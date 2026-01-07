newspaper
Κριστίν Λαγκάρντ: Οι χρυσές αποδοχές στην ΕΚΤ
Διεθνής Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026

Κριστίν Λαγκάρντ: Οι χρυσές αποδοχές στην ΕΚΤ

Τετραπλάσια αμοιβή ακόμη και από τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
A
A

Spotlight

Συνεχώς στο προσκήνιο βρίσκεται η Κριστίν Λαγκάρντ, είτε για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είτε για λόγους που μάλλον θα ήθελε να αποφύγει, όπως – αυτή τη φορά – για τις αποδοχές της ως προέδρου της ΕΚΤ.

Επεξεργασία στοιχείων από τους «Financial Times» έδειξε ότι η σιδηρά κυρία της νομισματικής αρχής της ευρωζώνης φέρεται ότι είχε συνολικές αποδοχές 726.000 ευρώ για το 2024, ποσό 56% υψηλότερο από τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που είχε ανακοινώσει η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της.

Η Λαγκάρντ ουσιαστικά εμφανίζεται να έχει αποδοχές τέσσερις φορές μεγαλύτερες από αυτές του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, του οποίου ο μισθός καθορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ και έχει πλαφόν 203.000 δολάρια τον χρόνο ή περίπου 172.000 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία ευρώ και δολαρίου.

Στα 6,5 εκατ. ευρώ οι συνολικές αμοιβές
Λόγω πρόσθετων εφάπαξ πληρωμών και πιθανών μεταβατικών πληρωμών για τα δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας της, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την επόμενη θέση που θα αναλάβει όταν αποχωρήσει από την ΕΚΤ, η Λαγκάρντ μπορεί να αναμένει συνολική πληρωμή έως και 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τα οκτώ χρόνια της ως προέδρου της ΕΚΤ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 810.000 ευρώ για κάθε έτος. Από το 2030 η ίδια μπορεί να αναμένει ετήσια σύνταξη περίπου 178.000 ευρώ από την ΕΚΤ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση των «Financial Times».

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων

Αν και η συνολική αμοιβή της Λαγκάρντ χαρακτηρίζεται ως μέτρια σε σύγκριση με τις αποδοχές που έχουν διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών της ΕΕ, η ανάλυση των «FT» αποκαλύπτει πόσο περιορισμένη παραμένει η δημοσιοποίηση των συνολικών αμοιβών στην ΕΚΤ, σχολίαζε η βρετανική εφημερίδα.

Η κεντρική τράπεζα δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες με τις εισηγμένες εταιρείες της ευρωζώνης, οι οποίοι υπαγορεύουν ότι πρέπει να παρέχουν μια «πλήρη και αξιόπιστη εικόνα των αμοιβών» κάθε επικεφαλής τους.

Από μόνες τους οι βασικές αποδοχές της Λαγκάρντ την καθιστούν την πιο καλά αμειβόμενη αξιωματούχο στην ΕΕ, αφού ακόμη και ο ετήσιος βασικός μισθός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι 21% χαμηλότερος.

Εκτός από τις βασικές αποδοχές της η Λαγκάρντ λαμβάνει επιπλέον περίπου 135.000 ευρώ σε επιδόματα για στέγαση και άλλα έξοδα, σύμφωνα με την ανάλυση των «FT». Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν παρέχει αναλυτική παρουσίαση των επιδομάτων των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Η Λαγκάρντ εισπράττει επίσης άλλα 125.000 ευρώ περίπου ετησίως για τη θέση της ως ένα από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS). Η BIS είναι γνωστή ως η τράπεζα των κεντρικών τραπεζών.

Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν αναφέρει τις αποδοχές της Λαγκάρντ από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ενώ η ίδια η BIS δημοσιοποιεί μόνο τις συνολικές αποδοχές όλων των μελών του διοικητικού της συμβουλίου, σύμφωνα με την έρευνα.

Ο Πάουελ δεν έλαβε ποτέ αμοιβή για τον ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιο της BIS λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας που απαγορεύει σε αξιωματούχους των ΗΠΑ να λαμβάνουν μισθό από μη αμερικανικές οντότητες, απάντησε η Fed σε σχετικό ερώτημα των «FT».

Φήμες για πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ

Η Κριστίν Λαγκάρντ είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είχε ανακοινώσει η ΕΚΤ τον Μάιο του 2025. Αυτό είχε γίνει ύστερα από δημοσίευμα των «Financial Times» την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με το οποίο η ίδια είχε συνομιλίες για πρόωρη αποχώρησή της από την ηγεσία της ΕΚΤ για να αναλάβει τα ηνία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum – WEF). Η μη ανανεώσιμη θητεία της στην ΕΚΤ λήγει τον Οκτώβριο του 2027.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Λόγω έλλειψης λεπτομερών και ενοποιημένων δεδομένων, οι τελευταίοι υπολογισμοί των «Financial Times» για την αμοιβή της Κριστίν Λαγκάρντ βασίζονται στις ετήσιες εκθέσεις τόσο της ΕΚΤ όσο και της BIS, καθώς και σε ειδικό τεχνικό έγγραφο που καθορίζει τους «όρους και τις προϋποθέσεις» των αμοιβών των κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΚΤ, σημειώνεται. Η εκτίμηση για τη συνολική αμοιβή της δεν περιλαμβάνει τις εισφορές που καταβάλλει η ΕΚΤ για τη σύνταξη της Λαγκάρντ ούτε το κόστος του προγράμματος υγείας και άλλων ασφαλιστικών προγραμμάτων της, λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων όπως προστίθεται.

Οι «Financial Times» δηλώνουν ότι παρουσίασαν λεπτομερώς στην ΕΚΤ τη μεθοδολογία, τις εκτιμήσεις τους και τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάλυση αυτή, αλλά σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως ο μισθός της προέδρου καθορίστηκε από επιτροπή αποδοχών και το διοικητικό της συμβούλιο «κατά την έναρξη (λειτουργίας) της ΕΚΤ», η οποία ιδρύθηκε το 1998. «Η μόνη αλλαγή στον μισθό από τότε, για όλους τους προέδρους, ήταν η ετήσια προσαρμογή των μισθών που ισχύει για όλο το προσωπικό της ΕΚΤ», ανέφερε η κεντρική τράπεζα στους «FT». Η BIS αρνήθηκε από την πλευρά της να σχολιάσει.


Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος




