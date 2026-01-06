Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, δήλωσε χθες Δευτέρα πως σκοπεύει να κάνει τη χώρα της, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού στον κόσμο, «το ενεργειακό κέντρο» της αμερικανικής ηπείρου, δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση που είχε αποτέλεσμα την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.

«Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», «θα φέρουμε κράτος δικαίου, θα ανοίξουμε τις αγορές», ενώ «θα χρειαστούμε ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις», είπε στο Fox News η πολιτικός και νομπελίστρια ειρήνης του 2025, που διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την υποστηρίζει για να αναλάβει την ηγεσία της.

Όπως δήλωσε πάντως η ίδια χθες Δευτέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, δεν έχει μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.

Η δήλωση αυτή της κ. Ματσάδο καταγράφτηκε δυο ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε αποτέλεσμα την απαγωγή του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Εξάλλου, ερωτηθείσα σχετικά, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαβεβαίωσε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το «συντομότερο δυνατόν».