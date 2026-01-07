newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γαλλία: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026 | 09:17

Γαλλία: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις

Δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνωτιστής, κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και κατέγραφε τις επιθέσεις του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Spotlight

Ένας άνδρας δικάζεται στη νότια Γαλλία κατηγορούμενος ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά γυναίκες, καθώς και για βιντεοσκόπηση ορισμένων από τις επιθέσεις.

O Cyril Zattara φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά

Ο δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνοθεραπευτής Cyril Zattara κατηγορείται για βιασμό 14 γυναικών σε διάστημα μιας δεκαετίας, καθώς και ότι φέρεται να βιντεοσκόπησε κρυφά άλλες 20. Ο Cyril Zattara, ο οποίος κρατείται εν αναμονή της δίκης του από το 2021, παραδέχτηκε 10 από τις κατηγορίες βιασμού.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Aix-en-Provence κατόπιν αιτήματος μίας από τα φερόμενα θύματα και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Άλλες είχαν ζητήσει να γίνει δημόσια η διαδικασία, λέγοντας ότι ήθελαν να ακουστούν οι φωνές τους.

Πώς δρούσε

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Cyril Zattara φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά. Φέρεται να στοχοποιούσε συχνά γυναίκες με τις οποίες ήταν φίλος ή διατηρούσε ερωτική σχέση. Οι ερευνητές βρήκαν φωτογραφίες και βίντεο στον υπολογιστή του που έδειχναν τα φερόμενα θύματα σε ληθαργική κατάσταση κατά τη διάρκεια σεξουαλικών πράξεων.

Μια γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση κατά του κατηγορουμένου το 2019, μετά τη συμμετοχή της σε μία από τις συνεδρίες ύπνωσης, είπε ότι είχε πιει λίγο κρασί που της είχε προσφέρει και αργότερα ξύπνησε, με αποσπασματικές μνήμες βιασμού και εμετούς. DNA του κατηγορούμενου βρέθηκε κάτω από τα νύχια της και στα εσώρουχά της, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία ισχυρών υπνωτικών στον οργανισμό της.

Η δίκη του Cyril Zattar έρχεται μετά την πολύκροτη υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση επειδή νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να την κακοποιήσουν επίσης επί σχεδόν μια δεκαετία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΧΥΤΑ Φυλής: Νέα επέκταση για να μη «φρακάρει» από σκουπίδια η Αττική

ΧΥΤΑ Φυλής: Νέα επέκταση για να μη «φρακάρει» από σκουπίδια η Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Business
Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Τι λέει η Νουούκ 07.01.26

Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πέθανε στις φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Αναλυτής αντικατασκοπείας 07.01.26

Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ

Η προδοσία του Όλντριτς Έιμς έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων αποκαλύφθηκε το 1994 - Είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Κόσμος 07.01.26

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Η σεισμολογική υπηρεσία στις Φιλιππίνες εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων ενάντια στην κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Καύσιμα - ακρίβεια 07.01.26

Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στη Βολιβία

Οι διαδηλωτές στη Βολιβία απαιτούν την ακύρωση του διατάγματος που καταργεί την επιδότηση στα καύσιμα και προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων καθώς οι συνομιλίες με την κυβέρνηση δεν είχαν αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για συνοδεία τάνκερ που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ
Βενεζουέλα 07.01.26

Ρωσικό υποβρύχιο σπεύδει για συνοδεία τάνκερ που προσπαθούν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ

Το τάνκερ Bella 1 βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παρατεταμένης καταδίωξης από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και τώρα έχει εμπλέξει άμεσα τη Μόσχα στη διαμάχη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύνταξη
Λίβανος: Αλλοι 2 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ
Υπουργείο Υγείας 07.01.26

Αλλοι 2 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Αλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ εξετάζει και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτησή της, ξεκαθαρίζει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 07.01.26

Και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Τραμπ

Ο Τραμπ συζητά φάσμα επιλογών για τη Γροιλανδία και «ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», τονίζεται από τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Τι λέει η Νουούκ 07.01.26

Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν
«Χαρτογράφηση» 07.01.26

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1) με πολλή δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το ΟΦΗ - Αστέρας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Πάμε ξανά 07.01.26

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Πέθανε στις φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Αναλυτής αντικατασκοπείας 07.01.26

Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ

Η προδοσία του Όλντριτς Έιμς έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων αποκαλύφθηκε το 1994 - Είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική

Με αιχμή το ενεργειακό κόστος και φόντο τη δυσαρέσκεια σε αγρότες και νοικοκυριά, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει από σήμερα έναν νέο κύκλο πολιτικών παρεμβάσεων. Το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και η «επιστροφή» στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας

Το 2024 σημειώθηκε απότομη άνοδος των χορηγιών και των συνεργασιών οίκων πολυτελείας με τον αθλητισμό μεγάλης κλίμακας, ενώ η τάση συνεχίστηκε και το 2025 ειδικά στο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Στο συρτάρι 6 χρόνια η σύμβαση που θα απέτρεπε το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια και ας φωνάζουν οι ελεγκτές για «αεροπορικά Τέμπη»
Κορώνα γράμματα η ασφάλεια 07.01.26

Στο συρτάρι 6 χρόνια η σύμβαση που θα απέτρεπε το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια και ας φωνάζουν οι ελεγκτές για «αεροπορικά Τέμπη»

Κορώνα γράμματα παίζει η κυβέρνηση (και) την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Το επικίνδυνο μπλακ άουτ στα αεροδρόμια, θα είχε αποφευχθεί αν δεν είχαν θάψει στο συρτάρι σύμβαση που υπεγράφη επί ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπουργός Κ. Αχ. Καραμανλής, σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε, προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν τα κοινά σημεία των «τυφλών» αεροπλάνων» και των «τυφλών τρένων», που κατέληξαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Live χάρτης 07.01.26

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Σύνταξη
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Κόσμος 07.01.26

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Η σεισμολογική υπηρεσία στις Φιλιππίνες εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Σύνταξη
Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις
Οικονομία 07.01.26

Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις

Το ζήτημα έγκειται στη διάταξη που αναφέρει ότι οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ τραπεζών-μελών της ΔΙΑΣ θα έχουν μηδενική χρέωση, όμως αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε ιδιωτικούς παρόχους που λειτουργούν ΑΤΜ – μεταξύ άλλων Euronet, Cashflex

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»
«Καλός πατέρας» 07.01.26

Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»

Η Σερ βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή του Νταξ Σέπαρντ, στον οποίο είπε χαριτολογώντας ότι η αγαπημένη του, Κρίστεν Μπελ, ίσως να μπορούσε να βρει και κάποιον καλύτερο.

Σύνταξη
Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
«Ούτις με λένε» 07.01.26

Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Για αιώνες διαβάζουμε την Οδύσσεια ως ύμνο στην ευφυΐα του Οδυσσέα. Αν όμως αλλάξει η οπτική, ο Πολύφημος μοιάζει λιγότερο τέρας και περισσότερο θύμα. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το δίλημμα της… τσιπούρας
Ελλάδα 07.01.26

Το δίλημμα της… τσιπούρας

Με δεδομένη την υπεραλίευση και την κλιματική κρίση, οι επιλογές είναι δύσκολες και στα ψάρια: Θα συνηθίσουμε την έλλειψή τους ή θα γεμίζουμε τα πιάτα μας με προϊόντα ιχθυοτροφείου – και με τι κόστος;

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Πάνω-κάτω 07.01.26

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ - «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο