Χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν χθες Δευτέρα στη Λα Πας, τη διοικητική πρωτεύουσα της Βολιβίας, ορισμένοι έπειτα από τριήμερη πορεία, για να απαιτήσουν η κεντροδεξιά κυβέρνηση να ακυρώσει διάταγμα με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση των τιμών των καυσίμων, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (φωτογραφία του Reuters/Claudia Morales, επάνω, από την τριήμερη πορεία).

Το προεδρικό διάταγμα, που υπογράφηκε πριν τρεις εβδομάδες, έβαλε τέλος σε μέτρο που εφαρμοζόταν από τις κυβερνήσεις των σοσιαλιστών Εβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Αρσε (2020-2025).

Μετά την κατάργηση της επιδότησης, «δυστυχώς, όλα τα βασικά προϊόντα που καταναλώνουμε αυξάνονται»

🔴Una marcha conformada por vecinos y gremiales del distrito 8 de El Alto cruzó el Puente Bolivia rumbo a la Ceja de El Alto. Los manifestantes se unieron a la movilización en rechazo al Decreto Supremo 5503.#LaRazónPlus #LaRazónDigital #Bolivia #ElAlto #Marcha #Protestas… pic.twitter.com/u66OXO5R7Z — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) January 5, 2026

Την περίοδο αυτή, το βολιβιανό κράτος έκανε συγκεντροποιημένες εισαγωγές καυσίμων στις διεθνείς τιμές τους και τα μεταπωλούσε με ζημία. Το σύστημα αυτό όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων 40 χρόνων, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Μετά την κατάργηση της επιδότησης, οι τιμές των καυσίμων διπλασιάστηκαν, με την άνοδό τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης.

La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB), denominada “Bolivia no se vende”, avanza por la ciudad de El Alto, en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503. Video: Randy Rivas/APG pic.twitter.com/Aks7XR3V9A — Correo del Sur (@correodelsurcom) January 5, 2026

«Δυστυχώς, όλα τα βασικά προϊόντα που καταναλώνουμε αυξάνονται», είπε ο Ουίλιαμ Κάγιε, σαραντάρης μεταλλωρύχος από το Καλαμάρκα, χωριό κάπου 70 χιλιόμετρα νότια από τη Λα Πας.

Αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της η διαδήλωση έγινε σε ατμόσφαιρα ηρεμίας, υπήρξε ένταση κοντά στο προεδρικό παλάτι, όταν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να απωθήσει συμμετέχοντες στην κινητοποίηση που αποπειράθηκαν να πλησιάσουν.

«Μας προκαλεί πείνα»

Ο Αδόλφο Ουίλκα, εργάτης 50 ετών, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κινητοποίηση θα συνεχιστεί ωσότου ακυρωθεί το «μισητό» διάταγμα που «μας προκαλεί πείνα».

Η συνήγορος του λαού εκτίμησε πως οι πολίτες που διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα ήταν περίπου 10.000.

Παράλληλα χθες Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως άρχισε διάλογο με αντιπροσώπους των διαδηλωτών.

Ο υπουργός Οικονομίας Γκαμπριέλ Εσπινόσα δήλωσε πως η κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω, συμπληρώνοντας πως αναμένει σοβαρές προτάσεις από τα συνδικάτα.

Πηγή: ΑΠΕ