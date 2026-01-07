ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική

Διακοπές τέλος για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει τις επόμενες ημέρες όλο το βάρος στο ενεργειακό. Πρόκειται για ζήτημα κρίσιμο, δεδομένης της σύνδεσής του με την ακρίβεια, του ανοιχτού «μετώπου» της κυβέρνησης με τους αγρότες, αλλά και ενόψει της συνδιάσκεψης του κόμματος στην Κοζάνη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Πρώτος «σταθμός» των παρεμβάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η Βουλή, στις 12.30, όπου θα συναντηθεί με σωματεία πωλητών λαϊκών αγορών, που ξεκινούν απεργία διαρκείας.

Ξεκινά η καμπάνια για το ενεργειακό

Διαδικτυακή καμπάνια με τις θέσεις του κόμματος για την ενέργεια ξεκινά από σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ενώ αναμένεται να πυκνώσει και η αρθρογραφία των στελεχών του Κινήματος σε ΜΜΕ για το ζήτημα.

Από σήμερα, Τετάρτη, η Χαριλάου Τρικούπη θα θέσει σε πρώτο πλάνο την μείωση του ενεργειακού κόστους με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε πρώτο χρόνο, η αξιωματική αντιπολίτευση βάζει τα 0,07€/kWh, το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και τη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων. Πρόκειται για τρία μέτρα που επηρεάζουν άμεσα και τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα.

Την Πέμπτη θα ακολουθήσει η πρόταση του κόμματος για τα νοικοκυριά αλλά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα των οικιακών τιμολογίων.

Στο τέλος της εβδομάδας- σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή και το Σάββατο- η Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να δημοσιοποιήσει την ολιστική της πολιτική πρόταση για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση.

Η συνδιάσκεψη της Κοζάνης

Την Κυριακή, η καμπάνια για το ενεργειακό θα κορυφωθεί στη συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δίνουν μεγάλη προσοχή στη συγκεκριμένη προγραμματική εκδήλωση για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς, γιατί πρόκειται, όπως υπογραμμίζουν, για μία περιοχή που αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης που υπέστη.

Παράλληλα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, καθώς δείχνουν την τεράστια υποβάθμιση της περιοχής με το δημογραφικό να δεσπόζει μεταξύ των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με την Κοζάνη και ευρύτερα με τη Δυτική Μακεδονία, είναι η ανάδειξη ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης με την άμεση εμπλοκή των τοπικών φορέων. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του, θα δώσει, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση του κόμματος για μία βιώσιμη, πράσινη μετάβαση.

Επιστροφή στο Λεκανοπέδιο…

Μετά την συνδιάσκεψη της Δυτικής Μακεδονίας, η Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να στραφεί ξανά στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλωστε, παραμένει μια ανοιχτή «πληγή» ως προς τις εκλογικές αποδόσεις του κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν την εκπνοή του 2025, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πραγματοποιήσει περιοδεία και ομιλία στο Μοσχάτο. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, το επόμενο διάστημα, πρόκειται να υλοποιηθεί ένα οργανωμένο σχέδιο εξωστρεφών παρεμβάσεων στην Αττική με έμφαση στις πιο λαϊκές περιοχές, που αποτελούσαν παραδοσιακά βασική εκλογική ατμομηχανή του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ.