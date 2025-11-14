newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γαλλία: Εξετάζεται η εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό στον βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης πριν από 34 χρόνια
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 19:47

Γαλλία: Εξετάζεται η εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό στον βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης πριν από 34 χρόνια

Αυτή είναι η μία από τις δύο παλαιές, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, για τις οποίες θεωρείται ύποπτος ο Ντομινίκ Πελικό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Spotlight

Οι γαλλικές αρχές θα προχωρήσουν στην εκταφή των λειψάνων μιας 23χρονης, η οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει ευθύνη για το έγκλημα αυτό ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι σε κάθειρξη 20 ετών επειδή νάρκωνε τη σύζυγό του και καλούσε άγνωστους άνδρες να τη βιάσουν.

Η γενική εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι με την απόφαση του Εφετείου των Βερσαλλιών ανοίγει ο δρόμος για την εκταφή της Σοφί Ναρμ

Αφού το πρώτο αίτημά της απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό τον Απρίλιο, το Εφετείο των Βερσαλλιών, κοντά στο Παρίσι, δικαίωσε σήμερα την Μπεατρίς Ζαβαρό, τη δικηγόρο του Πελικό.

«Είναι μια μικρή δικαστική νίκη, επειδή αρνείται κάθε εμπλοκή του» στην υπόθεση, δήλωσε η δικηγόρος. «Ο στόχος είναι να βρεθεί κάτι (στα λείψανα του θύματος, της κτηματομεσίτριας Σοφί Ναρμ) που θα μπορούσε να οδηγήσει στον δράστη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο 72χρονος πελάτης της πιστεύει ότι αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αποκλειστεί η εμπλοκή του.

Η γενική εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι με την απόφαση του Εφετείου των Βερσαλλιών ανοίγει ο δρόμος για την εκταφή της Σοφί Ναρμ.

Στιγμιότυπο από διαδήλωση συμπαράστασης στην πρώην γυναίκα του Ντομινίκ Πελικό, Ζιζέλ που έπεσε θύμα του, στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις κατηγορείται ο Ντομινίκ Πελικό

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή είναι η μία από τις δύο παλαιές, ανεξιχνίαστες υποθέσεις, για τις οποίες θεωρείται ύποπτος ο Ντομινίκ Πελικό.

Τον Δεκέμβριο του 1991 η Σοφί Ναρμ βιάστηκε και δολοφονήθηκε ενώ παρουσίαζε σε «πελάτες» ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Η νεκρή βρέθηκε ημίγυμνη και ξυλοκοπημένη από τον διευθυντή του γραφείου όπου εργαζόταν.

Ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ. Πρόσφατα διατυπώθηκαν υπόνοιες για τον Ντομινίκ Πελικό αφού ο τελευταίος παραδέχτηκε εν μέρει ότι είχε εμπλακεί στην απόπειρα δολοφονίας μιας άλλης κτηματομεσίτριας, το 1999, στην περιοχή του Παρισιού. Και οι δύο γυναίκες είχαν γδυθεί με τον ίδιο τρόπο. Στον τόπο της δολοφονίας της Ναρμ ήταν διάχυτη η οσμή αιθέρα, αναισθητικού που χρησιμοποιήθηκε και στην επίθεση της δεύτερης κτηματομεσίτριας.

Η Μπεατρίς Ζαβαρό υποστηρίζει ότι η Σοφί Ναρμ ενδέχεται να έπεσε θύμα του Φρανσουά Βερόν του «Βλογιοκομμένου», ενός κατά συρροή δολοφόνου που καταζητείτο από τις αρχές τη δεκαετία του 1980 αλλά έχει πλέον πεθάνει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

Αναδιοργάνωση ρουτίνας: Wellness συνήθειες για ψυχική ανάταση

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Από τις ΗΠΑ 14.11.25

Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]
Η σημασία του Ποκρόφσκ 14.11.25

Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη - «Εξαντλητικές μάχες» για τον ουκρανικό στρατό σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 18:15

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς

Αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τραυματίστηκε και περαστικός

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
Δημοσκόπηση για τη Δημοκρατία: Δυσαρεστημένοι οι πολίτες στη Δύση από τη λειτουργία του συστήματος
Δημοσκόπηση 14.11.25

Υπέρμαχοι της Δημοκρατίας οι πολίτες στη Δύση, αλλά δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της - Θέλουν ριζικές αλλαγές

Δημοσκόπηση της Ipsos σε χώρες της Δύσης δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και ανησυχία για τις ανισότητες - Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Δημοκρατία απειλείται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;
Ανατροπή 14.11.25

Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;

Ο Economist καταδεικνύει ότι η πτώση της συμπάθειας προς τις ΗΠΑ μεταφράζεται ξεκάθαρα σε όφελος για τον μεγαλύτερο αντίπαλό τους, την Κίνα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πόρνο-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70
Κόντρα με το Playboy 14.11.25

Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πόρνο-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70

Με τη νέα σειρά του Netflix, Mrs. Playmen, —διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 12 Νοεμβρίου— η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που, μόνη της ενάντια στους πιο συντηριτικούς Ιταλούς, έσπασε τα ταμπού μιας ολόκληρης γενιάς με τα κατορθώματα του Playmen επιστρέφει στο προσκήνιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπύρος Μαρτίκας: Αποκάλυψη για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – «Έστησαν τραπέζι και έφαγαν 250.000€ από τον Παντελίδη»
Ελλάδα 14.11.25

Αποκάλυψη Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία: Σε δικό του στημένο τραπέζι έχασε 250.000€ ο Παντελής Παντελίδης

Όπως υποστήριξε ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε θύμα της απάτης με τις δήθεν επενδύσεις, ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ήταν πίσω από την παράνομη λέσχη που έπαιζε ο Παντελής Παντελίδης πριν χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Όσκαρ: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση μετά την κατάρρευσή του – Η επίσημη διάγνωση

Παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση στο νοσοκομείο ο πρώην παίκτης της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο Όσακρ, μετά την κατάρρευσή του σε προπόνηση την Τρίτη (11/11) κάνοντας ποδήλατο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά

Ο Γάλλος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει για την αναδόμηση της ομάδας, όμως αρνήθηκε ο Ράτκλιφ «που προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα».

Βάιος Μπαλάφας
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 3-0: Έκανε το 4Χ4 η Ελπίδων και συνεχίζει ακάθεκτη για το Euro! (vids)

Ασταμάτητη η Εθνική Ελπίδων, νίκησε 3-0 τη Γεωργία κι έκανε το 4/4, ενόψει του Euro 2027 U21 – Τζίμας (44′, πέν.), Καλογερόπουλος (45′ +1) και Κεραμίτσης (78′) τα γκολ. Έχασαν πέναλτι οι Γεωργιανοί (75′).

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
Από τις ΗΠΑ 14.11.25

Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
«Complet» 14.11.25

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου
Ελλάδα 14.11.25

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη - Συγγενείς του, υποστηρίζουν μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν

Σύνταξη
Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)
Στίβος 14.11.25

Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)

Σχεδόν αγνώριστη είναι η κάποτε ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο Μάριον Τζόουνς, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση αναβολικών. Σήμερα αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, λόγω ενός αυτοάνοσου από το οποίο πάσχει.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]
Η σημασία του Ποκρόφσκ 14.11.25

Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» - Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη - «Εξαντλητικές μάχες» για τον ουκρανικό στρατό σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» – Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»
Προδημοσίευση 14.11.25

«Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»

«Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά για έναν λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελλών, τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου» διαβάζει ο Τσίπρας. «Ιθάκη», κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων
Ελλάδα 14.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Οι επιθέσεις που εξελίσσονται σε… διαφήμιση του βιβλίου και καύσιμο του rebranding, το κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και τα ποσοστά του «κόμματος Τσίπρα».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
Ελλάδα 14.11.25

Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο

Ο 40χρονος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στα Μέγαρα και εγκατέλειψε το σημείο - Το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί άλλες 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο