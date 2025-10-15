Στο Top 10 των ισχυρότερων διαβατηρίων η Ελλάδα – Εκτός δεκάδας οι ΗΠΑ

Τρία ασιατικά διαβατήρια κατέχουν την κορυφή του πίνακα κατάταξης με τα ισχυρότερα διαβατήρια του κόσμου που δημιουργήθηκε από την παγκόσμια εταιρεία συμβούλων για την υπηκοότητα και τη διαμονή Henley & Partners και αξιολογεί την ισχύ τους με βάση σε πόσες χώρες μπορεί κανείς να ταξιδέψει χωρίς να απαιτείται βίζα.

Πρόκειται για το διαβατήριο της Σιγκαπούρης, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 193 προορισμούς παγκοσμίως, της Νότιας Κορέας, με πρόσβαση σε 190 και της Ιαπωνίας, με 189.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση -από την 5η που ήταν στην προηγούμενη κατάταξη- μαζί με την Ουγγαρία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία δίνοντας στους κατόχους του τη δυνατότητα να ταξιχέψουν χωρίς βίζα σε 186 προορισμούς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ΗΠΑ έπεσαν από την πρώτη δεκάδα, και βρέθηκαν να ισοβαθμούν στη 12η θέση με τη Μαλαισία, στην τελευταία τριμηνιαία κατάταξη.

Οι πολίτες και των δύο εθνών απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 180 από τις 227 χώρες και εδάφη που παρακολουθούνται από τον δείκτη.

Τι συνέβη με τις ΗΠΑ

Το 2014, οι ΗΠΑ κατείχαν την πρώτη θέση και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους εξακολουθούσαν να παραμένουν στην πρώτη δεκάδα.

Η πτώση τους οφείλεται σε μια σειρά αλλαγών στην πρόσβαση. Τον Απρίλιο, η Βραζιλία απέσυρε την πρόσβαση χωρίς βίζα για πολίτες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία λόγω έλλειψης αμοιβαιότητας.

Από την άλλη, η Κίνα έχει εισαγάγει πιο φιλόξενες πολιτικές, προσφέροντας απαλλαγές από βίζα για δεκάδες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας, αλλά οι ΗΠΑ δεν έχουν περάσει στην κατάταξη.

Η Παπούα Νέα Γουινέα και η Μιανμάρ έχουν επίσης τροποποιήσει τις πολιτικές εισόδου τους, γεγονός που ενίσχυσε την κατάταξη άλλων διαβατηρίων, ενώ παράλληλα διαβρώνει περαιτέρω αυτήν των ΗΠΑ.

Τέλος, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η έναρξη ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικής βίζας από τη Σομαλία και ο αποκλεισμός των ΗΠΑ από το Βιετνάμ από τις τελευταίες προσθήκες χωρίς βίζα.

«Η φθίνουσα ισχύς του αμερικανικού διαβατηρίου την τελευταία δεκαετία είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αναδιάταξη στην κατάταξη – σηματοδοτεί μια θεμελιώδη μετατόπιση στην παγκόσμια κινητικότητα και τη δυναμική της ήπιας ισχύος», δήλωσε ο Christian H. Kaelin, πρόεδρος της Henley & Partners. «Τα έθνη που ασπάζονται το άνοιγμα και τη συνεργασία προχωρούν μπροστά, ενώ εκείνα που στηρίζονται σε προνόμια του παρελθόντος μένουν πίσω».

Η άνοδος της Κίνας

Το βρετανικό διαβατήριο, το οποίο κάποτε κατείχε την πρώτη θέση στον δείκτη το 2015, έχει επίσης υποχωρήσει στη χαμηλότερη θέση του, υποχωρώντας δύο θέσεις από τον Ιούλιο, από την 6η στην 8η.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας δεκαετίας παρακμής για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, η Κίνα έχει σημειώσει απότομη άνοδο στην κατάταξη, ανεβαίνοντας από την 94η θέση το 2015 στην 64η το 2025, αποκτώντας πρόσβαση χωρίς βίζα σε 37 ακόμη προορισμούς σε αυτό το διάστημα.

Η έκθεση του Henley Passport Index επισημαίνει τις πρόσφατες κινήσεις της Κίνας, όπως την παροχή πρόσβασης χωρίς βίζα στη Ρωσία, νέες συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου, τη Νότια Αμερική και ευρωπαϊκές χώρες, που σηματοδοτούν και περαιτέρω άνοιγμα στο πλαίσιο της στρατηγικής του Πεκίνου.

Τα ΗΑΕ είναι μια ακόμη από τα success story, έχοντας ανέβει 34 θέσεις την τελευταία δεκαετία, από το Νο. 42 στην 8η θέση.

Στον αντίποδα, το Αφγανιστάν διατηρεί την τελευταία θέση, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόλις 24 προορισμούς, δύο λιγότερους από ό,τι στις αρχές του 2025. Ακόμη, η Συρία βρίσκεται στο Νο. 105 (με 26 προορισμούς) και το Ιράκ στο Νο. 104 (με 29 προορισμούς).

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια για το 2025

Σιγκαπούρη (193 προορισμοί)

Νότια Κορέα (190)

Ιαπωνία (189)

Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ελβετία (188)

Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία (187)

Ελλάδα, Ουγγαρία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία (186)

Αυστραλία, Τσεχική Δημοκρατία, Μάλτα, Πολωνία (185)

Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο (184)

Καναδάς (183)

Λετονία, Λιχτενστάιν (182)

Ισλανδία, Λιθουανία (181)

ΗΠΑ, Μαλαισία (180)

Πηγή: ot.gr