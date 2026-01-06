sports betsson
Η Σκωτία κάνει αργία για να… ξενυχτήσει στο Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 06 Ιανουαρίου 2026 | 23:34

Η Σκωτία κάνει αργία για να… ξενυχτήσει στο Μουντιάλ

Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι θα έχουν φέτος έναν παραπάνω λόγο να σηκώσουν το ποτήρι ψηλά – και να το κάνουν χωρίς να σκέφτονται το ξυπνητήρι της επόμενης μέρας.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, ανακοίνωσε ότι η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 θα κηρυχθεί επίσημη αργία, την επομένη δηλαδή της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Η αναμέτρηση της Σκωτίας με την Αϊτή, προγραμματισμένη για τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Ιουνίου (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), θα βρει τη χώρα σε ρυθμούς… ολονύχτιου γλεντιού, με χιλιάδες φιλάθλους να ετοιμάζονται να ζήσουν κάτι που περίμεναν πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα.

Δεν είναι μια απλή ποδοσφαιρική απόφαση, αλλά μια πολιτική κίνηση με έντονο ανθρώπινο και συμβολικό χαρακτήρα. «Λαμβάνω τα απαραίτητα μέτρα ώστε η Δευτέρα μετά την πρεμιέρα μας να κηρυχθεί εθνική αργία, ώστε – ανεξαρτήτως αποτελέσματος – όλοι να μπορέσουν να βρεθούν μαζί και να μοιραστούν αυτή τη στιγμή», εξήγησε ο Σουίνι. Στη Σκωτία, οι αργίες μπορούν να θεσπιστούν με βασιλική προκήρυξη· ο πρωθυπουργός καταθέτει την πρόταση στο Privy Council και εν συνεχεία αυτή επικυρώνεται από τον βασιλιά. Η συγκεκριμένη απόφαση θα εξασφαλίσει μια μέρα ξεκούρασης για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα που υπάγονται στην κυβέρνηση της Σκωτίας, ενώ για τον ιδιωτικό τομέα η τήρησή της θα εξαρτηθεί από την καλή θέληση και τις αντοχές των εργοδοτών.

Η προσμονή στη χώρα έχει χτιστεί μήνα με τον μήνα, από τότε που η Σκωτία εξασφάλισε την επιστροφή της σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1998. Το εισιτήριο ήρθε με έναν τρόπο που ταίριαζε ιδανικά στην ποδοσφαιρική ψυχολογία του έθνους: μια εκρηκτική νίκη με 4-2 επί της Δανίας στο Χάμπντεν Παρκ, τον περασμένο Νοέμβριο, ένα βράδυ όπου οι παμπ γέμισαν, οι φωνές χάθηκαν και η μπύρα – ή το παραδοσιακό ουίσκι – κύλησε άφθονο. Για πολλούς, εκείνη η νύχτα δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, αλλά η υπενθύμιση ότι η εθνική ομάδα μπορεί ακόμη να γεννά συλλογικά όνειρα.

Στο Μουντιάλ του 2026, η Σκωτία ρίχνεται ξανά στη μεγάλη σκηνή με ένα πρόγραμμα που δοκιμάζει τόσο τα νεύρα όσο και τις αντοχές του… βιολογικού ρολογιού. Μετά από την πρεμιέρα απέναντι στην Αϊτή, έρχονται κι άλλες βραδινές μάχες, ανάμεσά τους και η αναμέτρηση με τη Βραζιλία, η οποία έχει οριστεί για τις 23:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου. Το παιχνίδι αυτό έχει ιδιαίτερο, σχεδόν ποιητικό βάρος για τους Σκωτσέζους: η Βραζιλία ήταν η ομάδα που έβαλε τέλος στην τελευταία παρουσία τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1998, με νίκη 2-1. Σήμερα, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, η σύγκρουση αποκτά χαρακτήρα άτυπου ραντεβού με την ιστορία.

Η μεγάλη χρονική διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διεξάγεται το τουρνουά, καθώς και το υψηλό κόστος των εισιτηρίων, που καθιστά δύσκολα τα ταξίδια για πολλούς φιλάθλους, έχουν ήδη φέρει στο προσκήνιο ένα νέο αίτημα: την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των παμπ και τη δημιουργία οργανωμένων fan zones τις ημέρες των αγώνων της Σκωτίας. Η εικόνα είναι εύκολα προβλέψιμη: πλατείες γεμάτες γαλανόλευκες και μπλε σημαίες, κόσμο με καρό κιλτ να τραγουδά παραδοσιακά άσματα πλάι σε ποδοσφαιρικά συνθήματα, ποτήρια που τσουγκρίζουν και οθόνες που φωτίζουν τη νύχτα. Σε μια χώρα όπου η παμπ είναι συχνά δεύτερο σπίτι και σημείο αναφοράς για την κοινότητα, το ποδόσφαιρο γίνεται η αφορμή για μια συλλογική τελετουργία.

Για την κυβέρνηση, το Μουντιάλ δεν είναι μόνο μια υπόθεση 90 λεπτών. «Η πρόκριση της Σκωτίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών αποτελεί έναν εξαιρετικό στόχο που επιτεύχθηκε και μια ιστορική στιγμή», τόνισε ο Σουίνι. Η αντίδραση μετά τη νίκη επί της Δανίας, όπως είπε, υπενθύμισε πόσο κεντρικό ρόλο παίζει το ποδόσφαιρο στη ζωή της χώρας. Η απόφαση για την αργία δεν είναι απλώς μια παραχώρηση σε φιλάθλους που θέλουν να ξενυχτήσουν. Είναι και μια προσπάθεια να κεφαλαιοποιηθεί μια σπάνια συγκυρία: να τοποθετηθεί η Σκωτία στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, να προσελκυστούν επενδύσεις, να τονωθεί ο τουρισμός και να ενισχυθούν πολιτιστικοί και αθλητικοί δεσμοί.

Την ίδια στιγμή, σε πιο προσωπικό επίπεδο, η απόφαση “εθνική αργία για την πρεμιέρα” αγγίζει κάτι πολύ ανθρώπινο.

Δίνει χώρο για να γεννηθούν κοινές αναμνήσεις. Πατεράδες και μητέρες που θα ξενυχτήσουν με τα παιδιά τους για να δουν το πρώτο τους Μουντιάλ της Σκωτίας. Παππούδες που θυμούνται ακόμα το 1998 και θα διηγούνται ιστορίες μπροστά σε μια μεγάλη οθόνη με ένα ποτήρι ουίσκι ή μπύρα στο χέρι. Νέοι που θα ζήσουν για πρώτη φορά αυτό το «μαζί», το αίσθημα ότι μια ολόκληρη χώρα ανασαίνει στον ίδιο ρυθμό με μια μπάλα που γυρίζει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Αν η μπάλα τελικά κυλήσει όπως ελπίζουν οι Σκωτσέζοι, η αργία θα αποδειχθεί η καλύτερη πρόφαση για μια παράταση γιορτής. Αν όχι, η μέρα ξεκούρασης θα λειτουργήσει σαν κοινό, απαλό “μαξιλάρι” για την απογοήτευση. Σε κάθε περίπτωση, η Σκωτία δείχνει ότι αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο όχι μόνο ως άθλημα, αλλά ως κομμάτι της συλλογικής της ταυτότητας. Κι έτσι, πριν ακόμη ακουστεί το πρώτο σφύριγμα, έχει ήδη κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό: το δικαίωμα να ζήσει το Μουντιάλ όπως το φαντάστηκε, χωρίς περιορισμούς, με γεμάτα γήπεδα, γεμάτες παμπ και γεμάτα ποτήρια.

World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

World
Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό

Με κεραυνό του Αμανί στο 81’ η Κηφισιά πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό. Ο Βόλος είχε δοκάρι στο 10’

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: Ο Τραμπ εξετάζει και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτησή της, ξεκαθαρίζει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 07.01.26

Και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Τραμπ

Ο Τραμπ συζητά φάσμα επιλογών για τη Γροιλανδία και «ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», τονίζεται από τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κόσμος 06.01.26

Ψεύτικες εικόνες του Μαδούρο γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έλλειψη επαληθευμένων πληροφοριών και προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δύσκολο να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τη φαντασία σχετικά με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

Σύνταξη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
