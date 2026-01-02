Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, προστατευόμενος του Κρεμλίνου και ηγέτης της Τσετσενίας, νοσηλεύτηκε επειγόντως στη Μόσχα τη νύχτα της 24ης προς την 25η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Novaya Gazeta, ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα ερευνητικής δημοσιογραφίας η οποία πλέον εκδίδεται στην Ρίγα της Λετονίας και της οποίας 7 μέλη – ανάμεσά τους και η Άνα Πολιτκόφσκαγια – έχουν δολοφονηθεί.

Σύμφωνα με την πηγή του μέσου ενημέρωσης, ο ηγέτης της Τσετσενίας έφτασε στην πρωτεύουσα για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε απότομα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο εντατικής θεραπείας στο Κεντρικό Κλινικό Νοσοκομείο της Προεδρικής Διοίκησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε χωρίς τον εκπρόσωπο της Τσετσενίας. Όπως ανέφερε η Novaya Gazeta «Στη Μόσχα, κατάφεραν με δυσκολία να τον επαναφέρουν στη ζωή, μετά επέστρεψε στο σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε».

Η υγεία του Καντίροφ φέρεται να βαίνει επιδεινούμενη

Αναφέρεται ότι νωρίτερα φέτος, ο Καντίροφ είχε ήδη νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική στο Γκρόζνι. Μετά από αυτό, η κατάστασή του συνέχισε να επιδεινώνεται. Ο ίδιος ο Καντίροφ δήλωσε ότι βιώνει «νευρικo;yw κλονισμούς» και «συνεχή αίσθημα έντασης», που φέρεται να οφείλονται στη συμμετοχή Τσετσένων μαχητών στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, έρευνα της Novaya Gazeta Europe ανέφερε ότι η υγεία του Καντίροφ επιδεινωνόταν σημαντικά, προκαλώντας αλλαγή στην εξουσία στην Τσετσενία. Τον Μάιο, ο Καντίροφ δήλωσε ότι είχε ζητήσει να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του.

Η πηγή ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη συμμετοχή της Τσετσενίας στη συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία αντιπροσωπείας από τη δημοκρατία. Η επιδείνωση της υγείας του Καντίροφ δεν περιγράφεται ως περιστασιακή, αλλά ως χρόνια. Νωρίτερα, η Novaya Gazeta Europe ανέφερε ότι ο Καντίροφ διαγνώστηκε με νέκρωση του παγκρέατος το 2019.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Novaya Gazeta Europe, τα προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τον ηγέτη της Τσετσενίας άρχισαν να επιδεινώνονται αισθητά μετά την νοσηλεία του στην ιδιωτική κλινική Αϊμέντι στο Γκρόζνι στις αρχές του 2025. Από τότε, εμφανίζεται πολύ λιγότερο συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις και συμμετέχει λιγότερο στην καθημερινή διακυβέρνηση της περιοχής με τον συνήθη τρόπο.