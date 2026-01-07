Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1) με πολλή δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το ΟΦΗ - Αστέρας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Γεμάτο είναι και το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1). Με ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχουν οι αναμετρήσεις Αθηναϊκός – Ολυμπιακός για το Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών Μπάσκετ (17:00) και το Aπελντοορν – Ολυμπιακός για το CEV Cup 2026, αλλά και το νοκ-άουτ ματς του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Παράλληλα, ματσάρες έχει και το πρόγραμμα της Premier League με την Μπράιτον του Κωστούλα να φιλοξενείται από την Μάντσεστερ Σίτι.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1)
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ
13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών Μπάσκετ
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας
17:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ντζίκι Βαρσοβίας North League
18:00 Novasports Start Άνκαρα – Τρέντο Eurocup
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Πουατιέ CEV Cup
19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Μπουργκ Eurocup
19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Μπουντούτσνοστ Eurocup
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρί Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Αταλάντα Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Ελλάς Βερόνα Serie A
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Aπελντοορν – Ολυμπιακός CEV Cup 2026
21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο Super Cup Ισπανίας 2025
21:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον Premier League
21:30 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα Premier League
21:30 Novasports News Έβερτον – Γουλβς Premier League
21:30 Novasports 6HD Μπόρνμουθ – Τότεναμ Premier League
21:30 Novasports 4HD Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ Premier League
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 2HD Φούλαμ – Τσέλσι Premier League
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Τορίνο – Ουντινέζε Serie A
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπενφίκα – Μπράγκα League Cup Πορτογαλίας
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Ίντερ Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Φιορεντίνα Serie A
22:15 Novasports Prime Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:15 Novasports 5HD Νιούκαστλ – Λιντς Premier League
