Ναύπακτος: Νέα στοιχεία για το θάνατο των δύο αδερφών – Τι έδειξαν οι τοξικολογικές και πότε παρουσιάστηκαν οι 5 διαθήκες

Χωρίς τέλος είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση μυστήριο που εκτυλίσσεται στη Ναύπακτο και αφορά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων στο σπίτι τους.

Πλέον, τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή του οι Αρχές δείχνουν ότι ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων ίσως να μην είναι ένα απλό δυστύχημα και ίσως να κρύβεται πίσω από όλα ένα εγκληματικό σχέδιο.

Παρ’ όλα αυτά τόσο οι πέντε διαθήκες αλλά και τα όσα υποστηρίζουν ο ανιψιός και η οικιακή βοηθός δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση στις έρευνες των Αρχών.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο MEGA τόνισε πως κατά το σφράγισμα του σπιτιού μετά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων, δεν εντοπίστηκε στο σπίτι καμία διαθήκη.

Ωστόσο, κάποιες εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε μία διαθήκη, η οποία κρίθηκε πλαστή. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2024 εμφανίστηκαν ακόμα 4 διαθήκες.

<br />

Όμως, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όπου έγινε η δίκη για την πρώτη διαθήκη, κανείς δεν ανέφερε πως υπάρχουν ακόμα 4 διαθήκες.

Αποκάλυψη για τον θάνατο των ηλικιωμένων

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στα δύο αδέλφια, εντοπίστηκαν στην 89χρονη οι ουσίες που λάμβανε σύμφων αμε την φαρμακευτική της αγωγή.

<br />

Ωστόσο, στον οργανισμό του 84χρονου βρέθηκε υπνωτικό φάρμακο, το οποίο ταυτίζεται με τα φάρμακα συνταγογράφησης της αδερφής του.

Ο 84χρονος ωστόσο σύμφωνα με το περιβάλλον του, δεν έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και αρνιόταν να καταναλώσει φάρμακα.

Η μαρτυρία της οικιακής βοηθού

Όπως υποστηρίζει η οικιακή βοηθός που τους φρόντιζε, ο 84χρονος δεν ήθελε καμία άλλη γυναίκα στο σπίτι του παρά μόνο εκείνη.

«Ψάξαμε να βρούμε αλλοδαπές κυρίες που θα καθόντουσαν εκεί 24 ώρες το 24ωρο μαζί τους, δεν ήθελε καμία. Την άλλη μέρα τις έδιωχνε» υποστήριξε η οικιακή βοηθός.

Λόγω των προβλημάτων υγείας της 89χρονης όπως λέει, ο αδερφός της είχε κουραστεί και μπροστά της είχε προαναγγείλει το τραγικό τέλος τους.

Όπως περιγράφει η γυναίκα, οι εικόνες που αντίκρισε μόλις μπήκε στο σπίτι κόβουν την ανάσα.

«Όταν άνοιξα την πόρτα, με πήρε η μυρωδιά. Τρέχω να ανοίξω την πόρτα της Πολύτω και βλέπω τον Γιώργο που ήταν καθισμένος στο πάτωμα, απανθρακωμένος. Ψάχνω την γιαγιά, και βλέπω ένα μαύρο πράγμα στο κρεβάτι» σημείωσε.

Οι σχέσεις με τον ανιψιό

Όπως αποκαλύπτεται τόσο από την οικιακή βοηθό αλλά και από την γειτονιά, οι σχέσεις θείου και ανιψιού κρεμόντουσαν σε τεντωμένο σκοινί.

«Αυτό που γνωρίζω, που έλεγε ο Γιώργος πάντα, ήταν ότι έλεγε ο ανιψιός του πάντα όποτε τον έβρισκε τον ρώταγε ‘θείε το έχεις το εκατομμύριο;’ και αυτός νευρίαζε και του έλεγε ‘σε εσένα ούτε ένα ευρώ’».