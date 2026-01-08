Παναθηναϊκός: Ψάχνει αντίδραση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο, ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα στη Euroleague, απόψε (21:15, 8/1) απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια.

Οι Πράσινοι είναι στο 12-8 και την 7η θέση, την ώρα που οι Ιταλοί είναι στο 10-10 και την 11η, με τις δύο ομάδες, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία να έχουν ανάγκη ένα θετικό αποτέλεσμα στο Telekom Center Athens.

Με τις γνωστές απουσίες ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βίρτους χωρίς τον εδώ και καιρό τραυματία Ματίας Λεσόρ, ενώ και ο Ντίνος Μήτογλου είναι εκτός εδώ και αρκετές μέρες. Παράλληλα, ερωτηματικό παραμένει το ποιοι θα μείνουν εκτός 12άδας, αλλά και αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που έμεινε στον πάγκο κόντρα στην Αρμάνι.

Μέσα σε όλα τα… στραβά των Πράσινων, ήρθαν και οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, που προειδοποίησε πως θα αποχωρήσει από την ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι, αν δεν καταφέρουν να κατακτήσουν είτε τον τίτλο στη Stoiximan GBL, είτε τη Euroleague στην Αθήνα. «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα».

Από την άλλη, η Βίρτους και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν θα έχουν στην διάθεσή τους Αλιού Ντιαρά και Λούκα Βιλντόσα, ενώ στη δράση επέστρεψε ο Μόμο Ντιούφ. Ο προπονητής των Ιταλών μίλησε χτες και στάθηκε στη δυσκολία της αποψινής αναμέτρησης: «Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλό ρυθμό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό ματς».