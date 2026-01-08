Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καταγγέλλει ότι η ΔΕΗ «απαγόρευσε» επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη τις εγκαταστάσεις της μονάδας «Πτολεμαΐδα V», με «αστεία προσχήματα».

Ειδικότερα αναφέρει:

«Με μια πρωτοφανή απόφαση, η ΔΕΗ απαγορεύει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» και να συζητήσει με τους εργαζόμενους».

Προσθέτει ότι «το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι «επιχειρησιακοί λόγοι»».

Και καταλήγει: «Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν ότι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού».