Διαβατήρια: Σε λειτουργία νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών
Μειώνεται ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών, ιδίως όσων διαμένουν στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ασφάλεια στα διαβατήρια
Τέθηκε σε λειτουργία νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις Yπηρεσίες παραλαβής των αιτημάτων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την υπογραφή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τηρώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων των πολιτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Τα οφέλη της ψηφιοποίησης
Από την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τον πολίτη και τις εμπλεκόμενες Yπηρεσίες και ειδικότερα:
· Μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων, καθώς εξαλείφεται ο χρόνος διακίνησης έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.
· Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος λήψης των αιτημάτων από τους αρμόδιους χειριστές καθώς και ο αριθμός των απορριφθέντων αιτήσεων λόγω εσφαλμένης καταχώρισης δεδομένων, καθώς προσυμπληρώνονται αυτόματα, μέσω διαλειτουργικοτήτων της εφαρμογής με άλλα πληροφοριακά συστήματα.
· Καταργείται μια σειρά δικαιολογητικών που απαιτούνταν να συνυποβληθούν με κάθε αίτημα έκδοσης διαβατηρίου (ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο αποδεικτικού δέσμευσης ηλεκτρονικού παραβόλου, βεβαίωση αποτελέσματος ερευνών σχετικά με συνθήκες κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου).
· Μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων ταχυμεταφοράς.
· Ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια του διαβατηρίου, καθώς πλέον οι φωτογραφίες προσώπου συλλέγονται σε ψηφιακή μορφή με αυξημένη ποιότητα αποτύπωσης.
Η διαδικασία έκδοσης
Σε πρώτο στάδιο, η εφαρμογή χρησιμοποιείται από όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων/Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας, ενώ, εντός του 2026, προγραμματίζεται η επέκταση της χρήσης της και στις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού ακόμη και έως τριάντα (30) ημέρες, χρόνος που μέχρι σήμερα απαιτούνταν για τη διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας.
Η νέα εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία την 31η Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, για την ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ήδη προμηθευτεί φωτογραφία προσώπου σε έντυπη μορφή, η διακίνηση έντυπων δικαιολογητικών μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα με τη νέα διαδικασία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικής Διαπιστωτικής Πράξης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Υπενθυμίζεται ότι από την 3η Αυγούστου 2026 και εφεξής, για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου θα είναι υποχρεωτική η κατοχή νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια της διαδικασίας.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου υπάρχουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας στο www.passport.gov.gr
