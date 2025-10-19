Mια βρετανίδα Ζιζέλ Πελικό: Την βίαζε ενώ ήταν αναίσθητη – «Μια μέρα με χτύπησε τόσο δυνατά που ξύπνησα»

Η υπόθεση της Amanda Stanhope, 52 ετών από το Μάντσεστερ, φέρνει στη μνήμη την φρικτή ιστορία της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Όπως η Πελικό, που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ενώ ήταν αναίσθητη και ναρκωμένη, έτσι και η Amanda υπέστη επανειλημμένους βιασμούς από τον σύντροφό της, David Rogerson, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια φαρμάκων που της είχε επιβάλει εκείνος.

Η Amanda, όπως και η Ζιζέλ , βρέθηκε παγιδευμένη σε έναν κύκλο τρόμου και χειραγώγησης, όπου η κακοποίηση γινόταν καθημερινή και αδιανόητη.

Η Amanda υπέστη τέτοιο καθημερινό ψυχικό βασανιστήριο από τον David Rogerson, ώστε άρχισε να παίρνει αντικαταθλιπτικά και υπνωτικά χάπια για να μπλοκάρει τον πόνο – κι έπειτα εκείνος άρχισε να την εκμεταλλεύεται και τη νύχτα.

«Είμαι η Βρετανίδα Ζιζέλ Πελικό. Ό,τι συνέβη σε εκείνη, συνέβη και σε μένα. Ήμουν υπό τόσο μεγάλη δόση φαρμάκων, που μπόρεσε να με βιάζει κάθε βράδυ για πάνω από τρία χρόνια. Μόνο όταν με χτύπησε τόσο δυνατά σε μια επίθεση ξύπνησα πραγματικά. Ο κόσμος μου κατέρρευσε. Ήμουν ερωτευμένη με ένα μοχθηρό, χειριστικό τέρας. Όταν η Ζιζέλ μίλησε δημόσια, κατάλαβα ότι δεν ήμουν μόνη. Και ελπίζω τώρα, κάνοντάς το κι εγώ, να βοηθήσω άλλες γυναίκες» λέει σε συνέντευξη στην Sun.

Όταν ξεκίνησε ο εφιάλτης

Ο έλεγχος του Rogerson έγινε τόσο απόλυτος που η Amanda άρχισε να υποφέρει από άγχος και αϋπνία.

«Πήγα στον γιατρό», λέει. «Μου έγραψε υπνωτικά και αντικαταθλιπτικά. Έπεφτα αναίσθητη κάθε βράδυ. Τότε άρχισε ο πραγματικός εφιάλτης.

Ξυπνούσα με ένα περίεργο, τρομακτικό συναίσθημα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Πολλές φορές έβρισκα πετσέτα κάτω μου ή ξυπνούσα χωρίς πιτζάμες. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε.

Ο Dave έλεγε: “Παίρνεις τόσα φάρμακα που δεν θυμάσαι τι κάνεις”.

Έλεγε πράγματα όπως: “Πέρασες καλά χτες βράδυ!”.

Ένιωθα ντροπή, αηδία. Δεν θυμόμουν ποτέ να είχαμε κάνει σεξ. Εκείνος γελούσε».

Ο κύκλος της κακοποίησης

«Μετά από κάθε φρίκη, γινόταν τρυφερός. Ήμουν τόσο αποπροσανατολισμένη που άρχισα να ξεχνώ πού πήγαινα ή πού έμενα. Νόμιζα πως τρελαίνομαι».

Μπερδεμένη, επέστρεψε στον γιατρό της, που αύξησε τη φαρμακευτική αγωγή και της έκλεισε τεστ για Αλτσχάιμερ. «Ο Dave με πήγε ο ίδιος στο ραντεβού», λέει. «Ήταν από τα πιο σκληρά πράγματα που έκανε.»

Λίγες εβδομάδες μετά, πήγαν σε άλλη εκδήλωση χορού. Τσακώθηκαν ξανά και εκείνος την άφησε στο ξενοδοχείο να κλαίει μόνη.

«Ντρέπομαι να το πω, αλλά πήρα υπερβολική δόση φαρμάκων», λέει. «Ήθελα να σταματήσει το μαρτύριο. Ήμουν παγιδευμένη, ανήμπορη, πολύ φοβισμένη και ντροπιασμένη για να ζητήσω βοήθεια.»

Ο Rogerson τη βρήκε αναίσθητη και κάλεσε ασθενοφόρο.

Όμως, ενώ περίμενε, τη γύρισε μπρούμυτα και τη βίασε.

«Με χτύπησε τόσο δυνατά που συνήλθα, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ ή να μιλήσω λόγω των φαρμάκων», λέει. «Ήμουν παγωμένη, αλλά μέσα μου ούρλιαζα καθώς εκείνος συνέχιζε. Δεν ήξερα αν ήμουν ζωντανή ή νεκρή».

Μετά απ’ αυτό, υπέστη νευρικό κλονισμό. Ο Rogerson έγινε “φροντιστής” της, ελέγχοντας κάθε πτυχή της ζωής της. Μέχρι που, λίγες εβδομάδες αργότερα, στο σπίτι της κοντά στο Μάντσεστερ, ξύπνησε ξανά καθώς τη βίαζε. «Κάτι έσπασε μέσα μου», λέει. «Είπα τα πάντα στον αδελφό μου, τον έδιωξα από το σπίτι και κάλεσα την αστυνομία».

Είχε βιντεοσκοπήσει βιασμό της

Τον Απρίλιο φέτος, ο Rogerson κατηγορήθηκε για τέσσερις μεμονωμένους βιασμούς, μία περίπτωση επίθεσης με διείσδυση και «πολλαπλούς» βιασμούς σε χρονικό διάστημα δύο ετών και δύο μηνών, μεταξύ 2021 και 2023.

Είχε βιντεοσκοπήσει μία επίθεση στην Amanda και είχε ανεβάσει φωτογραφίες της σε ιστοσελίδες. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση για να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να δηλώσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες. Όμως, μόλις έξι εβδομάδες αργότερα, πριν αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του.