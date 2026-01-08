newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Διαβατήρια: Σε λειτουργία νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών
08 Ιανουαρίου 2026 | 19:26

Διαβατήρια: Σε λειτουργία νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών

Μειώνεται ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών, ιδίως όσων διαμένουν στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ασφάλεια στα διαβατήρια

Σύνταξη
Τέθηκε σε λειτουργία νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις Yπηρεσίες παραλαβής των αιτημάτων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την υπογραφή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, τηρώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων των πολιτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα οφέλη της ψηφιοποίησης

Από την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τον πολίτη και τις εμπλεκόμενες Yπηρεσίες και ειδικότερα:

· Μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων, καθώς εξαλείφεται ο χρόνος διακίνησης έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

· Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος λήψης των αιτημάτων από τους αρμόδιους χειριστές καθώς και ο αριθμός των απορριφθέντων αιτήσεων λόγω εσφαλμένης καταχώρισης δεδομένων, καθώς προσυμπληρώνονται αυτόματα, μέσω διαλειτουργικοτήτων της εφαρμογής με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

· Καταργείται μια σειρά δικαιολογητικών που απαιτούνταν να συνυποβληθούν με κάθε αίτημα έκδοσης διαβατηρίου (ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο αποδεικτικού δέσμευσης ηλεκτρονικού παραβόλου, βεβαίωση αποτελέσματος ερευνών σχετικά με συνθήκες κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου).

· Μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων ταχυμεταφοράς.

· Ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια του διαβατηρίου, καθώς πλέον οι φωτογραφίες προσώπου συλλέγονται σε ψηφιακή μορφή με αυξημένη ποιότητα αποτύπωσης.

Η διαδικασία έκδοσης

Σε πρώτο στάδιο, η εφαρμογή χρησιμοποιείται από όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων/Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας, ενώ, εντός του 2026, προγραμματίζεται η επέκταση της χρήσης της και στις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού ακόμη και έως τριάντα (30) ημέρες, χρόνος που μέχρι σήμερα απαιτούνταν για τη διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας.

Η νέα εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία την 31η Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, για την ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ήδη προμηθευτεί φωτογραφία προσώπου σε έντυπη μορφή, η διακίνηση έντυπων δικαιολογητικών μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα με τη νέα διαδικασία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικής Διαπιστωτικής Πράξης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι από την 3η Αυγούστου 2026 και εφεξής, για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου θα είναι υποχρεωτική η κατοχή νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια της διαδικασίας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου υπάρχουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας στο www.passport.gov.gr

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη
Ποιήτρια-«τρομοκράτης» 08.01.26

Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη

Μητέρα 3 παιδιών, βραβευμένη ποιήτρια, ερασιτέχνης μουσικός και νόμιμη παρατηρήτρια των ενεργειών της ICE στην κοινότητα. Η εν ψυχρώ δολοφονία της έχει προκαλέσει οργή στη Μινεάπολη και διαμαρτυρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»

Στο προσεχές ματς της Super League κόντρα στον Ατρόμητο αναφέρθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα έστειλε και τις ευχές του στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ενόψει Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που έχουν θέσει ήδη δύο φορές το θέμα στην Κομισιόν, επανέρχονται με παρέμβαση στον αρμόδιο επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα

Σύνταξη
Ανοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου – Τι θα συμβεί αν περάσει η συμφωνία με Mercosur κόντρα στα γαλλικά συμφέροντα;
«Υπαρξιακή απειλή» 08.01.26

Ανοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου – Τι θα συμβεί αν περάσει η συμφωνία με Mercosur κόντρα στα γαλλικά συμφέροντα;

Οι τελευταίες βελτιώσεις στις ρήτρες για να υπογραφεί η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, δεν έχουν πείσει το Παρίσι, με πιθανό το σενάριο να προχωρήσει το μπλοκ δίχως το γαλλικό "ναι".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς
Βίντεο 08.01.26

Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς

«Δεν με ενοχλεί τίποτα γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ' όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κέλλυ Κελεκίδου

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ
Άλλα Αθλήματα 08.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ

LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται
Το πάρτι συνεχίζεται 08.01.26

Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται

Πολλά τα μπλεξίματα με τον νόμο για τον A$AP Rocky στο νέο βίντεο κλιπ του single «Punk Rocky», ωστόσο, ο ράπερ από το Χάρλεμ δεν γεννήθηκε εχθές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές
On Field 08.01.26

Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές

Για δυο φάσεις που συζητήθηκαν πολύ στην Super League ήρθαν απαντήσεις από ματς της Αγγλίας, από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που έβγαλαν στη σέντρα τον Λανουά και τους Έλληνες ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης
ΠΑΣΟΚ 08.01.26

Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της έχει εκτοξεύσει τις ανισότητες»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά
Βουλή 08.01.26

Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αλλά και για τη στάση Μητσοτάκη στο αγροτικό, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης»

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει
Κρατικές εγγυήσεις 08.01.26

Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες κλήθηκαν από τον Τραμπ να επενδύσουν στη Βενεζουέλα. Η κακή κατάσταση των υποδομών και τα προβλήματα της χώρας είναι το λιγότερο που τις ανησυχεί για το πετρέλαιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Τέλος η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους να δηλώνει πως η ομάδα του συμφώνησε με την Ρίβερ Πλέιτ για την πώληση του 20χρονου επιθετικού.

Σύνταξη
Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δριμύα κριτική στην κυβέρνηση για την δήλωση Μητσοτάκη στη Βενεζουέλα άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές

Κατώτερος των περιστάσεων ο Στεφάν Λανουά ο οποίος δεν μπορεί να ορίσει ρέφερι από άλλο προηγμένο πρωτάθλημα πλην της Bundesliga και όταν δεν έρχονται Γερμανοί καταφεύγει σε λύσεις ανάγκης

Βάιος Μπαλάφας
