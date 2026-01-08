«Φθηνό ρεύμα για όλους» ζητά το ΠΑΣΟΚ – Τι προτείνει

Την πρότασή του για «φθηνό ρεύμα για όλους» παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «η ακρίβεια στο ρεύμα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Με απλές, δίκαιες αλλαγές μειώνουμε τους λογαριασμούς: μετάβαση από τα ακριβά “πράσινα” σε φθηνότερα τιμολόγια, έξυπνοι μετρητές για διαφάνεια, πραγματικός ανταγωνισμός.

Οι τιμές ρεύματος δεν πέφτουν από μόνες τους. Θέλουν κανόνες, έλεγχο και διαφάνεια. Με έμμεσο πλαφόν στη χονδρεμπορική και αγορά που αμείβει τη διαθεσιμότητα παραγωγών, μπαταριών και διαχείρισης ζήτησης, «σπάμε» τη λογική των ολιγοπωλίων».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για φθηνό ρεύμα για όλους

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

Κίνητρα και απλές διαδικασίες για μαζική μεταφορά από τα ακριβά «πράσινα» σε φθηνότερα «μπλε» ή άλλα τιμολόγια επιλογής του καταναλωτή, απλοποιημένα και εύκολα συγκρίσιμα για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Έμμεσο πλαφόν στη χονδρεμπορική, συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσω αγοράς που αμείβει τη διαθεσιμότητα παραγωγών, μπαταριών και διαχείρισης ζήτησης.

Επιτάχυνση αποθήκευσης με μπαταρίες με καθαρούς κανόνες, δεσμευτικές προθεσμίες για όλους, και διαφάνεια.

Αναβάθμιση δικτύων με μετρήσιμους στόχους (βλάβες, χρόνοι συνδέσεων, απώλειες) και υψηλή διασυνδεσιμότητα με τα ευρωπαϊκά ή διακρατικά δίκτυα.

“Έξυπνοι” μετρητές παντού με πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και ρήτρα ποινών στον ΔΕΔΔΗΕ, για ουσιαστικό περιορισμό ρευματοκλοπών και λαθών. Παράλληλα, ενίσχυση ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων ώστε το κόστος να μην φορτώνεται στους συνεπείς.

Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης: κοινότητες πολιτών, ΟΤΑ, αγροτών, ΜμΕ και τοπικών φορέων που παράγουν και συμψηφίζουν ενέργεια, μειώνοντας άμεσα το κόστος για τα μέλη τους. Θεσμική προτεραιότητα σε όρους σύνδεσης, απλοποίηση αδειοδοτήσεων, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σαφές πλαίσιο ώστε να μην τις εκτοπίζουν οι μεγάλοι παίκτες. Έτσι ενισχύεται η ενεργειακή δημοκρατία, η αυτοπαραγωγή και η ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών.

Άμεση διασύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα, ώστε να σταματήσουν οι ακριβές πετρελαϊκές μονάδες και να μειωθούν οι χρεώσεις ΥΚΩ.

Δείτε αναλυτικά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ εδώ.