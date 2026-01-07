Τόσο όσο: Η προπόνηση σε σωστές μικρές δόσεις είναι η νέα τάση

Oι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που έχουν μια ήπια συχνή κίνηση μέσα στη μέρα έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία και μικρότερο κίνδυνο μεταβολικών διαταραχών από όσους κάνουν μόνο μία δυνατή προπόνηση και μετά κάθονται πολλές ώρες.

Συγκεκριμένα, ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό «British Journal of Sports Medicine» αναδεικνύει τη δημόσια υγειονομική σημασία της ελαφριάς φυσικής δραστηριότητας (light-intensity physical activity).

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συχνή ήπια κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας σχετίζεται με βελτιωμένο καρδιομεταβολικό προφίλ, καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης και μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή σε έντονη άσκηση.

Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι η κατανομή της κίνησης μέσα στη μέρα έχει καθοριστική σημασία για την υγεία.

Επίσης, αποτελέσματα που προκύπτουν από πρόσφατη ανασκόπηση (umbrella review) που δημοσιεύθηκε το 2025 στο περιοδικό «Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle» δείχνουν ότι η συνολική φυσική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως έντασης, συνδέεται με χαμηλότερη θνησιμότητα και μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου. Τονίζεται ότι η παρατεταμένη καθιστική συμπεριφορά αναιρεί τα οφέλη της έντονης άσκησης από τη στιγμή που αυτή δεν συνοδεύεται από επαρκή καθημερινή κίνηση.

Τα παραπάνω επιστημονικά δεδομένα ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως παρουσιάζονται στο fact sheet του 2024. Ο ΠΟΥ τονίζει ότι κάθε μορφή φυσικής δραστηριότητας είναι ωφέλιμη για την υγεία και αποτελεί βασικό στόχο πρόληψης καρδιαγγειακών και μεταβολικών νοσημάτων. Η έμφαση μετατοπίζεται από την έντονη άσκηση στην ενσωμάτωση της κίνησης στην καθημερινότητα, μέσα από συχνά και μικρά κινητικά ερεθίσματα.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η κίνηση δρα προστατευτικά για την καρδιομεταβολική υγεία, ακόμα και χωρίς σημαντική απώλεια σωματικού βάρους.

Παρατηρείται επομένως ότι:

Η ένταση του περπατήματος επηρεάζει σημαντικά τις καύσεις.

Ο ΠΟΥ προτείνει συνολική φυσική δραστηριότητα, όχι απαραίτητα αριθμό βημάτων.

Θυμηθείτε ότι: Οι τιμές είναι εκτιμήσεις και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μεταβολισμό, το έδαφος και το συνολικό τρόπο ζωής.

// Η Κλεοπάτρα Αρέστη είναι κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπ. διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc στην Αθλητική Διατροφή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Master Practitioner on Eating Disorders & Obesity.

* Πηγή: Vita