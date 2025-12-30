newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 16:52

«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται

Η ένταση με την Ουκρανία αυξάνεται, καθώς ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εξαπέλυσε νέες έμμεσες απειλές κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε σήμερα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ο Χάρος φτάνει σύντομα για τον Ουκρανό πρόεδρο, σε μια ανάρτηση του Ρώσου πρώην προέδρου στο Telegram γεμάτο ύβρεις και προσβολές.

Ο Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι γνωστός για τις ύβρεις που εξαπολύει τακτικά κατά της Ουκρανίας και των συμμάχων της, με τα ξεσπάσματα του να έχουν πυκνώσει ειδικά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή του ο Ρώσος αξιωματούχος αναφέρθηκε στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ζελένσκι, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ευχήθηκε να πεθάνει «ένας άνθρωπος» – υποθετικά αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι εύχεται θάνατο όχι μόνο σε «έναν άνθρωπο», αλλά σε όλους μας και στη χώρα μας. Και όχι μόνο το εύχεται, έχει επίσης διατάξει μαζικές επιθέσεις», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

«Δεν θα γράψω εδώ για τον βίαιο θάνατό του, αν και αυτή τη στιγμή ο Χάρος συχνά φτάνει σε απόσταση αναπνοής από αυτό το παλιοτόμαρο», πρόσθεσε.

Ο Μεντβέντεφ συνέχισε με νέες ύβρεις και προσβολές για να αναφερθεί στον Ουκρανό ηγέτη.

Μετά τον επικείμενο θάνατο του Ζελένσκι, το διατηρημένο πτώμα του θα πρέπει να εκτεθεί «για επιστημονικούς σκοπούς» στο δημόσιο μουσείο Κουνστκάμερα στην Αγία Πετρούπολη, συνέχισε.

Τον 18ο αιώνα, ο τσάρος Πέτρος Α’ είχε εκθέσει επιστημονικά αντικείμενα σε αυτή τη συλλογή αξιοπερίεργων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων πολλών παραμορφώσεων.

Αν και γνωστός προβοκάτορας, ακόμη και για τα δικά του δεδομένα, το υβρεολόγιο του Ρώσου πρώην πρωθυπουργού στη σημερινή ανάρτηση με τίτλο «Σχετικά με τη χρονιά που φεύγει» ξεπέρασε τα δικά του όρια.

Η ένταση κλιμακώνεται

Στο μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό παραμονή Χριστουγέννων, ο Ζελένσκι είπε: «»Μακάρι να πεθάνει», ο καθένας μας μπορεί να το σκέφτεται ενδόμυχα». Δεν ανέφερε όνομα, αλλά θεωρήθηκε ευρέως ότι αναφερόταν στον Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε στο μήνυμά του λέγοντας: «Αλλά όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία».

Χθες Δευτέρα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση με drones με στόχο την κατοικία του Πούτιν, κάτι που το Κίεβο διέψευσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για μια τέτοια επίθεση από τον Πούτιν. «Αυτό δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και οι δύο πλευρές δεν έχουν μέχρι στιγμής προβεί σε επιδρομές εναντίον των αρχηγών κρατών των δύο αντιμαχόμενων χωρών.

Οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις έβαλαν ως στόχο τον Ζελένσκι τις πρώτες ημέρες της εισβολής το 2022 και, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, πολλά ρωσικές απόπειρες δολοφονίας έκτοτε ματαιώθηκαν.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

Τραμπ: «Θέλω πολύ να απολύσω τον Πάουελ»

Τραμπ: «Θέλω πολύ να απολύσω τον Πάουελ»

