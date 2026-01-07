Η «μεταμόρφωση» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Η αλλαγή στην εμφάνιση μετά το «διαζύγιο» με την Παρτίζαν (pic)
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στην εμφάνιση του, μετά την αποχώρηση του από την Παρτιζάν.
- Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες σε υπάλληλο περιπτέρου
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από την Παρτιζάν πριν μερικές εβδομάδες, προκαλώντας μεγάλη ένταση στους Σέρβους, με τον «Ζοτς» να αναγκάζεται να παραιτηθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ομπράντοβιτς απολαμβάνει τη ζωή του μακριά από τους πάγκους. Όπως φαίνεται και φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα σερβικά ΜΜΕ, ο πολυνίκης προπονητής της EuroLeague έχει αφήσει μούσι, κάτι σπάνιο για τον ίδιο αφού πρόσεχε ιδιαίτερα την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Ρεπορτάζ της Telegraf σημειώνει ότι ο Ζέλικο είχε το ματς της Μονακό με την Παρτίζαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Τσάτσακ μαζί με τους καλούς του φίλους. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντράγκαν Άλμπιτς Μπισκ, που έχει ανοίξει καφέ στο Τσάτσακ με το όνομα του πολυνίκη προπονητή.
«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται», είχε αναφέρει σχετικά με το μέλλον του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ΕΡΤ news.
Η φωτογραφία του Ομπράντοβιτς
- Η «μεταμόρφωση» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Η αλλαγή στην εμφάνιση μετά το «διαζύγιο» με την Παρτίζαν (pic)
- Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
- Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Super League: Νορβηγός διαιτητής στο Άρης-ΑΕΚ, ο Τσιμεντερίδης στο Περιστέρι
- Στην Ολλανδία για την πρόκριση στους «16» ο Ολυμπιακός
- Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup
- Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
- ΠΑΟΚ: Γιατί δόθηκε επανάληψη στο πέναλτι του Μιχαηλίδη στο ματς με τον Ατρόμητο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις