Η «μεταμόρφωση» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Η αλλαγή στην εμφάνιση μετά το «διαζύγιο» με την Παρτίζαν (pic)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από την Παρτιζάν πριν μερικές εβδομάδες, προκαλώντας μεγάλη ένταση στους Σέρβους, με τον «Ζοτς» να αναγκάζεται να παραιτηθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ομπράντοβιτς απολαμβάνει τη ζωή του μακριά από τους πάγκους. Όπως φαίνεται και φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα σερβικά ΜΜΕ, ο πολυνίκης προπονητής της EuroLeague έχει αφήσει μούσι, κάτι σπάνιο για τον ίδιο αφού πρόσεχε ιδιαίτερα την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ρεπορτάζ της Telegraf σημειώνει ότι ο Ζέλικο είχε το ματς της Μονακό με την Παρτίζαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Τσάτσακ μαζί με τους καλούς του φίλους. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντράγκαν Άλμπιτς Μπισκ, που έχει ανοίξει καφέ στο Τσάτσακ με το όνομα του πολυνίκη προπονητή.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται», είχε αναφέρει σχετικά με το μέλλον του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ΕΡΤ news.

Η φωτογραφία του Ομπράντοβιτς