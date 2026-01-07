Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν ρωσικό τάνκερ που σχετίζεται με τη Βενεζουέλα

Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστή η είδηση το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το περιστατικό και κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Η επίσημη απάντηση του ρωσικού Υπουργείου Μεταφορών στο σημερινό συμβάν με το δεξαμενόπλοιο

«Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, το σκάφος έλαβε προσωρινή άδεια να πλέει υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκδόθηκε βάσει της ρωσικής νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου.

Σήμερα, περίπου στις 15:00 ώρα Μόσχας, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβιβάστηκε στο πλοίο σε ανοικτή θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων οποιουδήποτε κράτους και η επικοινωνία με το πλοίο διακόπηκε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, στα ύδατα της ανοικτής θάλασσας ισχύει καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοΐας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει βία κατά πλοίων που έχουν καταχωριστεί νόμιμα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών».

Σύμφωνα με την εfημερίδα «i», η Βρετανία συμμετείχε στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάσχεση του τάνκερ. Αναφέρει ότι στην επιχείρηση συνέβαλαν αεροσκάφη της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι βρετανικές αεροπορικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως εξέδρες εκτόξευσης για στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ.