Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 04:30

Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Πας της Βολιβίας ενάντια στην απόφαση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την επιδότηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές βασικών προϊόντων.

Χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν χθες Δευτέρα στη Λα Πας, τη διοικητική πρωτεύουσα της Βολιβίας, ορισμένοι έπειτα από τριήμερη πορεία, για να απαιτήσουν η κεντροδεξιά κυβέρνηση να ακυρώσει διάταγμα με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση των τιμών των καυσίμων, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (φωτογραφία του Reuters/Claudia Morales, επάνω, από την τριήμερη πορεία).

Το προεδρικό διάταγμα, που υπογράφηκε πριν τρεις εβδομάδες, έβαλε τέλος σε μέτρο που εφαρμοζόταν από τις κυβερνήσεις των σοσιαλιστών Εβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Αρσε (2020-2025).

Μετά την κατάργηση της επιδότησης, «δυστυχώς, όλα τα βασικά προϊόντα που καταναλώνουμε αυξάνονται»

Την περίοδο αυτή, το βολιβιανό κράτος έκανε συγκεντροποιημένες εισαγωγές καυσίμων στις διεθνείς τιμές τους και τα μεταπωλούσε με ζημία. Το σύστημα αυτό όμως μείωσε δραματικά τα αποθέματα δολαρίων της χώρας της Λατινικής Αμερικής και πυροδότησε την πιο σοβαρή οικονομική κρίση των τελευταίων 40 χρόνων, με κύρια έκφανση τον υψηλό πληθωρισμό.

Μετά την κατάργηση της επιδότησης, οι τιμές των καυσίμων διπλασιάστηκαν, με την άνοδό τους να έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης.

«Δυστυχώς, όλα τα βασικά προϊόντα που καταναλώνουμε αυξάνονται», είπε ο Ουίλιαμ Κάγιε, σαραντάρης μεταλλωρύχος από το Καλαμάρκα, χωριό κάπου 70 χιλιόμετρα νότια από τη Λα Πας.

Αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος της η διαδήλωση έγινε σε ατμόσφαιρα ηρεμίας, υπήρξε ένταση κοντά στο προεδρικό παλάτι, όταν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να απωθήσει συμμετέχοντες στην κινητοποίηση που αποπειράθηκαν να πλησιάσουν.

«Μας προκαλεί πείνα»

Ο Αδόλφο Ουίλκα, εργάτης 50 ετών, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η κινητοποίηση θα συνεχιστεί ωσότου ακυρωθεί το «μισητό» διάταγμα που «μας προκαλεί πείνα».

Η συνήγορος του λαού εκτίμησε πως οι πολίτες που διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα ήταν περίπου 10.000.
Παράλληλα χθες Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως άρχισε διάλογο με αντιπροσώπους των διαδηλωτών.

Ο υπουργός Οικονομίας Γκαμπριέλ Εσπινόσα δήλωσε πως η κυβέρνηση του προέδρου Ροδρίγο Πας δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω, συμπληρώνοντας πως αναμένει σοβαρές προτάσεις από τα συνδικάτα.

Πηγή: ΑΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
