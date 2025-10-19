newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Mια βρετανίδα Ζιζέλ Πελικό: Την βίαζε ενώ ήταν αναίσθητη – «Μια μέρα με χτύπησε τόσο δυνατά που ξύπνησα»

Η Amanda, όπως και η Ζιζέλ Πελικό, βρέθηκε παγιδευμένη σε έναν κύκλο τρόμου και χειραγώγησης, όπου η κακοποίηση γινόταν καθημερινή και αδιανόητη.

Η υπόθεση της Amanda Stanhope, 52 ετών από το Μάντσεστερ, φέρνει στη μνήμη την φρικτή ιστορία της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Όπως η Πελικό, που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ενώ ήταν αναίσθητη και ναρκωμένη, έτσι και η Amanda υπέστη επανειλημμένους βιασμούς από τον σύντροφό της, David Rogerson, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια φαρμάκων που της είχε επιβάλει εκείνος.

Η Amanda, όπως και η Ζιζέλ , βρέθηκε παγιδευμένη σε έναν κύκλο τρόμου και χειραγώγησης, όπου η κακοποίηση γινόταν καθημερινή και αδιανόητη.

Η Amanda υπέστη τέτοιο καθημερινό ψυχικό βασανιστήριο από τον David Rogerson, ώστε άρχισε να παίρνει αντικαταθλιπτικά και υπνωτικά χάπια για να μπλοκάρει τον πόνο – κι έπειτα εκείνος άρχισε να την εκμεταλλεύεται και τη νύχτα.

«Είμαι η Βρετανίδα Ζιζέλ Πελικό. Ό,τι συνέβη σε εκείνη, συνέβη και σε μένα. Ήμουν υπό τόσο μεγάλη δόση φαρμάκων, που μπόρεσε να με βιάζει κάθε βράδυ για πάνω από τρία χρόνια. Μόνο όταν με χτύπησε τόσο δυνατά σε μια επίθεση ξύπνησα πραγματικά. Ο κόσμος μου κατέρρευσε. Ήμουν ερωτευμένη με ένα μοχθηρό, χειριστικό τέρας. Όταν η Ζιζέλ μίλησε δημόσια, κατάλαβα ότι δεν ήμουν μόνη. Και ελπίζω τώρα, κάνοντάς το κι εγώ, να βοηθήσω άλλες γυναίκες» λέει σε συνέντευξη στην Sun.

Όταν ξεκίνησε ο εφιάλτης

Ο έλεγχος του Rogerson έγινε τόσο απόλυτος που η Amanda άρχισε να υποφέρει από άγχος και αϋπνία.

«Πήγα στον γιατρό», λέει. «Μου έγραψε υπνωτικά και αντικαταθλιπτικά. Έπεφτα αναίσθητη κάθε βράδυ. Τότε άρχισε ο πραγματικός εφιάλτης.

Ξυπνούσα με ένα περίεργο, τρομακτικό συναίσθημα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Πολλές φορές έβρισκα πετσέτα κάτω μου ή ξυπνούσα χωρίς πιτζάμες. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε.

Ο Dave έλεγε: “Παίρνεις τόσα φάρμακα που δεν θυμάσαι τι κάνεις”.

Έλεγε πράγματα όπως: “Πέρασες καλά χτες βράδυ!”.

Ένιωθα ντροπή, αηδία. Δεν θυμόμουν ποτέ να είχαμε κάνει σεξ. Εκείνος γελούσε».

Ο κύκλος της κακοποίησης

«Μετά από κάθε φρίκη, γινόταν τρυφερός. Ήμουν τόσο αποπροσανατολισμένη που άρχισα να ξεχνώ πού πήγαινα ή πού έμενα. Νόμιζα πως τρελαίνομαι».

Μπερδεμένη, επέστρεψε στον γιατρό της, που αύξησε τη φαρμακευτική αγωγή και της έκλεισε τεστ για Αλτσχάιμερ. «Ο Dave με πήγε ο ίδιος στο ραντεβού», λέει. «Ήταν από τα πιο σκληρά πράγματα που έκανε.»

Λίγες εβδομάδες μετά, πήγαν σε άλλη εκδήλωση χορού. Τσακώθηκαν ξανά και εκείνος την άφησε στο ξενοδοχείο να κλαίει μόνη.

«Ντρέπομαι να το πω, αλλά πήρα υπερβολική δόση φαρμάκων», λέει. «Ήθελα να σταματήσει το μαρτύριο. Ήμουν παγιδευμένη, ανήμπορη, πολύ φοβισμένη και ντροπιασμένη για να ζητήσω βοήθεια.»

Ο Rogerson τη βρήκε αναίσθητη και κάλεσε ασθενοφόρο.
Όμως, ενώ περίμενε, τη γύρισε μπρούμυτα και τη βίασε.

«Με χτύπησε τόσο δυνατά που συνήλθα, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ ή να μιλήσω λόγω των φαρμάκων», λέει. «Ήμουν παγωμένη, αλλά μέσα μου ούρλιαζα καθώς εκείνος συνέχιζε. Δεν ήξερα αν ήμουν ζωντανή ή νεκρή».

Μετά απ’ αυτό, υπέστη νευρικό κλονισμό. Ο Rogerson έγινε “φροντιστής” της, ελέγχοντας κάθε πτυχή της ζωής της. Μέχρι που, λίγες εβδομάδες αργότερα, στο σπίτι της κοντά στο Μάντσεστερ, ξύπνησε ξανά καθώς τη βίαζε. «Κάτι έσπασε μέσα μου», λέει. «Είπα τα πάντα στον αδελφό μου, τον έδιωξα από το σπίτι και κάλεσα την αστυνομία».

Είχε βιντεοσκοπήσει βιασμό της

Τον Απρίλιο φέτος, ο Rogerson κατηγορήθηκε για τέσσερις μεμονωμένους βιασμούς, μία περίπτωση επίθεσης με διείσδυση και «πολλαπλούς» βιασμούς σε χρονικό διάστημα δύο ετών και δύο μηνών, μεταξύ 2021 και 2023.

Είχε βιντεοσκοπήσει μία επίθεση στην Amanda και είχε ανεβάσει φωτογραφίες της σε ιστοσελίδες. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση για να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να δηλώσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες. Όμως, μόλις έξι εβδομάδες αργότερα, πριν αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του.

Τα επτά στάδια της απόρριψης
Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού
Κόσμος 19.10.25

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25 Upd: 20:30

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»
Βιρτζίνια 19.10.25

Νύχτα που θύμιζε The Purge: Με στολές Halloween τρομοκράτησαν οικογένεια – «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης»

Μασκοφόροι με στολές Halloween καταγράφηκαν σε βίντεο να τρομοκρατούν μια οικογένεια έξω από το σπίτι της, απειλώντας και λέγοντας: «Είμαστε ο χειρότερός σου εφιάλτης».

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γαλλία – Βρετανία: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας – «Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»
Ανακοίνωση CNCDH 19.10.25

«Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας Γαλλίας και Βρετανίας

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Σύνταξη
Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου
Κόσμος 19.10.25

Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ρωσική μονάδα φυσικού αερίου

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ σημείωσε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας από τους εργαζόμενους στη μονάδα δεν τραυματίστηκε από την επίθεση, από την οποία η μονάδα υπέστη εν μέρει ζημιές.

Σύνταξη
Γάζα: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Ράφα – Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ
«Τρίζει» η εκεχειρία 19.10.25

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα - Προηγήθηκε επίθεση της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Σε κίνδυνο βρίσκεται η έτσι κι αλλιώς εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του αφού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 38 ανθρώπους από την κατάπαυση του πυρός και μετά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χαμάς: Ποιες επιλογές έχει – Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση
«Δεν ηττήθηκε» 19.10.25

Ποιες επιλογές έχει τώρα η Χαμάς - Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει αφοπλισμό και τη μη συμμετοχή της σε κυβέρνηση

Αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι εύκολο να περιθωριοποιηθεί η Χαμάς παρά τα όσα επιζητούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βλαντιμίρ Πούτιν: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν – Βιβλίο «βόμβα» [εικόνες]
Βιβλίο «βόμβα» 19.10.25

«Πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν»: Η κρυφή ζωή και οι 4 γυναίκες που τον στιγμάτισαν [εικόνες]

Η δασκάλα Γερμανικών, η καθαρίστρια που έγινε εκατομμυριούχος, η «πιο ευέλικτη γυναίκα της Ρωσίας» και μια 17χρονη μαθήτρια – μέσα στον στενό προσωπικό κύκλο του προέδρου Πούτιν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς
Eurostat 19.10.25

Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς

Πάνω από τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δόσεις ενυπόθηκων δανείων, ενοίκια, λογαριασμούς, αγορές με πίστωση. Θηλιά το «ανεπίσημο» ιδιωτικό χρέος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: «Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία» – Βίντεο και φωτογραφίες
Ελλάδα 19.10.25

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: «Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία» – Βίντεο και φωτογραφίες

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας» στα Τέμπη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ποιος την… Χάρι του
On Field 19.10.25

Ποιος την… Χάρι του

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε εμφάνιση καριέρας στο Άνφιλντ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Σύνταξη
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
His way 19.10.25

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φοινικούντα: Μαραθώνια απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα
Ελλάδα 19.10.25

Επί 6 ώρες κατέθετε ο 22χρονος για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνείται ότι έφερε όπλο ή ότι πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν έξω, στη μηχανή, και δεν γνώριζε τα θύματα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού
Κόσμος 19.10.25

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
Αντίο 19.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου

Έφυγε από τη ζωή ο Κοσμάς Φουντούκης, που είχε συμμετάσχει σε πλήθος παραστάσεων καθώς και σε πρωταγωνιτικούς ρόλους στο σήριαλ «Κόκκινος Κύκλος» του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Σύνταξη
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλοί «κάθισαν» μετά το 30’, όμως αντέδρασαν μετά το 67’ που ισοφαρίστηκαν με πέναλτι και πήραν τη νίκη με γκολ του Λάμπρου στο 90’.

Σύνταξη
Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
Χάρτης 19.10.25

Η πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα - Ο δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση

Η Ελλάδα εκτός από τα υψηλά ποσοστά στην παιδική φτώχεια καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Στα «μανταλάκια» 19.10.25

«Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο - Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Εκπλήξεις στην 11άδα του αποψινού (19/10, 19.30) ντέρμπι στο Βικελίδης από τον Χιμένεθ, καθώς εκτός έμεινε ο Μορόν, με τον Καντεβέρε να ξεκινά στην κορυφή. Ντεμπούτο με τον Άρη κάνει Αλφαρελά.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25 Upd: 20:30

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
