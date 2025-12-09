Καρδίτσα – Μερσίν 72-80: Πλήρωσε την κακή πρώτη περίοδο
Η Καρδίτσα δέχθηκε καταστροφικό 20-0 στην 1η περίοδο, ηττήθηκε με 80-72 από την Μερσίν και πλέον, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έχασε την ευκαιρία για το πλεονέκτημα έδρας στο Play-In.
Η Μερσίν κατάφερε να περάσει από την Καρδίτσα επικρατώντας με 80-72, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League. Οι Θεσσαλοί πλήρωσαν την πολύ κακή τους πρώτη περίοδο και στο φινάλε έκαναν την αντεπίθεσή τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Επί της ουσίας η Καρδίτσα έχει εξασφαλίσει την παρουσία τους στα Play-In, ωστόσο έχασε τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πλεονέκτημα έδρας, για το οποίο ήθελε νίκη με 8+ πόντους.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μερσίν να πατά καλύτερα, και να χτίζει σιγά-σιγά ένα καλό προβάδισμα από τα μέσα της πρώτης περιόδου, κάνοντας συνολικά ένα επιμέρους 26-10, στη συνέχεια η Καρδίτσα ισορρόπησε αλλά η διαφορά δεν άλλαξε. Όλα αυτά μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο όπου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους αλλά ο χρόνος δεν έφτανε για κάτι παραπάνω.
Τα δεκάλεπτα: 10-26, 28-46, 46-63, 72-80
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 7 (1/5 τρίποντα, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Χόρχλερ 13 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Έλις 4 (0/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπόθελ 8 (4 ασίστ, Δίπλαρος 2 (0/3 σουτ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Κασελάκης 5 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον 4, Τζέφερσον Ντ. 20 (5/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/11 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μάντσεν 6 (9 ριμπάουντ, 4 λάθη)
Μερσίν (Σεβίμ): Ολασένι 14 (14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Κομπς, Όζμιζαρκ 17 (3/6 τρίποντα), Μαρτς 6 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 4 κλεψίματα), Τσεκιτσί, Κάουαν 9 (2/8 τρίποντα, 9 ασίστ, 5 λάθη), Κρουθ 6 (0/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τιρπάντσι 3 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουάιτ 21 (2/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπέντιλ 4 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ)
- Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1: Ο Κουντέ έδωσε πολύτιμη νίκη στους «μπλαουγκράνα»
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League (vids)
- Ίντερ – Λίβερπουλ: 0-1: Νίκη – βάλσαμο για τους «κόκκινους», από το… δώρο του Μπαστόνι
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ- Μαρσέιγ 2-3: Γλίτωσαν στο τέλος οι φιλοξενούμενοι, νίκη με εκτελεστή τον Γκρίνγουντ
- Μονακό – Γαλατασαράι 1-0: Σε «τροχιά» πρόκρισης με Μπαλογκάν!
- Ανατροπή οκτάδας για την Αταλάντα
- Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0: Εύκολη νίκη για τους «σπερς» που… βλέπουν οκτάδα
- PSV Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3: Αντέδρασε, νίκησε και «βλέπει» οχτάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις