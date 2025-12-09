Καρδίτσα – Μερσίν 72-80: Πλήρωσε την κακή πρώτη περίοδο

Η Μερσίν κατάφερε να περάσει από την Καρδίτσα επικρατώντας με 80-72, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League. Οι Θεσσαλοί πλήρωσαν την πολύ κακή τους πρώτη περίοδο και στο φινάλε έκαναν την αντεπίθεσή τους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Επί της ουσίας η Καρδίτσα έχει εξασφαλίσει την παρουσία τους στα Play-In, ωστόσο έχασε τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πλεονέκτημα έδρας, για το οποίο ήθελε νίκη με 8+ πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μερσίν να πατά καλύτερα, και να χτίζει σιγά-σιγά ένα καλό προβάδισμα από τα μέσα της πρώτης περιόδου, κάνοντας συνολικά ένα επιμέρους 26-10, στη συνέχεια η Καρδίτσα ισορρόπησε αλλά η διαφορά δεν άλλαξε. Όλα αυτά μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο όπου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους αλλά ο χρόνος δεν έφτανε για κάτι παραπάνω.

Τα δεκάλεπτα: 10-26, 28-46, 46-63, 72-80

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 7 (1/5 τρίποντα, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Χόρχλερ 13 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Έλις 4 (0/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπόθελ 8 (4 ασίστ, Δίπλαρος 2 (0/3 σουτ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Κασελάκης 5 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον 4, Τζέφερσον Ντ. 20 (5/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/11 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μάντσεν 6 (9 ριμπάουντ, 4 λάθη)

Μερσίν (Σεβίμ): Ολασένι 14 (14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Κομπς, Όζμιζαρκ 17 (3/6 τρίποντα), Μαρτς 6 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 4 κλεψίματα), Τσεκιτσί, Κάουαν 9 (2/8 τρίποντα, 9 ασίστ, 5 λάθη), Κρουθ 6 (0/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τιρπάντσι 3 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουάιτ 21 (2/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπέντιλ 4 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ)