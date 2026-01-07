Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία μέρα μετά τη συμφωνία της Συμμαχία των Προθύμων για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία, πρότεινε στις ΗΠΑ να κάνουν στην Τσετσενία ό,τι έκαναν στη Βενεζουέλα.

Σχολιάζοντας τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο με στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποβάλουν τον Τσετσένο ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ στην ίδια μοίρα με τον Νικολάς Μαδούρο. Και έτσι να πείσουν τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Υπάρχει ένα παράδειγμα με τον Μαδούρο, έτσι δεν είναι;», είπε. «Ας πραγματοποιήσουν κάποιο είδος επιχείρησης με τον Καντίροφ, με αυτόν τον δολοφόνο», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Και άφησε να εννοηθεί ότι η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε και στον πρόεδρο της Ρωσίας.

«Ίσως ο [Βλαντιμίρ] Πούτιν το δει αυτό και το ξανασκεφτεί», είπε.

Ραμζάν Καντίροφ

Πρώην αυτονομιστής που έγινε πιστός στον Ρώσο αρχηγό κράτους, ο Καντίροφ κυβερνά με αυταρχισμό την Τσετσενία, ρωσική δημοκρατία στον Καύκασο. Επιδοκίμασε την απόφαση του Κρεμλίνου να εισβάλει στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, εκδίδοντας πολυάριθμες απειλές κατά του Κιέβου και των συμμάχων του. Επίσης, χιλιάδες Τσετσένοι στρατιώτες έχουν πολεμήσει στο μέτωπο στην Ουκρανία.

Ο Καντίροφ έχει κατηγορηθεί για μια σειρά από πολιτικές δολοφονίες στη Ρωσία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Επίσης, ο Καντίροφ έχει κατηγορηθεί από τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δημοκρατία του. Πολυάριθμες φήμες τα τελευταία χρόνια ισχυρίζονται ότι είναι άρρωστος ή ετοιμοθάνατος. Στις αρχές Ιανουαρίου, ένας από τους στενούς συνεργάτες του δημοσίευσε ένα βίντεο που τον έδειχνε με τον Πούτιν για να αρνηθεί τους νέους ισχυρισμούς ότι είχε νοσηλευτεί σε κλινική της Μόσχας.

Στο στόχο ο Πούτιν;

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το πρώτο του σχόλιο για την επέμβαση στη Βενεζουέλα, σήμερα άφησε να υπονοηθεί ότι μπορεί ο πρόεδρος της Ρωσίας να είναι ο επόμενος στόχος.

«Όσον αφορά τη Βενεζουέλα; Τι να πω; Αν επιτρέπεται να αντιμετωπίζουμε δικτάτορες με αυτόν τον τρόπο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν τι να κάνουν στη συνέχεια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.