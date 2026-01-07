Ένας άνδρας δικάζεται στη νότια Γαλλία κατηγορούμενος ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά γυναίκες, καθώς και για βιντεοσκόπηση ορισμένων από τις επιθέσεις.

O Cyril Zattara φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά

Ο δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνοθεραπευτής Cyril Zattara κατηγορείται για βιασμό 14 γυναικών σε διάστημα μιας δεκαετίας, καθώς και ότι φέρεται να βιντεοσκόπησε κρυφά άλλες 20. Ο Cyril Zattara, ο οποίος κρατείται εν αναμονή της δίκης του από το 2021, παραδέχτηκε 10 από τις κατηγορίες βιασμού.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Aix-en-Provence κατόπιν αιτήματος μίας από τα φερόμενα θύματα και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Άλλες είχαν ζητήσει να γίνει δημόσια η διαδικασία, λέγοντας ότι ήθελαν να ακουστούν οι φωνές τους.

Πώς δρούσε

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Cyril Zattara φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά. Φέρεται να στοχοποιούσε συχνά γυναίκες με τις οποίες ήταν φίλος ή διατηρούσε ερωτική σχέση. Οι ερευνητές βρήκαν φωτογραφίες και βίντεο στον υπολογιστή του που έδειχναν τα φερόμενα θύματα σε ληθαργική κατάσταση κατά τη διάρκεια σεξουαλικών πράξεων.

Μια γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση κατά του κατηγορουμένου το 2019, μετά τη συμμετοχή της σε μία από τις συνεδρίες ύπνωσης, είπε ότι είχε πιει λίγο κρασί που της είχε προσφέρει και αργότερα ξύπνησε, με αποσπασματικές μνήμες βιασμού και εμετούς. DNA του κατηγορούμενου βρέθηκε κάτω από τα νύχια της και στα εσώρουχά της, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία ισχυρών υπνωτικών στον οργανισμό της.

Η δίκη του Cyril Zattar έρχεται μετά την πολύκροτη υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση επειδή νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να την κακοποιήσουν επίσης επί σχεδόν μια δεκαετία.