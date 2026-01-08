Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της πανηγυρίζει η Καρδίτσα! Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο «Γ. Μπουρούσης», έκανε το 2-0 στη σειρά των Play-In του BCL και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης όπου πέσει στον ίδιο όμιλο με την ΑΕΚ.

Ο τρομερός Χόρχλερ είχε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ για την Καρδίτσα ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Δίπλαρος με 14 πόντους και 4/8 τρίποντα. Για τους φιλοξενούμενους ο Νίκολιτς είχε 15 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ.

Νευρική ήταν η εκκίνηση της αναμέτρησης, με την ελληνική ομάδα να βρίσκει ρυθμό στα μισά της πρώτης περιόδου και με τρίποντο του Τζέφερσον να περνάει μπροστά (20-17). Ωστόσο, ένα σερί 0-6 της Σπαρτάκ έβαλε την Καρδίτσα σε θέση κυνηγού (20-23) στο τέλος του δεκαλέπτου.

Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο (20-27), πριν οι γηπεδούχοι αντιδράσουν. Παρά τη διαφορά των Σέρβων, η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε αντιαθλητικό φάουλ του Ρέμπιτς, έτρεξε επιμέρους 8-0 και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα (48-44).

Το τρίτο δεκάλεπτο κύλησε με χαμηλό σκορ και πολλά λάθη, με την Καρδίτσα να μένει κοντά αλλά να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ με 58-60. Στην τελική ευθεία, τα μεγάλα τρίποντα των Δίπλαρου και Κασελάκη έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους, με την άμυνα να περιορίζει στους 15 πόντους τους φιλοξενούμενους σε αυτό το διάστημα και να τους σβήνει το όνειρο της ανατροπής και της πρόκρισης.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 48-44, 58-60, 84-75

Το… ελληνικό Group J:

Άλμπα Βερολίνου

ΑΕΚ

Καρδίτσα

Τόφας/Σολέ