόδιο υπουργείο των ΗΠΑ.

«Το πετρέλαιο που θα μεταφέρεται προς και από τη Βενεζουέλα θα διακινείται αποκλειστικά μέσω νόμιμων και εξουσιοδοτημένων καναλιών, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία και την εθνική ασφάλεια» διευκρίνισε.

Σταδιακή κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων

Η ανακοίνωση αναφέρει πως οι ΗΠΑ θα καταργήσουν επιλεκτικά τις κυρώσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά και πώληση βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.

Ελαφρύ αργό πετρέλαιο από την Αμερική θα εισρεύσει στη Βενεζουέλα, για χρήση ως διαλύτης, όπως απαιτείται, για την ανάμειξη, αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της παραγωγής και μεταφοράς του πολύ βαρέος αργού πετρελαίου του Καράκας.

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν την εισαγωγή επιλεγμένου εξοπλισμού, ανταλλακτικών και υπηρεσιών για πετρελαϊκά πεδία, καθώς οι κυρώσεις είχαν διαλύσει το παραγωγικό σύστημα της Βενεζουέλας. Αυτό θα περιλαμβάνει τεχνολογία, τεχνογνωσία και επενδύσεις από αμερικανούς και διεθνείς εταίρους από τον τομέα της ενέργειας, όπως τόνισε το υπουργείο.

Για τους ίδιους λόγους θα υπάρξουν και επενδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο της Βενεζουέλας ώστε να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου, το οποίο βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση εξαιτίας της απουσίας ανταλλακτικών.